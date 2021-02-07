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Ньюкасл Джетс
1:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
38' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
1:0
40' Гол
Юл Валентино
81' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
86' Желтая карточка
Богард Найджел
90'+6
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
3
Хоффман
Джейсон
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
9
О'Донован
Рой
17
Юл
Валентино
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
20
Луна
Адриан
10
Беренгер
Флорен
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
14
Naoki
Tsubaki
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 4 0.57
2. О'Донован Рой 2 (1) 0.29
3. Богард Найджел 1 0.14
4. Наджарин Рами 0 0
5. Угаркович Стивен 0 0
Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 3 0.5
2. Нун Крэйг 1 0.17
3. Луна Адриан 1 0.17
4. Меткалф Коннор 1 0.17
5. Беренгер Флорен 0 0
6. Гуд Кёртис 0 0
7. Цолаковски Стефан 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 3 0
2. Богард Найджел 3 0
3. Тергейт Ангус 2 0
4. Lucas Mauragis 2 0
5. Угаркович Стивен 1 0
6. Петратос Коста 1 0
7. О'тул Коннор 1 0
8. Юл Валентино 1 0
9. Мшехид Али Аббас 1 0
Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 2 1
2. Луна Адриан 1 1
3. Стоукс Керрин 1 1
4. Меткалф Коннор 2 0
5. Гуд Кёртис 1 0
6. Benjamin Garuccio 1 0
7. Аткинсон Натаниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Мельбурн Сити 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Мельбурн Сити: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити A-Лига
Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс Кубок ФФА Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:5 Мельбурн Сити A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2:2 7 4 1 2 11 - 7 13
2. Брисбен Роар 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Макартур 6 2 2 2 6 - 9 8
6. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Ньюкасл Джетс 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Вестерн Юнайтед 2:2 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Мельбурн Виктори 5 1 1 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2:2 5 2 1 2 7 - 7 7
2. Брисбен Роар 3 2 0 1 8 - 4 6
3. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вестерн Юнайтед 2:2 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
9. Макартур 4 0 2 2 3 - 8 2
10. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Сентрал Кост Маринерз 2:2 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Вестерн Юнайтед 2:2 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Valentino Yuel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Джеймисон Скотт получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Naoki Tsubaki уходит с поля. Benjamin Garuccio выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.66 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.50 115.00
  1.30 4.49 16.84

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.22 1.73 1.71 2.14 1.43 2.74 1.20 4.20 1.14 4.80 1.03 8.10
6.30 1.11 4.90 1.17 1.13 5.80 1.42 2.85 1.22 4.20 2.08 1.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.08 7.20 1.06 7.80 1.01 12.00
2.91 1.44 2.25 1.69 1.84 2.04 1.41 3.01 1.28 3.86 1.55 2.55 1.36 3.26 1.39 3.13 1.65 2.37 1.52 2.64 1.21 4.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.48 1.19 4.70 1.13 6.00
1.70 2.15 1.15 5.30 1.09 7.20 1.19 4.30
1.49 2.70 1.27 3.81 1.52 2.58 1.34 3.31 1.57 2.53 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.20 1.35 1.83 1.97 1.39 3.00 1.24 4.05
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.60 1.28 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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