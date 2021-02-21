Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: ААМИ Парк
Ньюкасл Джетс
20
Крокомб
Макс
10
Круз
Робби
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
17
Юл
Валентино
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фолами БенНападающий
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
21 Luka Prso
-
18 Jack Armson
-
-
15 Tete Yengi
-
Главный тренер: Craig Deans
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|3 (1)
|0.43
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0.14
|3.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.14
|4.
|Траоре Адама III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.44
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.22
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.11
|4.
|Наджарин Рами
|0
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|3
|0
|2.
|Шоттон Райан
|2
|0
|3.
|Броксхэм Ли
|2
|0
|4.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|5.
|Круз Робби
|1
|0
|6.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|7.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|8.
|Жестед Рюди
|1
|0
|9.
|Роу Сторм
|1
|0
|10.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|11.
|Райн Дилан
|1
|0
|12.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|13.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|4
|0
|2.
|Богард Найджел
|3
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|2
|0
|4.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|6.
|Петратос Коста
|1
|0
|7.
|О'тул Коннор
|1
|0
|8.
|Юл Валентино
|1
|0
|9.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
|10.
|Luka Prso
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Ньюкасл Джетс
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Сидней
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|7.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|9.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|12.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Брисбен Роар
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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