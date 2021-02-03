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Сентрал Кост Маринерз
3:2
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
23' Гол
Луна Адриан
0:2
31' Гол
Макларен Джейми
35' Желтая карточка
Стоукс Керрин
1:2
41' Гол
Jaden Casella
53' Желтая карточка
Jaden Casella
2:2
57' Пенальти
Саймон Мэтт
60' Желтая карточка
Стоукс Керрин
60' Красная карточка
Стоукс Керрин
64' Желтая карточка
Аткинсон Натаниэль
3:2
80' Гол
Да Силва Даниэль
90'+5
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
26
Jaden
Casella
6
Стенснесс
Джанни
22
Янота
Михаил
10
Да
Силва
Даниэль
19
Саймон
Мэтт
12
Уренья
Марко
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
36
Стоукс
Керрин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
20
Луна
Адриан
10
Беренгер
Флорен
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
14
Naoki
Tsubaki
Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 3 0.5
2. Да Силва Даниэль 2 0.33
3. Саймон Мэтт 1 (1) 0.17
4. Jordan Smylie 1 0.17
5. Jaden Casella 1 0.17
6. Нигро Стефан 0 0
7. Нисбет Джошуа 0 0
8. Daniel Bouman 0 0
Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 3 0.6
2. Нун Крэйг 1 0.2
3. Луна Адриан 1 0.2
4. Меткалф Коннор 1 0.2
5. Беренгер Флорен 0 0
6. Гуд Кёртис 0 0
7. Цолаковски Стефан 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 3 0
2. Куол Алоу 3 0
3. Божанич Оливер 1 0
4. Стенснесс Джанни 1 0
5. Daniel Bouman 1 0
6. Jaden Casella 1 0
Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 1 1
2. Луна Адриан 1 1
3. Стоукс Керрин 1 1
4. Меткалф Коннор 2 0
5. Гуд Кёртис 1 0
6. Аткинсон Натаниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сентрал Кост Маринерз 0 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Мельбурн Сити 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити A-Лига
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 9 - 5 12
2. Брисбен Роар 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
4. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Макартур 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Перт Глори 4 2 0 2 13 - 11 6
8. Мельбурн Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 5 6
3. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
5. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Макартур 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Перт Глори 3 1 0 2 8 - 8 3
9. Мельбурн Сити 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.55 3.55 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.64 2.03
  3.53 1.60 6.78

Самый высокий коэффициент на матч «Сентрал Кост Маринерз» – «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентрал Кост Маринерз» – «Мельбурн Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5
3.95 1.22 2.04 1.73 1.62 2.20 1.42 2.75 1.15 5.00 1.05 8.20
10.50 1.01 9.60 1.03 3.98 1.23 3.15 1.36 2.18 1.76 1.69 2.17 1.41 2.82 1.17 4.45 1.12 5.00 1.03 8.40
4.55 1.23 2.64 1.52 2.14 1.76 1.88 2.00 1.66 2.30 1.44 2.89 1.57 2.54 2.76 1.48 2.41 1.61 2.06 1.82 2.61 1.53 1.74 2.15 1.46 2.80 1.18 4.99 1.58 2.47 1.41 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.05 1.35 2.06 1.71 1.48 2.55 1.11 5.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.53 2.56 1.19 4.80 1.13 5.95
2.33 1.63 1.92 1.95 1.47 2.73 1.31 3.50 1.53 2.65 1.36 3.42 1.47 2.75 1.26 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.82 1.92 1.23 3.90
4.30 1.22 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
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