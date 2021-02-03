Сентрал Кост Маринерз
3:2
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
Мельбурн Сити
0:1
23' ГолЛуна Адриан
0:2
31' ГолМакларен Джейми
35' Желтая карточкаСтоукс Керрин
1:2
41' ГолJaden Casella
53' Желтая карточкаJaden Casella
2:2
57' ПенальтиСаймон Мэтт
60' Желтая карточкаСтоукс Керрин
60' Красная карточкаСтоукс Керрин
64' Желтая карточкаАткинсон Натаниэль
3:2
80' ГолДа Силва Даниэль
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
22
Янота
Михаил
19
Саймон
Мэтт
12
Уренья
Марко
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
-
-
-
23 Даниель Холл
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
43 Alec Mills
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Ход матча
23'
0:1
31'
35'
41'
1:2
53'
57'
2:2
60'
60'
80'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|3
|0.5
|2.
|Да Силва Даниэль
|2
|0.33
|3.
|Саймон Мэтт
|1 (1)
|0.17
|4.
|Jordan Smylie
|1
|0.17
|5.
|Jaden Casella
|1
|0.17
|6.
|Нигро Стефан
|0
|0
|7.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|8.
|Daniel Bouman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|3
|0.6
|2.
|Нун Крэйг
|1
|0.2
|3.
|Луна Адриан
|1
|0.2
|4.
|Меткалф Коннор
|1
|0.2
|5.
|Беренгер Флорен
|0
|0
|6.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|7.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|2.
|Куол Алоу
|3
|0
|3.
|Божанич Оливер
|1
|0
|4.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|5.
|Daniel Bouman
|1
|0
|6.
|Jaden Casella
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|1
|1
|2.
|Луна Адриан
|1
|1
|3.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|4.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|5.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|6.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Мельбурн Сити
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|2.
|Брисбен Роар
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|13 - 11
|6
|8.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|5.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Макартур
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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