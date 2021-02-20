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Сидней
0:0
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
37' Желтая карточка
Браун Кори
53' Желтая карточка
Rhyan Grant1
66' Желтая карточка
Трюин Кай
83' Желтая карточка
Jesse Daley
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
28
Ньювенхоф
Калем
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
33
Patrick
Wood
11
Барбарусес
Костас
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Хинджерт
Джек
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
3
Браун
Кори
10
Riku
Danzaki
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
Сидней
Брисбен Роар

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барбарусес Костас 3 (1) 0.5
2. Patrick Wood 2 0.33
3. Ньювенхоф Калем 1 0.17
4. Нинкович Милош 1 0.17
5. Брэттан Люк 1 0.17
6. Баумйоханн Александер 0 0
7. Кинг Джоэл 0 0
8. Свибел Джорди 0 0
Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 5 0.63
2. Макдональд Скотт 3 0.38
3. Riku Danzaki 3 0.38
4. Гиллесфи Маколей 1 0.13
5. О'Ши Джеймс 1 0.13
6. Браун Кори 0 0
7. Хинджерт Джек 0 0
8. Олдред Том 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 4 0
2. Rhyan Grant1 2 0
3. Ньювенхоф Калем 2 0
4. Баумйоханн Александер 1 0
5. Барбарусес Костас 1 0
6. Касерес Энтони 1 0
7. Ретре Пауло 1 0
8. Уорленд Бен 1 0
9. Бухагьяр Трент 1 0
Брисбен Роар
# Игрок      
1. Браун Кори 3 0
2. О'Ши Джеймс 2 0
3. Гиллесфи Маколей 2 0
4. Jesse Daley 2 0
5. Трюин Кай 2 0
6. Хинджерт Джек 1 0
7. Олдред Том 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)
 Брисбен Роар 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Сидней: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:2 Брисбен Роар Кубок ФФА
Брисбен Роар 1:3 Сидней A-Лига Брисбен Роар 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:3 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Брисбен Роар 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Брисбен Роар 0:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Брисбен Роар A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Брисбен Роар 8 4 2 2 13 - 8 14
3. Макартур 9 4 2 3 13 - 13 14
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
5. Сидней 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Аделаида Юнайтед 8 3 1 4 11 - 16 10
7. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
8. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Ньюкасл Джетс 8 2 2 4 7 - 9 8
10. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Мельбурн Виктори 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Сидней 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Макартур 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Брисбен Роар 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Браун Кори получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 1.30 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.70 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 1.14 15.00
  2.19 3.69 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Брисбен Роар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.00 10.00 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.20 1.41 2.82 1.19 4.30 1.14 4.85 1.03 8.50
1.13 5.80 1.50 2.55 1.25 3.90 1.05 9.50 1.04 10.00 1.80 2.02 1.05 9.50 1.04 10.00 1.02 9.80 1.02 10.38 1.04 9.50 1.04 8.90 0.00 15.50
4.51 1.23 2.62 1.54 2.19 1.75 1.95 1.95 1.70 2.27 1.55 2.59 1.45 2.89 1.17 5.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
1.75 2.05 1.19 4.60 1.10 6.80 1.07 6.70 1.05 7.79
3.28 1.38 2.70 1.52 2.12 1.81 1.68 2.30 1.49 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.36 3.12 1.23 4.20
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.23 3.71 1.15 4.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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