  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Веллингтон Феникс
2:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
9' Гол
Муратович Мирза
16' Желтая карточка
Расселл Тэйт
54' Желтая карточка
Давила Улисес
65' Желтая карточка
Мюллер Николай
1:1
71' Гол
Йебоа Кваме
1:2
76' Гол
Камау Брюс
2:2
79' Гол
Фентон Луис
90'+4
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
2
Макгинг
Лиам
5
МакГэрри
Джеймс
10
Давила
Улисес
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
15
Муратович
Мирза
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
4
Макгоуэн
Дилан
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
8
О'Доэрти
Джордан
17
Keanu
Baccus
29
Вилмеринг
Дэниэл
27
Мюллер
Николай
11
Йебоа
Кваме
9
Ибини-Исэи
Берни
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 3 (1) 0.43
2. Муратович Мирза 2 0.29
3. Болл Дэвид 1 0.14
4. Фентон Луис 1 0.14
5. Сотирио Джошуа 1 0.14
6. _Sotirio J. 1 0.14
7. Руфер Алекс 0 0
8. Хемед Томер 0 0
9. Пейн Тим 0 0
10. МакГэрри Джеймс 0 0
11. Пископо Рено 0 0
12. _Rufer A. 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Кваме 2 0.25
2. Дорранс Грэм 2 (1) 0.25
3. Кокс Саймон 1 0.13
4. Троизи Джеймс 1 0.13
5. Ибини-Исэи Берни 1 0.13
6. Расселл Тэйт 1 0.13
7. Гордон Зигги 1 0.13
8. Мюллер Николай 1 0.13
9. Камау Брюс 1 0.13
10. Keanu Baccus 0 0
11. Вилмеринг Дэниэл 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Болл Дэвид 2 1
2. Руфер Алекс 1 1
3. Давила Улисес 2 0
4. Де Вере Люк 1 0
5. Пейн Тим 1 0
6. Фентон Луис 1 0
7. Девлин Кэмерон 1 0
8. Joshua Laws 1 0
9. _Davila U. 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 5 0
2. Ибини-Исэи Берни 2 0
3. Мурдукутас Тасс 2 0
4. Расселл Тэйт 2 0
5. Кокс Саймон 1 0
6. Троизи Джеймс 1 0
7. Макгоуэн Дилан 1 0
8. Мюллер Николай 1 0
9. Keanu Baccus 1 0
10. Mark Natta 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веллингтон Феникс 22.22% (2) 0 22.22% (2) 0 0 55.56% (5)
 Вестерн Сидней Уондерерс 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс
Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Брисбен Роар 8 4 2 2 13 - 8 14
3. Макартур 9 4 2 3 13 - 13 14
4. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Сидней 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 8 - 9 11
7. Аделаида Юнайтед 8 3 1 4 11 - 16 10
8. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
9. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Веллингтон Феникс 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Мельбурн Виктори 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Сидней 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мельбурн Виктори 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Макартур 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Расселл Тэйт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Mirza Muratovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WIN Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 1.20 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.62 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.70 9.00
  4.79 1.87 3.32

Самый высокий коэффициент на матч «Веллингтон Феникс» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Веллингтон Феникс» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.21 1.74 1.66 2.22 1.42 2.78 1.20 4.30 1.14 4.90 1.04 8.20
15.50 0.00 8.77 1.02 2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.96 1.84 1.08 7.77 1.06 8.80 1.07 8.40 1.06 8.80 1.12 6.10 1.10 6.80 0.00 13.50
4.59 1.23 3.63 1.31 2.92 1.43 2.08 1.80 2.17 1.74 1.78 2.11 1.39 3.14 1.26 3.98 1.71 2.22 1.53 2.61 1.66 2.30 1.52 2.63 1.18 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.32 1.33 2.20 1.67 1.54 2.48 1.19 4.85 1.13 5.90
2.85 1.42 1.87 1.92 2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75
3.38 1.36 2.90 1.46 2.29 1.69 1.79 2.15 1.71 2.20 1.43 2.90 1.16 5.52 1.50 2.66 1.36 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.85 1.95 1.36 3.12 1.24 4.05
4.89 1.14 3.66 1.24 2.05 1.75 1.52 2.52 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 