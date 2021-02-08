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Сидней
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0' 18'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
28
Ньювенхоф
Калем
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
33
Patrick
Wood
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
10
Давила
Улисес
8
Девлин
Кэмерон
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
17
Хемед
Томер
9
Болл
Дэвид
Сидней
Веллингтон Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Patrick Wood 2 0.4
2. Ньювенхоф Калем 1 0.2
3. Нинкович Милош 1 0.2
4. Брэттан Люк 1 0.2
5. Барбарусес Костас 1 (1) 0.2
6. Кинг Джоэл 0 0
7. Свибел Джорди 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 2 (1) 0.4
2. Болл Дэвид 1 0.2
3. Сотирио Джошуа 1 0.2
4. Муратович Мирза 1 0.2
5. _Sotirio J. 1 0.2
6. Хемед Томер 0 0
7. Пейн Тим 0 0
8. Руфер Алекс 0 0
9. МакГэрри Джеймс 0 0
10. _Rufer A. 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 3 0
2. Баумйоханн Александер 1 0
3. Касерес Энтони 1 0
4. Ретре Пауло 1 0
5. Уорленд Бен 1 0
6. Бухагьяр Трент 1 0
7. Ньювенхоф Калем 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Руфер Алекс 0 1
2. Де Вере Люк 1 0
3. Болл Дэвид 1 0
4. Давила Улисес 1 0
5. Пейн Тим 1 0
6. Фентон Луис 1 0
7. Девлин Кэмерон 1 0
8. Joshua Laws 1 0
9. _Davila U. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)
 Веллингтон Феникс 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней
Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Брисбен Роар 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Сидней 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Макартур 6 2 2 2 6 - 9 8
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Ньюкасл Джетс 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Веллингтон Феникс 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Мельбурн Виктори 5 1 1 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Брисбен Роар 3 2 0 1 8 - 4 6
3. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
9. Сидней 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
10. Макартур 4 0 2 2 3 - 8 2
11. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Веллингтон Феникс 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Веллингтон Феникс
2.15
3.68
4.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.92 3.60 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.68 3.68
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.65 3.30
  2.15 3.65 3.24

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Веллингтон Феникс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.06 1.71 1.64 2.17 1.42 2.70 1.16 4.90
10.25 1.01 9.70 1.03 3.78 1.25 3.10 1.37 2.04 1.86 1.58 2.38 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.40
14.00 0.00 8.74 1.03 3.95 1.25 3.15 1.38 2.00 1.74 1.87 1.93 1.57 2.40 1.41 3.00 1.19 4.75 1.15 5.55 1.03 8.70 1.02 9.20 0.00 14.50
4.34 1.25 2.86 1.45 2.26 1.68 1.96 1.92 1.74 2.18 1.51 2.65 1.53 2.65 1.44 2.96 1.17 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.08 1.69 1.48 2.55 1.12 5.80
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
2.90 1.40 1.92 1.87 1.42 2.85 1.11 5.47 1.08 6.54
2.69 1.49 2.20 1.70 1.70 2.20 1.45 2.83 1.50 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.30 1.21 4.40
4.27 1.18 3.08 1.35 1.85 1.92 1.37 2.95 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
1.65 2.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
2.95 1.32
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