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Аделаида Юнайтед
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
15' Гол
_De Silva D.
16' Желтая карточка
_Tongyik R.
24' Желтая карточка
_Urena M.
1:1
34' Гол
_Juric T.
52'
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
23
Элси
Джордан
3
Тимотеу
Джордж
15
Смит
Ноа
18
Joe
Caletti
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
8
Маук
Стефан
19
Дукули
Яя
9
Юрич
Томи
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
26
Jaden
Casella
22
Янота
Михаил
8
Божанич
Оливер
10
Да
Силва
Даниэль
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
Аделаида Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз

Ход матча

15'
0:1
_De Silva D.
16'
 
_Tongyik R.
24'
 
_Urena M.
34'
_Juric T.
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Мохамед 2 0.25
2. Маук Стефан 2 0.25
3. Констандопулос Натан 2 0.25
4. Халлоран Бен 1 0.13
5. Юрич Томи 1 0.13
6. _Juric T. 1 0.13
7. Хави Лопеc 0 0
8. Нийонгабире Пасифик 0 0
9. Д`Арриго Луис 0 0
10. Эйбтью Яред 0 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 5 0.56
2. Саймон Мэтт 3 (1) 0.33
3. Да Силва Даниэль 2 0.22
4. Jordan Smylie 1 0.11
5. _De Silva D. 1 0.11
6. Jaden Casella 1 0.11
7. Божанич Оливер 1 (1) 0.11
8. Daniel Bouman 0 0
9. Уренья Марко 0 0
10. Нигро Стефан 0 0
11. Нисбет Джошуа 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Joe Caletti 3 0
2. Юрич Томи 2 0
3. Элси Джордан 2 0
4. Смит Ноа 2 0
5. Халлоран Бен 1 0
6. Маук Стефан 1 0
7. Michael Jakobsen II 1 0
8. Д`Арриго Луис 1 0
9. Эйбтью Яред 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 3 0
2. Куол Алоу 3 0
3. Божанич Оливер 1 0
4. Биригитти Марк 1 0
5. Ruon Tongyik 1 0
6. Миллер Льюис 1 0
7. Стенснесс Джанни 1 0
8. Daniel Bouman 1 0
9. _Urena M. 1 0
10. Jaden Casella 1 0
11. _Tongyik R. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аделаида Юнайтед 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)
 Сентрал Кост Маринерз 0 7.69% (1) 38.46% (5) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс
Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Аделаида Юнайтед 4:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1:1 9 6 1 2 15 - 8 19
2. Макартур 8 4 2 2 12 - 9 14
3. Брисбен Роар 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
5. Сидней 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
7. Ньюкасл Джетс 8 2 2 4 7 - 9 8
8. Аделаида Юнайтед 1:1 8 2 2 4 9 - 15 8
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Мельбурн Виктори 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1:1 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Аделаида Юнайтед 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1:1 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Макартур 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 1:1 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Юрич Томи из команды Аделаида Юнайтед забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Уренья Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Ruon Tongyik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Да Силва Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Сентрал Кост Маринерз
5.70
4.40
2.32
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 4.40 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.65 2.32
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 2.60 1.60
  5.15 4.14 1.63

Самый высокий коэффициент на матч «Аделаида Юнайтед» – «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аделаида Юнайтед» – «Сентрал Кост Маринерз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.38 1.32 2.21 1.74 1.67 2.20 1.40 2.86 1.19 4.50 1.14 5.10 1.02 8.90
9.03 1.03 7.88 1.05 6.80 1.10 5.30 1.15 4.60 1.19 1.92 1.88 3.25 1.33 1.90 1.90 1.40 2.90 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 9.45 0.00 13.50
4.60 1.23 2.63 1.53 2.21 1.73 2.83 1.46 2.42 1.60 1.99 1.89 1.75 2.16 1.57 2.50 1.19 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.54 2.48 1.19 4.80 1.13 6.25
2.55 1.50 1.65 2.22 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
3.24 1.39 2.84 1.47 2.23 1.71 1.74 2.19 2.20 1.70 1.81 2.05 1.41 2.97 1.28 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.25 3.95
4.09 1.20 3.05 1.37 1.80 2.00 1.33 3.04 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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