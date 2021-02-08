Сидней
2:1
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Веллингтон Феникс
27' Желтая карточкаБрэттан Люк
29' Желтая карточкаРуфер Алекс
1:0
32' ГолБарбарусес Костас
34' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
41' Желтая карточкаБарбарусес Костас
61' Желтая карточкаRhyan Grant1
2:0
64' ГолБарбарусес Костас
2:1
90' ГолДавила Улисес
90' Желтая карточкаБолл Дэвид
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
33
Patrick
Wood
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick WoodНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
27'
29'
32'
34'
61'
64'
90'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.6
|2.
|Patrick Wood
|2
|0.4
|3.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.2
|4.
|Нинкович Милош
|1
|0.2
|5.
|Брэттан Люк
|1
|0.2
|6.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|7.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|8.
|Свибел Джорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.6
|2.
|Болл Дэвид
|1
|0.2
|3.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.2
|4.
|Муратович Мирза
|1
|0.2
|5.
|_Sotirio J.
|1
|0.2
|6.
|Хемед Томер
|0
|0
|7.
|Пейн Тим
|0
|0
|8.
|Руфер Алекс
|0
|0
|9.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|10.
|Пископо Рено
|0
|0
|11.
|_Rufer A.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|4
|0
|2.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|3.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|4.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|5.
|Касерес Энтони
|1
|0
|6.
|Ретре Пауло
|1
|0
|7.
|Уорленд Бен
|1
|0
|8.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|9.
|Rhyan Grant1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руфер Алекс
|1
|1
|2.
|Болл Дэвид
|2
|0
|3.
|Де Вере Люк
|1
|0
|4.
|Давила Улисес
|1
|0
|5.
|Пейн Тим
|1
|0
|6.
|Фентон Луис
|1
|0
|7.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|8.
|Joshua Laws
|1
|0
|9.
|_Davila U.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|Веллингтон Феникс
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +7 =7 -6Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней
Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|2.
|Брисбен Роар
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Сидней
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|Макартур
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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