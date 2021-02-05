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Аделаида Юнайтед
1:2
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
4' Желтая карточка
Элси Джордан
1:0
20' Гол
Маук Стефан
29' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
39' Желтая карточка
Эйбтью Яред
51' Желтая карточка
Nick Sullivan
1:1
73' Гол
Форнароли Бруно
1:2
83' Гол
Daniel Stynes
90' Желтая карточка
Велафи Тандо
90'+6
1
Делянов
Джеймс
34
Эйбтью
Яред
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
15
Смит
Ноа
8
Маук
Стефан
18
Joe
Caletti
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
9
Юрич
Томи
19
Дукули
Яя
1
Велафи
Тандо
16
Nick
Sullivan
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
23
Ингем
Дэйн
15
Уилсон
Брэндон
88
Килкенни
Нил
10
Кио
Эндрю
18
Д'Агостино
Николас
17
Кастро
Диего
9
Форнароли
Бруно
Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Мохамед 2 0.33
2. Маук Стефан 2 0.33
3. Констандопулос Натан 2 0.33
4. Халлоран Бен 1 0.17
5. Юрич Томи 1 0.17
6. Хави Лопеc 0 0
7. Нийонгабире Пасифик 0 0
8. Д`Арриго Луис 0 0
9. Эйбтью Яред 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 4 0.8
2. Д'Агостино Николас 4 0.8
3. Армиенто Карло 3 0.6
4. Daniel Stynes 2 0.4
5. Килкенни Нил 1 (1) 0.2
6. Ингем Дэйн 1 0.2
7. Кио Эндрю 0 0
8. Кастро Диего 0 0
9. Аспропотамитис Джонатан 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Joe Caletti 3 0
2. Юрич Томи 2 0
3. Элси Джордан 2 0
4. Смит Ноа 2 0
5. Michael Jakobsen II 1 0
6. Д`Арриго Луис 1 0
7. Эйбтью Яред 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Nick Sullivan 3 0
2. Аспропотамитис Джонатан 2 0
3. Велафи Тандо 1 0
4. Армиенто Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аделаида Юнайтед 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)
 Перт Глори 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед
Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Перт Глори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед A-Лига
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 9 - 5 12
2. Брисбен Роар 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
4. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Макартур 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Мельбурн Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 5 6
3. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
5. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Макартур 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 10.00 1.06
Бонус: 10 000 ₽ 2.36 3.50 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.66 3.76 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 3.80 10.00
  2.93 3.29 2.49

Самый высокий коэффициент на матч «Аделаида Юнайтед» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аделаида Юнайтед» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.20 2.16 1.65 1.72 2.05 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 8.00
13.00 1.00 12.00 1.01 4.50 1.16 3.72 1.24 2.32 1.58 1.86 1.94 1.57 2.55 1.28 3.68 1.21 4.20 1.06 6.90 1.05 7.60
9.14 1.03 8.00 1.05 2.50 1.53 1.62 2.27 1.30 3.50 2.12 1.72 1.07 8.40 1.70 2.15 1.11 6.50 1.08 7.77 1.06 8.80 1.04 8.15 1.03 8.79 1.01 11.50
4.96 1.20 2.87 1.45 2.44 1.59 1.99 1.89 1.74 2.17 1.56 2.51 1.92 1.99 1.70 2.27 1.57 2.55 1.21 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.17 1.64 1.51 2.44 1.13 5.40
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.55 1.50 1.66 2.20 1.66 2.20 1.15 5.30 1.09 7.20
2.23 1.68 1.84 2.03 1.43 2.90 1.29 3.68 1.57 2.55 1.39 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.65
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64
4.28 1.18 3.10 1.28 1.87 1.95 1.38 3.00 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
3.00 1.47
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