Макартур
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Campbelltown Stadium (Sydney)
Аделаида Юнайтед
3' Желтая карточкаHALLORAN BEN
10
Пуйо
Лоик
21
Jake
Hollman
34
Эйбтью
Яред
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
26
Халлоран
Бен
19
Дукули
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
21 Jake HollmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиНападающий
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйбтью ЯредЗащитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Нападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
3'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дербишир Мэтт
|2
|0.25
|2.
|Пуйо Лоик
|1
|0.13
|3.
|Беньят Эчебария
|1
|0.13
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.13
|5.
|Сусняр Александар
|1
|0.13
|6.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0.13
|7.
|Генро Денис
|1
|0.13
|8.
|Jake Hollman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Мохамед
|2
|0.29
|2.
|Маук Стефан
|2
|0.29
|3.
|Констандопулос Натан
|2
|0.29
|4.
|Халлоран Бен
|1
|0.14
|5.
|Юрич Томи
|1
|0.14
|6.
|Хави Лопеc
|0
|0
|7.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|8.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
|9.
|Эйбтью Яред
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Дербишир Мэтт
|2
|0
|3.
|Франьич Иван
|2
|0
|4.
|Сусняр Александар
|2
|0
|5.
|Генро Денис
|2
|0
|6.
|Jake Hollman
|2
|0
|7.
|Федеричи Адам
|1
|0
|8.
|Antony Golec
|1
|0
|9.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|10.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|11.
|Michael Ruhs
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|3
|0
|2.
|Юрич Томи
|2
|0
|3.
|Элси Джордан
|2
|0
|4.
|Смит Ноа
|2
|0
|5.
|Халлоран Бен
|1
|0
|6.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|7.
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|8.
|Эйбтью Яред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Макартур
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Аделаида Юнайтед
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|2.
|Брисбен Роар
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Макартур
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|5.
|Сидней
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Брисбен Роар
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|8.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Макартур
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|11.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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