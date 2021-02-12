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Макартур
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
HALLORAN BEN
29'
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
5
Миллиган
Марк
12
Мередит
Джеймс
8
Генро
Денис
4
Беньят
Эчебария
33
Сусаета
Маркель
10
Пуйо
Лоик
21
Jake
Hollman
27
Дербишир
Мэтт
1
Делянов
Джеймс
34
Эйбтью
Яред
23
Элси
Джордан
3
Тимотеу
Джордж
15
Смит
Ноа
6
Д`Арриго
Луис
16
Констандопулос
Натан
26
Халлоран
Бен
8
Маук
Стефан
19
Дукули
Яя
9
Юрич
Томи
Макартур
Аделаида Юнайтед

Ход матча

3'
 
HALLORAN BEN

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дербишир Мэтт 2 0.25
2. Пуйо Лоик 1 0.13
3. Беньят Эчебария 1 0.13
4. Сусаета Маркель 1 0.13
5. Сусняр Александар 1 0.13
6. Aleksandar Jovanovic I 1 0.13
7. Генро Денис 1 0.13
8. Jake Hollman 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Мохамед 2 0.29
2. Маук Стефан 2 0.29
3. Констандопулос Натан 2 0.29
4. Халлоран Бен 1 0.14
5. Юрич Томи 1 0.14
6. Хави Лопеc 0 0
7. Нийонгабире Пасифик 0 0
8. Д`Арриго Луис 0 0
9. Эйбтью Яред 0 0

Карточки

Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 1
2. Дербишир Мэтт 2 0
3. Франьич Иван 2 0
4. Сусняр Александар 2 0
5. Генро Денис 2 0
6. Jake Hollman 2 0
7. Федеричи Адам 1 0
8. Antony Golec 1 0
9. Беньят Эчебария 1 0
10. Aleksandar Jovanovic I 1 0
11. Michael Ruhs 1 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Joe Caletti 3 0
2. Юрич Томи 2 0
3. Элси Джордан 2 0
4. Смит Ноа 2 0
5. Халлоран Бен 1 0
6. Michael Jakobsen II 1 0
7. Д`Арриго Луис 1 0
8. Эйбтью Яред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Макартур 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Аделаида Юнайтед 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Макартур Последние 7 матчей: +3 =2 -2
Брисбен Роар 0:2 Макартур Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур
Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Брисбен Роар 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
4. Макартур 0:0 8 3 3 2 8 - 9 12
5. Сидней 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
7. Аделаида Юнайтед 0:0 7 2 2 3 8 - 10 8
8. Ньюкасл Джетс 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Мельбурн Виктори 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Аделаида Юнайтед 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Брисбен Роар 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
8. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Макартур 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3
12. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 0:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Аделаида Юнайтед 0:0 4 0 2 2 4 - 8 2
11. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Халлоран Бен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campbelltown Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.11
3.55
3.76
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.09 3.35 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.55 3.75
  2.11 3.27 3.76

Самый высокий коэффициент на матч «Макартур» – «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Макартур» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Макартур» – «Аделаида Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.40 1.29 2.65 1.45 1.83 1.91 1.46 2.60 1.32 3.20 1.11 6.00
8.18 1.04 6.97 1.07 3.15 1.35 2.45 1.55 2.10 1.70 1.75 2.05 1.78 2.05 1.38 3.00 1.27 3.70 1.11 6.50 1.09 7.20 1.03 10.00 1.01 11.00 0.00 15.50
4.01 1.27 2.69 1.50 2.30 1.66 1.92 1.97 1.69 2.24 1.51 2.66 1.59 2.50 1.39 3.17 1.14 6.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.88 1.40 2.80 1.09 6.60
2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60 1.05 7.84 1.03 8.90
2.22 1.69 1.82 2.04 1.41 2.97 1.28 3.78 1.46 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.42 1.69 2.10 1.18 4.50
4.20 1.22 2.90 1.38 1.75 1.99 1.35 3.18 1.20 4.09

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.00
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
3.10 1.35
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