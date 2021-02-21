Веллингтон Феникс
2:2
Конец матча
Стадион: ВИН
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
9' ГолМуратович Мирза
16' Желтая карточкаРасселл Тэйт
54' Желтая карточкаДавила Улисес
65' Желтая карточкаМюллер Николай
1:1
71' ГолЙебоа Кваме
1:2
76' ГолКамау Брюс
2:2
79' ГолФентон Луис
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
11
Йебоа
Кваме
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
-
21 Joshua Laws
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
-
19 Матч ДжордонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
-
12 Дюк МитчеллНападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
9'
1:0
16'
54'
65'
71'
1:1
76'
1:2
77'
79'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.43
|2.
|Муратович Мирза
|2
|0.29
|3.
|Болл Дэвид
|1
|0.14
|4.
|Фентон Луис
|1
|0.14
|5.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.14
|6.
|_Sotirio J.
|1
|0.14
|7.
|Руфер Алекс
|0
|0
|8.
|Хемед Томер
|0
|0
|9.
|Пейн Тим
|0
|0
|10.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|11.
|Пископо Рено
|0
|0
|12.
|_Rufer A.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Кваме
|2
|0.25
|2.
|Дорранс Грэм
|2 (1)
|0.25
|3.
|Кокс Саймон
|1
|0.13
|4.
|Троизи Джеймс
|1
|0.13
|5.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.13
|6.
|Расселл Тэйт
|1
|0.13
|7.
|Гордон Зигги
|1
|0.13
|8.
|Мюллер Николай
|1
|0.13
|9.
|Камау Брюс
|1
|0.13
|10.
|Keanu Baccus
|0
|0
|11.
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|2
|1
|2.
|Руфер Алекс
|1
|1
|3.
|Давила Улисес
|2
|0
|4.
|Де Вере Люк
|1
|0
|5.
|Пейн Тим
|1
|0
|6.
|Фентон Луис
|1
|0
|7.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|8.
|Joshua Laws
|1
|0
|9.
|_Davila U.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|5
|0
|2.
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|3.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|4.
|Расселл Тэйт
|2
|0
|5.
|Кокс Саймон
|1
|0
|6.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|7.
|Макгоуэн Дилан
|1
|0
|8.
|Мюллер Николай
|1
|0
|9.
|Keanu Baccus
|1
|0
|10.
|Mark Natta
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веллингтон Феникс
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|0
|0
|55.56% (5)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс
Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Сидней
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|7.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|8.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|9.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Мельбурн Виктори
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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