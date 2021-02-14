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Веллингтон Феникс
0:2
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
27' Красная карточка
Болл Дэвид
0:1
40' Гол
Саймон Мэтт
0:2
50' Пенальти
Божанич Оливер
84' Желтая карточка
Миллер Льюис
90'+6
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
12
Ридентон
Мэттью
14
Руфер
Алекс
7
Пископо
Рено
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Давила
Улисес
9
Болл
Дэвид
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
22
Янота
Михаил
8
Божанич
Оливер
6
Стенснесс
Джанни
10
Да
Силва
Даниэль
19
Саймон
Мэтт
12
Уренья
Марко
Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 3 (1) 0.5
2. Болл Дэвид 1 0.17
3. Сотирио Джошуа 1 0.17
4. Муратович Мирза 1 0.17
5. _Sotirio J. 1 0.17
6. Хемед Томер 0 0
7. Пейн Тим 0 0
8. Руфер Алекс 0 0
9. МакГэрри Джеймс 0 0
10. Пископо Рено 0 0
11. _Rufer A. 0 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 5 0.63
2. Саймон Мэтт 3 (1) 0.38
3. Да Силва Даниэль 2 0.25
4. Jordan Smylie 1 0.13
5. Jaden Casella 1 0.13
6. Божанич Оливер 1 (1) 0.13
7. Daniel Bouman 0 0
8. Уренья Марко 0 0
9. Нигро Стефан 0 0
10. Нисбет Джошуа 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Болл Дэвид 2 1
2. Руфер Алекс 1 1
3. Де Вере Люк 1 0
4. Давила Улисес 1 0
5. Пейн Тим 1 0
6. Фентон Луис 1 0
7. Девлин Кэмерон 1 0
8. Joshua Laws 1 0
9. _Davila U. 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 3 0
2. Куол Алоу 3 0
3. Божанич Оливер 1 0
4. Биригитти Марк 1 0
5. Ruon Tongyik 1 0
6. Миллер Льюис 1 0
7. Стенснесс Джанни 1 0
8. Daniel Bouman 1 0
9. Jaden Casella 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веллингтон Феникс 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 0 57.14% (4)
 Сентрал Кост Маринерз 0 7.69% (1) 38.46% (5) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс A-Лига
Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 8 6 0 2 14 - 7 18
2. Макартур 8 4 2 2 12 - 9 14
3. Брисбен Роар 0:0 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
5. Сидней 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
7. Ньюкасл Джетс 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
8. Аделаида Юнайтед 7 2 1 4 8 - 14 7
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Мельбурн Виктори 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Брисбен Роар 0:0 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ньюкасл Джетс 0:0 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Макартур 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Брисбен Роар 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Ньюкасл Джетс 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
  • 30'
    Joshua Laws уходит с поля. Хадсон-Вихонги Те-Атавай выходит вместо него
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Болл Дэвид увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WIN Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.78 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 48.00 21.00 1.01
  13.39 5.21 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Веллингтон Феникс» – «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Веллингтон Феникс» – «Сентрал Кост Маринерз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.18 3.64 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.30
6.80 1.10 5.30 1.15 2.52 1.52 1.87 1.37 1.14 5.55 2.01 1.80 1.48 2.63 1.24 4.00 1.05 9.50 1.19 12.00 1.07 10.00 1.05 12.00 0.00 13.00
2.87 1.44 2.23 1.68 1.95 1.92 3.40 1.33 2.31 1.64 2.00 1.87 1.62 2.34 1.26 3.92 1.72 2.17 1.50 2.64 1.34 3.35 1.17 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
1.66 2.20 1.15 5.30 1.09 7.20 1.06 7.20 1.04 8.28
1.38 3.07 1.20 4.49 1.37 3.15 1.25 3.99 1.50 2.74 1.37 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
4.05 1.20 3.35 1.38 1.77 2.04 1.32 3.09 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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