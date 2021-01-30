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Аполлон
1:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
25' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
65' Желтая карточка
Тухами Ануар
1:0
73' Гол
Питтас Яннис
77' Желтая карточка
Сациас Яннис
90'+5
Аполлон
АПОЭЛ

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 12 (2) 0.55
2. Питтас Яннис 11 0.5
3. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.23
4. Матей Флорентин 5 (2) 0.23
5. Янниотас Яннис 3 0.14
6. Дабо Багали 2 0.09
7. Салаи Аттила 2 0.09
8. Ларссон Даниэль 1 0.05
9. Маркович Саша 1 0.05
10. Агирре Диего 1 0.05
11. Педру Жоау 1 0.05
12. Денич Джордже 1 0.05
АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клонаридис Виктор 4 0.19
2. Саар Бен 4 (1) 0.19
3. Захид Гайас 3 (1) 0.14
4. Эфрем Георгиос 1 0.05
5. Нсуэ Эмилио 1 0.05
6. Меркис Георге 1 0.05
7. Де Винсенти Томас 1 0.05
8. Ндонгаля Дьемерси 1 0.05
9. Сантос Рафаэл II 1 0.05
10. Сациас Яннис 1 0.05

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 7 1
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Янниотас Яннис 3 0
4. Матей Флорентин 3 0
5. Кириаку Хараламбос 3 0
6. Салаи Аттила 3 0
7. Дигин Николя 2 0
8. Бенсоп Чарлисон 2 0
9. Роберж Валентин 2 0
10. Маркович Саша 2 0
11. Юсте Эктор 2 0
12. Питтас Яннис 2 0
13. Денич Джордже 2 0
14. Дабо Багали 1 0
15. Агирре Диего 1 0
16. Педру Жоау 1 0
17. Кателарис Фанос 1 0
АПОЭЛ
# Игрок      
1. Тухами Ануар 8 0
2. Меркис Георге 4 1
3. Де Винсенти Томас 4 1
4. Сантос Рафаэл II 4 0
5. Йенсен Майк 3 0
6. Нухиу Атдхи 3 0
7. Клонаридис Виктор 3 0
8. Жорж Артур 3 0
9. Ндонгаля Дьемерси 3 0
10. Вилер Христос 3 0
11. Сациас Яннис 3 0
12. Захид Гайас 2 0
13. Сьелис Христос 2 0
14. Konstantinos Apostolakis 2 0
15. Саар Бен 1 0
16. Гарнер Джо 1 0
17. Нсуэ Эмилио 1 0
18. Лундему Мариус 1 0
19. Иоанну Николас 1 0
20. Узохо Фрэнсис 1 0
21. Ацили Омер 1 0
22. Stavros Gavriel 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 8.89% (4) 11.11% (5) 24.44% (11) 22.22% (10) 13.33% (6) 20% (9)
 АПОЭЛ 16.67% (3) 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 38.89% (7) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония
Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Аполлон Пафос 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака
АПОЭЛ 3:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 Эносис Кармиотисса 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Омония Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АПОЭЛ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Товарищеские матчи Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
АПОЭЛ 4:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Кубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 22 14 5 3 45 - 18 47
2. Омония 22 12 8 2 35 - 13 44
3. АЕЛ Лимаcсол 21 13 3 5 38 - 21 42
4. Анортосис 21 12 4 5 32 - 19 40
5. АЕК Ларнака 22 11 4 7 33 - 20 37
6. Докса Катокопия 22 7 8 7 23 - 26 29
7. Неа Саламина 22 7 5 10 23 - 31 26
8. Олимпиакос Никосия 22 7 4 11 19 - 34 25
9. Пафос 22 6 7 9 25 - 24 25
10. АПОЭЛ 21 6 6 9 19 - 22 24
11. Эносис 22 5 6 11 18 - 33 21
12. Эрмис Арадиппу 22 4 9 9 15 - 31 21
13. Кармиотисса 21 3 8 10 19 - 33 17
14. Этникос Ахна 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 10 9 1 0 27 - 7 28
2. Анортосис 10 8 1 1 18 - 7 25
3. Омония 11 7 4 0 16 - 4 25
4. Аполлон 11 7 2 2 19 - 9 23
5. АЕК Ларнака 11 7 1 3 18 - 9 22
6. Докса Катокопия 11 5 4 2 14 - 10 19
7. Пафос 11 5 3 3 20 - 13 18
8. Неа Саламина 11 4 3 4 15 - 17 15
9. АПОЭЛ 11 3 4 4 10 - 11 13
10. Олимпиакос Никосия 11 3 2 6 9 - 14 11
11. Кармиотисса 11 2 5 4 7 - 12 11
12. Эносис 11 2 4 5 8 - 16 10
13. Эрмис Арадиппу 11 1 6 4 8 - 16 9
14. Этникос Ахна 11 2 2 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 7 3 1 26 - 9 24
2. Омония 11 5 4 2 19 - 9 19
3. АЕК Ларнака 11 4 3 4 15 - 11 15
4. Анортосис 11 4 3 4 14 - 12 15
5. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 11 - 14 14
6. Олимпиакос Никосия 11 4 2 5 10 - 20 14
7. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
8. АПОЭЛ 10 3 2 5 9 - 11 11
9. Неа Саламина 11 3 2 6 8 - 14 11
10. Эносис 11 3 2 6 10 - 17 11
11. Докса Катокопия 11 2 4 5 9 - 16 10
12. Этникос Ахна 11 1 5 5 8 - 17 8
13. Пафос 11 1 4 6 5 - 11 7
14. Кармиотисса 10 1 3 6 12 - 21 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Кириаку Хараламбос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Аполлон пробил пенальти, но промахнулся
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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