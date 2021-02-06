Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Dolphin Stadium (Brisbane)
Мельбурн Виктори
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
10
Riku
Danzaki
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
10
Круз
Робби
23
Рохас
Марко
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jesse Daley
-
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Grant Brebner
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|4
|1
|2.
|Макдональд Скотт
|1
|0.25
|3.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.25
|4.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.25
|5.
|Riku Danzaki
|1
|0.25
|6.
|Браун Кори
|0
|0
|7.
|Хинджерт Джек
|0
|0
|8.
|Олдред Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.5
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0.25
|3.
|Траоре Адама III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|2.
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|3.
|Браун Кори
|1
|0
|4.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0
|5.
|Трюин Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|3
|0
|2.
|Круз Робби
|1
|0
|3.
|Шоттон Райан
|1
|0
|4.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|5.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|6.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|7.
|Роу Сторм
|1
|0
|8.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|9.
|Райн Дилан
|1
|0
|10.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Мельбурн Виктори
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +11 =4 -5Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар
Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|2.
|Брисбен Роар
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|5.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Макартур
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров