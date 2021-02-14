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Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0' 7'
21
Янг
Джейми
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
3
Браун
Кори
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
27
Трюин
Кай
10
Riku
Danzaki
77
Макдональд
Скотт
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
19
Петратос
Коста
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
17
Юл
Валентино
9
О'Донован
Рой
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 5 0.71
2. Макдональд Скотт 3 0.43
3. Riku Danzaki 3 0.43
4. Гиллесфи Маколей 1 0.14
5. О'Ши Джеймс 1 0.14
6. Браун Кори 0 0
7. Хинджерт Джек 0 0
8. Олдред Том 0 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 4 0.5
2. О'Донован Рой 2 (1) 0.25
3. Богард Найджел 1 0.13
4. Наджарин Рами 0 0
5. Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. О'Ши Джеймс 2 0
2. Браун Кори 2 0
3. Гиллесфи Маколей 2 0
4. Хинджерт Джек 1 0
5. Трюин Кай 1 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 3 0
2. Богард Найджел 3 0
3. Тергейт Ангус 2 0
4. Lucas Mauragis 2 0
5. Угаркович Стивен 1 0
6. Петратос Коста 1 0
7. О'тул Коннор 1 0
8. Юл Валентино 1 0
9. Мшехид Али Аббас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Ньюкасл Джетс 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс A-Лига
Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 8 6 0 2 14 - 7 18
2. Макартур 8 4 2 2 12 - 9 14
3. Брисбен Роар 0:0 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
5. Сидней 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
7. Ньюкасл Джетс 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
8. Аделаида Юнайтед 7 2 1 4 8 - 14 7
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Мельбурн Виктори 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Брисбен Роар 0:0 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ньюкасл Джетс 0:0 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Макартур 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Брисбен Роар 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Ньюкасл Джетс 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dolphin Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Ньюкасл Джетс
1.99
3.90
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.80 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.85 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.90 3.75
  1.97 3.82 3.65

Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 11.25 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.31 1.68 1.78 2.04 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.40 1.05 7.50
16.00 0.00 11.00 1.01 4.30 1.18 3.70 1.28 2.25 1.60 2.01 1.80 1.77 2.05 1.52 2.44 1.27 3.60 1.20 4.50 1.08 7.10 1.06 8.30 1.01 12.00
5.20 1.19 2.77 1.47 2.30 1.66 2.05 1.83 1.79 2.10 1.61 2.39 1.49 2.76 1.19 5.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.28 1.63 1.53 2.41 1.19 4.40
3.36 1.37 2.92 1.42 2.31 1.65 1.77 2.10 1.54 2.53 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.35 1.30 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.37
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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