Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Dolphin Oval
Ньюкасл Джетс
21
Янг
Джейми
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
27
Трюин
Кай
10
Riku
Danzaki
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
17
Юл
Валентино
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Alex Parson
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
-
21 Luka PrsoПолузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
18 Jack Armson
-
-
15 Tete Yengi
-
Главный тренер: Craig Deans
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|5
|0.71
|2.
|Макдональд Скотт
|3
|0.43
|3.
|Riku Danzaki
|3
|0.43
|4.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.14
|5.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.14
|6.
|Браун Кори
|0
|0
|7.
|Хинджерт Джек
|0
|0
|8.
|Олдред Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.5
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.25
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.13
|4.
|Наджарин Рами
|0
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|2.
|Браун Кори
|2
|0
|3.
|Гиллесфи Маколей
|2
|0
|4.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|5.
|Трюин Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|3
|0
|2.
|Богард Найджел
|3
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|2
|0
|4.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|6.
|Петратос Коста
|1
|0
|7.
|О'тул Коннор
|1
|0
|8.
|Юл Валентино
|1
|0
|9.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Ньюкасл Джетс
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +11 =3 -6Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|2.
|Макартур
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|3.
|Брисбен Роар
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Сидней
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|8.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|9.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Брисбен Роар
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|3.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Макартур
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Брисбен Роар
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров