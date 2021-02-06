  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Брисбен Роар
5:2
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
1:0
9' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
2:0
14' Гол
Макдональд Скотт
3:0
17' Гол
Riku Danzaki
3:1
19' Гол
Luis Lawrie-Lattanzio
33' Желтая карточка
Luis Lawrie-Lattanzio
4:1
35' Гол
Макдональд Скотт
43' Желтая карточка
Броксхэм Ли
45' Желтая карточка
Браун Кори
4:2
45' Гол
Бриммер Джейк
5:2
49' Гол
Riku Danzaki
79' Желтая карточка
Шоттон Райан
83' Желтая карточка
Гиллесфи Маколей
86' Желтая карточка
Кирдар Биркан
90'+6
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
16
Josh
Brindell-South
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
3
Браун
Кори
10
Riku
Danzaki
77
Макдональд
Скотт
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
5
Шоттон
Райан
19
Райн
Дилан
3
Траоре
Адама
III
6
Броксхэм
Ли
10
Круз
Робби
8
Баттерфилд
Джейкоб
22
Бриммер
Джейк
23
Рохас
Марко
25
Luis
Lawrie-Lattanzio
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 5 1
2. Макдональд Скотт 3 0.6
3. Riku Danzaki 3 0.6
4. Гиллесфи Маколей 1 0.2
5. О'Ши Джеймс 1 0.2
6. Браун Кори 0 0
7. Хинджерт Джек 0 0
8. Олдред Том 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 3 (1) 0.6
2. Макманаман Каллум 1 0.2
3. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.2
4. Траоре Адама III 0 0

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. Браун Кори 2 0
2. Гиллесфи Маколей 2 0
3. Хинджерт Джек 1 0
4. О'Ши Джеймс 1 0
5. Трюин Кай 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Траоре Адама III 3 0
2. Шоттон Райан 2 0
3. Броксхэм Ли 2 0
4. Круз Робби 1 0
5. Баттерфилд Джейкоб 1 0
6. Макманаман Каллум 1 0
7. Роу Сторм 1 0
8. Бриммер Джейк 1 0
9. Райн Дилан 1 0
10. Кирдар Биркан 1 0
11. Андерсон Аарон 1 0
12. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Мельбурн Виктори 0 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар
Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар A-Лига
Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 9 - 5 12
3. Макартур 2:1 6 3 1 2 6 - 8 10
4. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Мельбурн Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Мельбурн Виктори 5 1 1 3 5 - 10 4
12. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 3 2 0 1 8 - 4 6
2. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Макартур 2:1 4 1 1 2 3 - 7 4
6. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dolphin Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.68 3.84
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 12.00 27.00
  2.13 3.73 3.51

Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10 10.5 10.5
11.00 1.01 10.25 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.75 2.08 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60
15.50 0.00 10.00 1.02 7.91 1.05 6.69 1.07 3.05 1.37 1.98 1.84 2.33 1.60 1.72 2.08 1.37 3.05 6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.82 1.97 5.55 1.14 4.05 1.23 1.20 4.44 1.62 2.27 1.30 3.50 1.07 8.40 1.05 9.50 1.06 8.80 1.05 9.50
4.54 1.23 3.12 1.41 2.67 1.53 2.23 1.72 1.99 1.91 1.74 2.20 1.58 2.51 1.48 2.80 1.18 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.26 1.34 2.22 1.66 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.11 1.73 2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 1.04 8.16 1.03 9.21 1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77
3.39 1.36 2.80 1.49 2.21 1.75 1.72 2.23 1.51 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
4.05 1.20 3.45 1.38 1.77 2.04 1.29 3.08 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.25 1.41
Где смотреть матч Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 