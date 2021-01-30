25' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
65' Желтая карточкаТухами Ануар
1:0
73' ГолПиттас Яннис
77' Желтая карточкаСациас Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
73 Sotiris Foti
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Нсуэ ЭмилиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Саар БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тухами АнуарПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
41 Гарнер ДжоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
Ход матча
61'
65'
73'
1:0
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|12 (2)
|0.55
|2.
|Питтас Яннис
|11
|0.5
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.23
|4.
|Матей Флорентин
|5 (2)
|0.23
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.14
|6.
|Дабо Багали
|2
|0.09
|7.
|Салаи Аттила
|2
|0.09
|8.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.05
|9.
|Маркович Саша
|1
|0.05
|10.
|Агирре Диего
|1
|0.05
|11.
|Педру Жоау
|1
|0.05
|12.
|Денич Джордже
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клонаридис Виктор
|4
|0.19
|2.
|Саар Бен
|4 (1)
|0.19
|3.
|Захид Гайас
|3 (1)
|0.14
|4.
|Эфрем Георгиос
|1
|0.05
|5.
|Нсуэ Эмилио
|1
|0.05
|6.
|Меркис Георге
|1
|0.05
|7.
|Де Винсенти Томас
|1
|0.05
|8.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.05
|9.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.05
|10.
|Сациас Яннис
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|7
|1
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|4.
|Матей Флорентин
|3
|0
|5.
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|6.
|Салаи Аттила
|3
|0
|7.
|Дигин Николя
|2
|0
|8.
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|9.
|Роберж Валентин
|2
|0
|10.
|Маркович Саша
|2
|0
|11.
|Юсте Эктор
|2
|0
|12.
|Питтас Яннис
|2
|0
|13.
|Денич Джордже
|2
|0
|14.
|Дабо Багали
|1
|0
|15.
|Агирре Диего
|1
|0
|16.
|Педру Жоау
|1
|0
|17.
|Кателарис Фанос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тухами Ануар
|8
|0
|2.
|Меркис Георге
|4
|1
|3.
|Де Винсенти Томас
|4
|1
|4.
|Сантос Рафаэл II
|4
|0
|5.
|Йенсен Майк
|3
|0
|6.
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|7.
|Клонаридис Виктор
|3
|0
|8.
|Жорж Артур
|3
|0
|9.
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|10.
|Вилер Христос
|3
|0
|11.
|Сациас Яннис
|3
|0
|12.
|Захид Гайас
|2
|0
|13.
|Сьелис Христос
|2
|0
|14.
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|15.
|Саар Бен
|1
|0
|16.
|Гарнер Джо
|1
|0
|17.
|Нсуэ Эмилио
|1
|0
|18.
|Лундему Мариус
|1
|0
|19.
|Иоанну Николас
|1
|0
|20.
|Узохо Фрэнсис
|1
|0
|21.
|Ацили Омер
|1
|0
|22.
|Stavros Gavriel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|8.89% (4)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|22.22% (10)
|13.33% (6)
|20% (9)
|АПОЭЛ
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =4 -5Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония
Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +7 =5 -8АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Аполлон Пафос 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака
АПОЭЛ 3:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 Эносис Кармиотисса 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Омония Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АПОЭЛ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АПОЭЛ 4:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Кубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|22
|14
|5
|3
|45 - 18
|47
|2.
|Омония
|22
|12
|8
|2
|35 - 13
|44
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|21
|13
|3
|5
|38 - 21
|42
|4.
|Анортосис
|21
|12
|4
|5
|32 - 19
|40
|5.
|АЕК Ларнака
|21
|10
|4
|7
|29 - 19
|34
|6.
|Докса Катокопия
|22
|7
|8
|7
|23 - 26
|29
|7.
|Неа Саламина
|21
|7
|4
|10
|22 - 30
|25
|8.
|Пафос
|21
|6
|7
|8
|24 - 20
|25
|9.
|Олимпиакос Никосия
|22
|7
|4
|11
|19 - 34
|25
|10.
|АПОЭЛ
|21
|6
|6
|9
|19 - 22
|24
|11.
|Эносис
|22
|5
|6
|11
|18 - 33
|21
|12.
|Эрмис Арадиппу
|22
|4
|9
|9
|15 - 31
|21
|13.
|Кармиотисса
|21
|3
|8
|10
|19 - 33
|17
|14.
|Этникос Ахна
|21
|3
|6
|12
|15 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|9
|1
|0
|27 - 7
|28
|2.
|Анортосис
|10
|8
|1
|1
|18 - 7
|25
|3.
|Омония
|11
|7
|4
|0
|16 - 4
|25
|4.
|Аполлон
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|5.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|1
|3
|18 - 9
|22
|6.
|Докса Катокопия
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|7.
|Пафос
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Неа Саламина
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|9.
|АПОЭЛ
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|10.
|Олимпиакос Никосия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|11.
|Кармиотисса
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|12.
|Эносис
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Эрмис Арадиппу
|11
|1
|6
|4
|8 - 16
|9
|14.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Омония
|11
|5
|4
|2
|19 - 9
|19
|3.
|Анортосис
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|5.
|Олимпиакос Никосия
|11
|4
|2
|5
|10 - 20
|14
|6.
|АЕК Ларнака
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|7.
|Эрмис Арадиппу
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|8.
|АПОЭЛ
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|9.
|Эносис
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|10.
|Неа Саламина
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|11.
|Докса Катокопия
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|13.
|Пафос
|11
|1
|4
|6
|5 - 11
|7
|14.
|Кармиотисса
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
Победитель
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