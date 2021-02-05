Аделаида Юнайтед
1:2
Конец матча
Стадион: Куперс
Перт Глори
4' Желтая карточкаЭлси Джордан
1:0
20' ГолМаук Стефан
29' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
39' Желтая карточкаЭйбтью Яред
51' Желтая карточкаNick Sullivan
1:1
73' ГолФорнароли Бруно
1:2
83' ГолDaniel Stynes
90' Желтая карточкаВелафи Тандо
34
Эйбтью
Яред
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
19
Дукули
Яя
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
10
Кио
Эндрю
17
Кастро
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйбтью ЯредЗащитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
-
19 Дукули ЯяНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
10 Кио ЭндрюПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
34 Mason Tatafu
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
4'
20'
1:0
39'
51'
73'
1:1
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Мохамед
|2
|0.33
|2.
|Маук Стефан
|2
|0.33
|3.
|Констандопулос Натан
|2
|0.33
|4.
|Халлоран Бен
|1
|0.17
|5.
|Юрич Томи
|1
|0.17
|6.
|Хави Лопеc
|0
|0
|7.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|8.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
|9.
|Эйбтью Яред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|4
|0.8
|2.
|Д'Агостино Николас
|4
|0.8
|3.
|Армиенто Карло
|3
|0.6
|4.
|Daniel Stynes
|2
|0.4
|5.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.2
|6.
|Ингем Дэйн
|1
|0.2
|7.
|Кио Эндрю
|0
|0
|8.
|Кастро Диего
|0
|0
|9.
|Аспропотамитис Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|3
|0
|2.
|Юрич Томи
|2
|0
|3.
|Элси Джордан
|2
|0
|4.
|Смит Ноа
|2
|0
|5.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|6.
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|7.
|Эйбтью Яред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nick Sullivan
|3
|0
|2.
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|3.
|Велафи Тандо
|1
|0
|4.
|Армиенто Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Перт Глори
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =2 -13Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед
Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Перт Глори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|2.
|Брисбен Роар
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|5.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Макартур
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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