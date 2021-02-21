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Мельбурн Виктори
0:1
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
29' Желтая карточка
Роу Сторм
41' Желтая карточка
Богард Найджел
56' Желтая карточка
Тергейт Ангус
0:1
72' Гол
Тергейт Ангус
86' Желтая карточка
Миллар Мэттью
90'+5
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
5
Шоттон
Райан
4
Анселл
Николас
3
Траоре
Адама
III
8
Баттерфилд
Джейкоб
7
Макманаман
Каллум
22
Бриммер
Джейк
13
Кирдар
Биркан
10
Круз
Робби
25
Luis
Lawrie-Lattanzio
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Миллар
Мэттью
32
Тергейт
Ангус
6
Угаркович
Стивен
24
О'тул
Коннор
11
Наджарин
Рами
9
О'Донован
Рой
17
Юл
Валентино
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 3 (1) 0.43
2. Макманаман Каллум 1 0.14
3. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.14
4. Траоре Адама III 0 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 4 0.44
2. О'Донован Рой 2 (1) 0.22
3. Богард Найджел 1 0.11
4. Тергейт Ангус 1 0.11
5. Наджарин Рами 0 0
6. Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Траоре Адама III 3 0
2. Шоттон Райан 2 0
3. Броксхэм Ли 2 0
4. Роу Сторм 2 0
5. Кирдар Биркан 2 0
6. Круз Робби 1 0
7. Баттерфилд Джейкоб 1 0
8. Макманаман Каллум 1 0
9. Жестед Рюди 1 0
10. Бриммер Джейк 1 0
11. Райн Дилан 1 0
12. Андерсон Аарон 1 0
13. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 4 0
2. Богард Найджел 4 0
3. Тергейт Ангус 3 0
4. Lucas Mauragis 2 0
5. Угаркович Стивен 1 0
6. Миллар Мэттью 1 0
7. Петратос Коста 1 0
8. О'тул Коннор 1 0
9. Юл Валентино 1 0
10. Мшехид Али Аббас 1 0
11. Luka Prso 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 0 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Ньюкасл Джетс 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Кубок ФФА Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига
Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Брисбен Роар 8 4 2 2 13 - 8 14
3. Макартур 9 4 2 3 13 - 13 14
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
5. Сидней 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 8 - 9 11
7. Аделаида Юнайтед 8 3 1 4 11 - 16 10
8. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
9. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Мельбурн Виктори 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Сидней 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мельбурн Виктори 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Макартур 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Богард Найджел получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Роу Сторм уходит с поля. Броксхэм Ли выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Роу Сторм получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.64 2.77
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.70 2.25
  21.62 4.96 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.20 1.35 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60
4.20 1.22 3.05 1.37 1.80 2.00 1.35 3.15 1.23 4.05 1.85 1.96 1.07 8.40 1.05 9.50 1.14 5.55 1.11 6.50 1.03 9.03 1.03 9.10 0.00 14.50
3.07 1.40 2.54 1.55 2.01 1.87 1.62 2.37 1.90 1.98 1.58 2.47 1.27 3.96 1.61 2.40 1.48 2.74 1.57 2.50 1.64 2.38 1.52 2.69 1.43 2.98 1.17 5.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
2.63 1.48 1.68 2.18 1.33 3.25 1.07 6.85 1.05 7.93
1.45 2.81 1.25 4.01 1.45 2.81 1.30 3.61 1.50 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
4.25 1.18 3.06 1.40 1.85 1.95 1.31 3.14 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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