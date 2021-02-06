Макартур
2:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Campbelltown Stadium (Sydney)
Вестерн Сидней Уондерерс
15' Желтая карточка_Ibini-Isei B.
1:0
18' Гол_Jovanovic A.
26' Желтая карточка_Dorrans G.
31' Желтая карточка_Franjic I.
1:1
52' Гол_Dorrans G.
2:1
58' Гол_Susnjar A.
2:2
71' Гол_Cox S.
10
Пуйо
Лоик
11
Оар
Томас
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
10
Кокс
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Liam RoseЗащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
-
21 Jake Hollman
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Аугла АлиНападающий
- Нападающий
-
11 Йебоа КвамеНападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
15'
18'
1:0
26'
31'
52'
1:1
58'
2:1
71'
2:2
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беньят Эчебария
|1
|0.17
|2.
|Пуйо Лоик
|1
|0.17
|3.
|Дербишир Мэтт
|1
|0.17
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.17
|5.
|_Susnjar A.
|1
|0.17
|6.
|_Jovanovic A.
|1
|0.17
|7.
|_Puyo L.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Троизи Джеймс
|1
|0.17
|2.
|Расселл Тэйт
|1
|0.17
|3.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.17
|4.
|Гордон Зигги
|1
|0.17
|5.
|Мюллер Николай
|1
|0.17
|6.
|_Dorrans G.
|1
|0.17
|7.
|Кокс Саймон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Дербишир Мэтт
|2
|0
|3.
|Сусняр Александар
|2
|0
|4.
|Генро Денис
|2
|0
|5.
|Федеричи Адам
|1
|0
|6.
|Франьич Иван
|1
|0
|7.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|8.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|9.
|Michael Ruhs
|1
|0
|10.
|_Franjic I.
|1
|0
|11.
|Jake Hollman
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|3
|0
|2.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|3.
|Кокс Саймон
|1
|0
|4.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|5.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|6.
|Макгоуэн Дилан
|1
|0
|7.
|Keanu Baccus
|1
|0
|8.
|Расселл Тэйт
|1
|0
|9.
|_Ibini-Isei B.
|1
|0
|10.
|_Dorrans G.
|1
|0
|11.
|Mark Natta
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Макартур
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|Вестерн Сидней Уондерерс
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Макартур Последние 5 матчей: +2 =1 -2Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Макартур: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|3.
|Макартур
|2:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|4.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Макартур
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|6.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.32
|4.40
|14.00
|
|2.40
|3.40
|3.21
Самый высокий коэффициент на матч «Макартур» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Макартур» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Макартур» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров