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Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0' 6'
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
16
Josh
Brindell-South
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
3
Браун
Кори
10
Riku
Danzaki
77
Макдональд
Скотт
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
5
Шоттон
Райан
19
Райн
Дилан
3
Траоре
Адама
III
6
Броксхэм
Ли
10
Круз
Робби
8
Баттерфилд
Джейкоб
22
Бриммер
Джейк
23
Рохас
Марко
25
Luis
Lawrie-Lattanzio
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 4 1
2. Макдональд Скотт 1 0.25
3. О'Ши Джеймс 1 0.25
4. Гиллесфи Маколей 1 0.25
5. Riku Danzaki 1 0.25
6. Браун Кори 0 0
7. Хинджерт Джек 0 0
8. Олдред Том 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 2 (1) 0.5
2. Макманаман Каллум 1 0.25
3. Траоре Адама III 0 0

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. Хинджерт Джек 1 0
2. О'Ши Джеймс 1 0
3. Браун Кори 1 0
4. Гиллесфи Маколей 1 0
5. Трюин Кай 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Траоре Адама III 3 0
2. Круз Робби 1 0
3. Шоттон Райан 1 0
4. Баттерфилд Джейкоб 1 0
5. Макманаман Каллум 1 0
6. Броксхэм Ли 1 0
7. Роу Сторм 1 0
8. Бриммер Джейк 1 0
9. Райн Дилан 1 0
10. Андерсон Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Мельбурн Виктори 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар
Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар A-Лига
Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 9 - 5 12
2. Брисбен Роар 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
4. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Макартур 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Мельбурн Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 5 6
3. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
5. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Макартур 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dolphin Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Мельбурн Виктори
2.13
3.80
3.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.80 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.68 3.84
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.80 3.75
  2.13 3.73 3.51

Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.01 10.25 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.75 2.08 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60
15.50 0.00 10.00 1.02 4.20 1.20 3.40 1.29 2.20 1.67 1.98 1.84 1.74 2.11 1.45 2.60 1.23 3.95 1.17 4.60 1.06 8.00 1.05 8.50 0.00 13.50
4.54 1.23 3.12 1.41 2.67 1.53 2.23 1.72 1.99 1.91 1.74 2.20 1.58 2.51 1.48 2.80 1.18 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.22 1.66 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.11 1.73 1.48 2.55 1.16 4.80
3.39 1.36 2.80 1.49 2.21 1.75 1.72 2.23 1.51 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.45 1.28 1.91 1.81 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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