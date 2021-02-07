Ньюкасл Джетс
1:0
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Мельбурн Сити
38' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
1:0
40' ГолЮл Валентино
81' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
86' Желтая карточкаБогард Найджел
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
17
Юл
Валентино
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
-
21 Luka PrsoПолузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jack Armson
-
-
15 Tete Yengi
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
43 Alec Mills
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Ход матча
38'
40'
1:0
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.57
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.29
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.14
|4.
|Наджарин Рами
|0
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|3
|0.5
|2.
|Нун Крэйг
|1
|0.17
|3.
|Луна Адриан
|1
|0.17
|4.
|Меткалф Коннор
|1
|0.17
|5.
|Беренгер Флорен
|0
|0
|6.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|7.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|3
|0
|2.
|Богард Найджел
|3
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|2
|0
|4.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|6.
|Петратос Коста
|1
|0
|7.
|О'тул Коннор
|1
|0
|8.
|Юл Валентино
|1
|0
|9.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|2.
|Луна Адриан
|1
|1
|3.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|4.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|5.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|6.
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|7.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Мельбурн Сити
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Мельбурн Сити: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс Кубок ФФА Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:5 Мельбурн Сити A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2:2
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|Брисбен Роар
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|Макартур
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2:2
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
Победитель
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