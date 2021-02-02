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  3. Италия
Пиза
0:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
24' Желтая карточка
Болока Даниэль
41' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
74' Желтая карточка
Роден Маркус
90'+7
66
Гори
Стефано
3
Пизано
Эрос
13
Мерони
Андреа
8
Караччоло
Антонио
2
Биринделли
Самуэле
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
10
Соддимо
Данило
7
Сьега
Николас
31
Маркони
Микеле
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Ариаудо
Лоренцо
93
Дзампано
Франческо
5
Гори
Мирко
8
Майелло
Раффаэле
11
Болока
Даниэль
19
Трибуцци
Алессио
7
Роден
Маркус
18
Новакович
Андрия
Пиза
4-3-2-1
Фрозиноне
4-3-2-1

Ход матча

24'
 
Болока Даниэль
41'
 
Шиминьски Пшемыслав
56'
 
Кастанос Григорис
Болока Даниэль
56'
 
Карраро Марко
Майелло Раффаэле
66'
Видо Лука
Де Витис Алессандро
 
66'
Мастину Джузеппе
Сьега Николас
 
69'
 
Д'Элиа Сальваторе
Бригенти Николо
69'
 
Витале Маттиа
Трибуцци Алессио
74'
 
Роден Маркус
75'
Марин Мариус
Соддимо Данило
 
83'
Варньер Марко
Мерони Андреа
 
83'
Паломби Симоне
Маркони Микеле
 
88'
 
Пажишек Пётр
Роден Маркус

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 6 (2) 0.3
2. Гухер Роберт 5 0.25
3. Видо Лука 4 0.2
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.1
5. Сибилли Джузеппе 2 0.1
6. Караччоло Антонио 2 0.1
7. Соддимо Данило 1 0.05
8. Лизи Франческо 1 0.05
9. Маццители Лука 1 0.05
10. Паломби Симоне 1 0.05
11. Биринделли Самуэле 1 0.05
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.25
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.2
3. Роден Маркус 2 0.1
4. Чано Камилло 2 0.1
5. Кастанос Григорис 2 0.1
6. Дзампано Франческо 1 0.05
7. Сальви Алессандро 1 0.05
8. Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
9. Табанелли Андреа 1 (1) 0.05
10. Бригенти Николо 0 0
11. Бегетто Андреа 0 0
12. Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 7 0
2. Бенедетти Симоне 5 1
3. Марин Мариус 5 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Соддимо Данило 1 0
12. Видо Лука 1 0
13. Сибилли Джузеппе 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Дзампано Франческо 4 0
3. Кастанос Григорис 4 0
4. Чано Камилло 3 0
5. Роден Маркус 3 0
6. Шиминьски Пшемыслав 3 0
7. Болока Даниэль 3 0
8. Дионизи Федерико 2 0
9. Курадо Маркос 2 0
10. Трибуцци Алессио 2 0
11. Сальви Алессандро 1 0
12. Капуано Марко 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Фрозиноне 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза
Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013
Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи

Последние игры между собой

Пиза: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Фрозиноне 1:1 Пиза Серия B Пиза 0:0 Фрозиноне Серия B Пиза 0:1 Фрозиноне Кубок Пиза 0:0 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 0:0 Пиза Серия B Фрозиноне 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:2 Пиза Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:1 Пиза Серия B Пиза 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
3. Кьево Заявка 20 9 8 3 28 - 17 35
4. Читтаделла Заявка 20 10 4 6 32 - 18 34
5. СПАЛ 2013 Заявка 20 9 7 4 27 - 18 34
6. Салернитана Заявка 19 9 5 5 21 - 23 32
7. Лечче Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 20 7 7 6 19 - 20 28
11. Пиза Заявка 20 6 9 5 26 - 31 27
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия Заявка 20 5 6 9 27 - 32 21
14. Кремонезе Заявка 20 4 8 8 19 - 25 20
15. Козенца Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
16. Реджина Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
17. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
18. Асколи Заявка 20 4 5 11 17 - 28 17
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 20 4 4 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
16. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
6. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
11. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Шиминьски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Болока Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 1.47 5.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.05 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 2.95 2.69
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.44 5.40

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.35 1.30 2.55 1.48 1.78 1.96 1.44 2.65 1.31 3.30 1.10 6.20
6.45 1.07 5.45 1.12 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.00 1.00 11.00
1.50 2.48 1.10 6.25 1.07 7.50 1.03 10.00 1.78 2.03 1.02 11.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 14.00 0.00 13.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.83 1.91 1.39 2.85 1.08 6.80
2.53 1.52 1.72 2.12 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.28 3.45 1.02 11.00 1.13 5.40 1.07 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.65 1.45 1.66 2.13 1.17 4.60
3.10 1.37 2.08 1.75 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.85 1.23
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