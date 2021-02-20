Сидней
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Leichhardt Oval (Sydney)
Брисбен Роар
37' Желтая карточкаБраун Чарли
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
33
Patrick
Wood
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
10
Riku
Danzaki
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Patrick WoodНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Riku DanzakiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Jesse Daley
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
37'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.5
|2.
|Patrick Wood
|2
|0.33
|3.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.17
|4.
|Нинкович Милош
|1
|0.17
|5.
|Брэттан Люк
|1
|0.17
|6.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|7.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|8.
|Свибел Джорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|5
|0.63
|2.
|Макдональд Скотт
|3
|0.38
|3.
|Riku Danzaki
|3
|0.38
|4.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.13
|5.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.13
|6.
|Браун Кори
|0
|0
|7.
|Хинджерт Джек
|0
|0
|8.
|Олдред Том
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|4
|0
|2.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|3.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|4.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|5.
|Касерес Энтони
|1
|0
|6.
|Ретре Пауло
|1
|0
|7.
|Уорленд Бен
|1
|0
|8.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|9.
|Rhyan Grant1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|2.
|Браун Кори
|2
|0
|3.
|Гиллесфи Маколей
|2
|0
|4.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|5.
|Олдред Том
|1
|0
|6.
|Браун Чарли
|1
|0
|7.
|Jesse Daley
|1
|0
|8.
|Трюин Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|Брисбен Роар
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Сидней: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Брисбен Роар 1:3 Сидней A-Лига Брисбен Роар 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:3 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Брисбен Роар 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Брисбен Роар 0:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Брисбен Роар A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Сидней
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|7.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|10.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Сидней
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Брисбен Роар
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сидней
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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