Аделаида Юнайтед
1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Coopers Stadium (Adelaide)
Сентрал Кост Маринерз
0:1
15' Гол_De Silva D.
16' Желтая карточка_Tongyik R.
24' Желтая карточка_Urena M.
1:1
34' Гол_Juric T.
21
Хави
Лопеc
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
19
Дукули
Яя
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
22
Янота
Михаил
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
-
34 Эйбтью ЯредЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
-
23 Даниель Холл
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
15'
0:1
16'
24'
34'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Мохамед
|2
|0.25
|2.
|Маук Стефан
|2
|0.25
|3.
|Констандопулос Натан
|2
|0.25
|4.
|Халлоран Бен
|1
|0.13
|5.
|Юрич Томи
|1
|0.13
|6.
|_Juric T.
|1
|0.13
|7.
|Хави Лопеc
|0
|0
|8.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|9.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
|10.
|Эйбтью Яред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|5
|0.56
|2.
|Саймон Мэтт
|3 (1)
|0.33
|3.
|Да Силва Даниэль
|2
|0.22
|4.
|Jordan Smylie
|1
|0.11
|5.
|_De Silva D.
|1
|0.11
|6.
|Jaden Casella
|1
|0.11
|7.
|Божанич Оливер
|1 (1)
|0.11
|8.
|Daniel Bouman
|0
|0
|9.
|Уренья Марко
|0
|0
|10.
|Нигро Стефан
|0
|0
|11.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|3
|0
|2.
|Юрич Томи
|2
|0
|3.
|Элси Джордан
|2
|0
|4.
|Смит Ноа
|2
|0
|5.
|Халлоран Бен
|1
|0
|6.
|Маук Стефан
|1
|0
|7.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|8.
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|9.
|Эйбтью Яред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|2.
|Куол Алоу
|3
|0
|3.
|Божанич Оливер
|1
|0
|4.
|Биригитти Марк
|1
|0
|5.
|Ruon Tongyik
|1
|0
|6.
|Миллер Льюис
|1
|0
|7.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|8.
|Daniel Bouman
|1
|0
|9.
|_Urena M.
|1
|0
|10.
|Jaden Casella
|1
|0
|11.
|_Tongyik R.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +7 =2 -11Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс
Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Аделаида Юнайтед 4:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:1
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|2.
|Макартур
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|3.
|Брисбен Роар
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Сидней
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|7.
|Ньюкасл Джетс
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|9.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Макартур
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аделаида Юнайтед» – «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аделаида Юнайтед» – «Сентрал Кост Маринерз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров