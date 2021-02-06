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Макартур
2:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
15' Желтая карточка
Ибини-Исэи Берни
1:0
18' Гол
Aleksandar Jovanovic I
26' Желтая карточка
Дорранс Грэм
31' Желтая карточка
Франьич Иван
1:1
52' Гол
Дорранс Грэм
2:1
58' Гол
Сусняр Александар
2:2
71' Гол
Кокс Саймон
90'+7
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
4
Беньят
Эчебария
8
Генро
Денис
33
Сусаета
Маркель
10
Пуйо
Лоик
11
Оар
Томас
27
Дербишир
Мэтт
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
34
Циглер
Патрик
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
39
Thomas
Aquilina
9
Ибини-Исэи
Берни
14
Троизи
Джеймс
10
Кокс
Саймон
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуйо Лоик 1 0.17
2. Беньят Эчебария 1 0.17
3. Дербишир Мэтт 1 0.17
4. Сусаета Маркель 1 0.17
5. Сусняр Александар 1 0.17
6. Aleksandar Jovanovic I 1 0.17
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокс Саймон 1 0.17
2. Троизи Джеймс 1 0.17
3. Расселл Тэйт 1 0.17
4. Дорранс Грэм 1 0.17
5. Ибини-Исэи Берни 1 0.17
6. Гордон Зигги 1 0.17
7. Мюллер Николай 1 0.17
8. Keanu Baccus 0 0

Карточки

Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 1
2. Дербишир Мэтт 2 0
3. Франьич Иван 2 0
4. Сусняр Александар 2 0
5. Генро Денис 2 0
6. Федеричи Адам 1 0
7. Беньят Эчебария 1 0
8. Aleksandar Jovanovic I 1 0
9. Michael Ruhs 1 0
10. Jake Hollman 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 4 0
2. Ибини-Исэи Берни 2 0
3. Мурдукутас Тасс 2 0
4. Кокс Саймон 1 0
5. Троизи Джеймс 1 0
6. Макгоуэн Дилан 1 0
7. Keanu Baccus 1 0
8. Расселл Тэйт 1 0
9. Mark Natta 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Макартур 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Вестерн Сидней Уондерерс 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Макартур Последние 5 матчей: +2 =1 -2
Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Макартур: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 9 - 5 12
3. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Макартур 6 2 2 2 6 - 9 8
6. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Мельбурн Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Мельбурн Виктори 5 1 1 3 5 - 10 4
12. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 3 2 0 1 8 - 4 6
2. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Макартур 4 0 2 2 3 - 8 2
9. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Франьич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Дорранс Грэм получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Aleksandar Jovanovic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Ибини-Исэи Берни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campbelltown Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 1.23 7.50
  2.40 3.40 3.21

Самый высокий коэффициент на матч «Макартур» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Макартур» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Макартур» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 6.10 1.12 2.85 1.42 1.87 1.92 2.08 1.74 1.40 2.90 1.69 2.17 1.12 6.10 2.20 1.66 1.42 2.85 1.23 4.05 1.01 11.00 1.01 12.00 0.00 17.50
3.77 1.30 2.84 1.48 2.21 1.74 1.91 2.00 1.70 2.26 1.51 2.72 1.35 3.39 1.13 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.58 2.35 1.28 3.60 1.05 7.64 1.03 8.71
3.12 1.41 2.56 1.57 2.00 1.91 1.61 2.45 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.20 4.00 1.14 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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