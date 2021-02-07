Ньюкасл Джетс
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: McDonald Jones Stadium
Мельбурн Сити
38' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
1:0
40' ГолЮл Валентино
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
17
Юл
Валентино
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
-
21 Luka PrsoПолузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jack Armson
-
-
15 Tete Yengi
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
43 Alec Mills
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Ход матча
38'
40'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.57
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.29
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.14
|4.
|Наджарин Рами
|0
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|3
|0.5
|2.
|Нун Крэйг
|1
|0.17
|3.
|Луна Адриан
|1
|0.17
|4.
|Меткалф Коннор
|1
|0.17
|5.
|Беренгер Флорен
|0
|0
|6.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|7.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|3
|0
|2.
|Богард Найджел
|2
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|2
|0
|4.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|6.
|Петратос Коста
|1
|0
|7.
|О'тул Коннор
|1
|0
|8.
|Юл Валентино
|1
|0
|9.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|2.
|Луна Адриан
|1
|1
|3.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|4.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|5.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|6.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Мельбурн Сити
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Мельбурн Сити: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс Кубок ФФА Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:5 Мельбурн Сити A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|3.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Мельбурн Сити
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|Макартур
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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