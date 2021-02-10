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  3. Англия
Суонси
0:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
30' Гол
Уокер Кайл
37' Желтая карточка
Бен Кабанго
1
Вудмен
Фредди
44
Бен
Кабанго
22
Латибодьер
Жоэль
5
Гехи
Марк
23
Робертс
Коннор
II
6
Фултон
Джей
8
Гримес
Мэтт
3
Мэннинг
Райан
21
Данда
Ян
9
Лоу
Джамал
11
Моррис
Джордан
13
Стеффен
Закари
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенжамен
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
21
Торрес
Ферран
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Суонси
3-4-1-2
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

30'
0:1
Уокер Кайл
(Родри Эрнандес)
37'
Бен Кабанго
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Суонси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каллен Лиэм 2 0.67
2. Гримес Мэтт 2 (1) 0.67
3. Раутледж Уэйн 1 0.33
4. Дьёкереш Виктор 1 0.33
5. Купер Оливер 1 0.33
6. Данда Ян 0 0
7. Мэннинг Райан 0 0
8. Гаррик Джордан 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Бернарду 2 0.67
2. Фоден Фил 2 0.67
3. Уокер Кайл 1 0.33
4. Жезус Габриэль 1 0.33
5. Торрес Ферран 1 0.33
6. Фернандиньо Фернандо 0 0
7. Де Брёйне Кевин 0 0
8. Гюндоган Илкай 0 0
9. Марез Рияд 0 0
10. Родри Эрнандес 0 0
11. Канселу Жоау 0 0

Карточки

Суонси
# Игрок      
1. Данда Ян 1 0
2. Эванс Камерон 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0
2. Лапорт Эмерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Суонси 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Манчестер Сити 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Суонси Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Суонси 2:0 Норвич Ротерхэм 1:3 Суонси Суонси 1:1 Брентфорд Суонси 5:1 Ноттингем Форест
Барнсли 0:2 Суонси Стивенэйдж 0:2 Суонси Суонси 2:1 Уотфорд Суонси 0:0 Рединг КПР 0:2 Суонси Суонси 2:0 Барнсли Дерби 2:0 Суонси Кардифф Сити 0:2 Суонси Суонси 0:0 Борнмут Суонси 2:0 Лутон Таун Мидлсбро 2:1 Суонси Ноттингем Форест 0:1 Суонси Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Суонси 1:0 Ротерхэм Норвич 1:0 Суонси Брентфорд 1:1 Суонси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Суонси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Суонси 2:3 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 5:0 Суонси Премьер-лига Суонси 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига
Суонси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Суонси 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Суонси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Суонси Премьер-лига Суонси 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Суонси Премьер-лига Суонси 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Суонси Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Манчестер Сити" на выезде спокойно переигрывает "Суонси". Свой единственный мяч "горожане" забили немного каверзно, но в целом команда Хосепа Гвардиола изначально показала, что она в Уэльсе будет играть на победу, а поэтому свой гол гости в любом случае заслужили. Посмотрим, как Стив Купер перестроит игру своей команды после перерыва. "Суонси" в целом играет довольно неплохо, но если "Манчестер Сити" забьёт второй гол, шансов на спасение этой встречи у "лебедей" уже практически не останется. 
  • 45'
    Игроки "Манчестер Сити" спокойно контролируют мяч в центре поля и уже просто ждут свистка на перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Питер Бэнкс к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Жезус при входе в штрафную площадь с правого фланга раскачал Мэннинга, затем Габриэль выполнил прострел к левой штанге, Стерлинг в борьбе с Латибодьером не смог пробить точно в ближний угол ворот. 
  • Судья
    43'
    Стерлинг с левой половины поля ворвался в штрафную площадь, в борьбе с Гехи Рахим оказался на газоне, Питер Бэнкс показал, что нужно играть дальше. 

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  • 42'
    Кабанго из центра поля выполнил заброс на ход Робертсу по правому флангу, Коннор в касание сбросил мяч к линии штрафной площади, защитники "Манчестер Сити" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    41'
    Данда с углового выполнил подачу к линии вратарской, Латибодьер головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 40'
    Лоу прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Гехи в касание перевёл мяч ближе к центру по линии штрафной, Данда удачно сбросил мяч к левому углу вратарской, Лоу не смог в касание пробить по воротам, а затем его накрыл Гарсия и выбил мяч на угловой. 
  • 39'
    Гюндоган со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Желтая карточка
    38'
    Защитник "Суонси" Бен Кабанго получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Гюндогана. 
  • Судья
    37'
    Теперь уже Торрес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Мэннингом Ферран оказался на газоне, Питер Бэнкс показал, что будет удар от ворот. 
  • 36'
    Уокер с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, где уже открывался Гюндоган, Гехи прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 35'
    Данда пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Манчестер Сити". 
  • Фол, нарушение
    34'
    Торрес в центре поля нарушил правила против Гехи. Сам Марк быстро разыграл стандарт. 
  • Опасный момент
    33'
    "Суонси" провёл неплохую атаку через правый фланг. Робертс прошёл вперёд по флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Фултон головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Уокер!!! Менди и Родри перевели мяч с левого фланга на правый, где оказался Уокер. Кайл выдержал паузу и выдержал хорошую передачу к линии вратарской на Торреса, Ферран в падении пытался пробить по воротам, но в итоге он не попал по мячу, тем не менее мяч изначально шёл в левый угол ворот, Вудмен ждал именно удара от Торреса, а поэтому голкипер "Суонси" уже не успел среагировать должным образом, лишь кончиками пальцев в прыжке задел мяч Фредди, этого было недостаточно для спасения. 
  • 31'
    Гюндоган ушёл на правый фланг и уже практически от лицевой линии Илкай выполнил прострел к линии вратарской, там были только игроки "Суонси". 
  • Фол, нарушение
    30'
    Кабанго в центре поля нарушил теперь уже правила против Жезуса. Вновь "Манчестер Сити" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гримес в центре поля огрел по ногам Родри. Игроки "Манчестер Сити" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 28'
    Гюндоган прошёл вперёд по центру и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Суонси". 
  • 27'
    Пока не всегда игроки "Манчестер Сити" понимают друг друга. Сейчас Лапорт прошёл немного вперёд по левой половине поля, затем Эмерик выполнил передачу на ход Менди по левому флангу, но и Бенжамен как-то не особо ждал пас, плюс сам пас также вышел довольно сильным. 
  • 26'
    Лапорт из глубины поля выполнил неплохую передачу на ход Жезусу к левому углу штрафной площади, Габриэль немного поздно стартовал, а поэтому не успел к мячу. 
  • Угловой
    25'
    Гюндоган с углового выполнил подачу во вратарскую, Вудмен уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.
  • Опасный момент
    24'
    Вновь последовала передача на ход Торресу по правой половине поля от Родри, Ферран ушёл от Гехи и пробил в левый угол ворот, Вудмен в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Судья
    23'
    У Гарсии в борьбе за мяч с Робертсом на левом углу своей штрафной площади поехала нога на влажном газоне, защитник "Манчестер Сити" в итоге оказался на газоне, а Питер Бэнкс дал ошибочный свисток в пользу гостей. 
  • 22'
    Кабанго ошибся с передачей вперёд от линии своей штрафной площади, игроки "Манчестер Сити" перехватили мяч. Последовал заброс обратно к линии штрафной площади, точно по центру расположился Родри, который обработал мяч и сбросил его немного вправо на Торреса, Ферран решил без обработки пробить в ближний угол ворот, мяч полетел слабо, Вудмен спокойно забрал его в руки. 
  • 21'
    Торрес прошёл вперёд по правому флангу, а затем Ферран выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Вудмену. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Моррис перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Сити", правила были нарушены против Гарсии. 
  • 19'
    "Суонси" удалось пока продержаться и не пропустить быстрый гол, но контратаки у "лебедей" практически не получаются, а вот "Манчестер Сити" всё же не так далёк от забитого мяча. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Суонси". Гюндоган выполнил подачу к правому углу вратарской, Лапорт удачно набежал на мяч и в прыжке головой пробил в левый угол ворот, мяч вновь пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    17'
    Уокер сместился в центр с левого фланга, затем Кайл выполнил передачу на ход Родри по левой половине поля, испанец вошёл в штрафную площадь, но сразу покатил мяч на левый фланг Менди, Бенжамен в касание выполнил подачу к линии вратарской на Жезуса, Габриэль в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 16'
    Менди с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Жезуса, Латибодьер хорошо прочитал момент и спокойно выбил мяч в аут. 
  • 15'
    Уокер попытался на правом фланге у штрафной площади "Суонси" раскачать сразу двух соперников, но в итоге в борьбе с Гримесом Кайл потерял мяч. 
  • 14'
    Родри разогнал очередную атаку "Манчестер Сити" через левую половину поля, затем последовала передача на ход Менди, Бенжамен в касание выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел слишком высоко и ушёл на правый фланг. 
  • 13'
    Родри из центра поля сейчас также выполнил низом передачу к левому углу штрафной площади, Менди уже ждал пас, но всё равно Бенжамен не смог за мяч зацепиться. 
  • 12'
    Гюндоган теперь уже в касание после передачи от Менди с левого фланга выполнил перевод на левый угол штрафной площади, Стерлинг не особо ждал пас, а поэтому не смог выиграть борьбу за мяч у Латибодьера. 
  • 11'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Моррису по левому флангу, Джордан убежал от Гарсии, вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр к линии штрафной, Данда немного не успел к мячу и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 10'
    Торрес сместился немного в центр с правого фланга, но передача в штрафную площадь у Феррана не прошла. 
  • 9'
    "Суонси" довольно сильно прижался к своей штрафной площади, такими темпами команду Стива Купера ждёт быстрый пропущенный гол. 
  • Угловой
    8'
    Гюндоган с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Суонси" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 7'
    Менди с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Мэннинг не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 6'
    "Манчестер Сити" полностью перехватил контроль над мячом, но пока "горожане" не форсируют события и ищут лучший вариант для развития атаки. 
  • 5'
    Поднялся Жезус, разбегался Габриэль и показал, что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Повредил Габриэль Жезус стопу, вышли на поле врачи "Манчестер Сити", пауза в игре. 
  • 3'
    Жезус сместился в радиусу штрафной площади с левого фланга, последовал удар в левый угол ворот, но мяч полетел не очень сильно, Вудмен отбил мяч к левому углу штрафной площади, подбор быз за игроками "Суонси". 
  • 2'
    Гримес при проходе по левому флангу отыгрался с Лоу, затем Мэтт убежал к лицевой линии поля и немного не уследил за положением мяча, будет удар от ворот. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Хосеп Гвардиола выставил на матч против скромного "Суонси" довольно сильный состав, а поэтому "горожане" должны добиваться крупной победы в этот вечер. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Питер Бэнкс из Мерсисайда. Помогать ему на бровках будут Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервным арбитром на этот матч назначен Андре Марринер из Бирмингема. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Кубка Англии между "Суонси" и "Манчестер Сити". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.
Прогнозы 152
Суонси 0% (0)
X 2% (3)
Манчестер Сити 98% (149)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Суонси
Ничья
Манчестер Сити
49.00
8.30
1.22
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 6.60 1.14
Бонус: 10 000 ₽ 13.00 6.40 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 17.75 8.30 1.18
  17.78 7.82 1.17

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.00 1.17 2.47 1.55 1.94 1.87 1.59 2.37 1.24 4.10 1.09 7.60
5.15 1.12 4.35 1.18 2.57 1.48 2.06 1.76 1.70 2.28 1.37 3.10 1.27 3.62 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 10.75
5.76 1.15 2.63 1.51 2.75 1.46 2.34 1.61 1.93 1.92 1.69 2.19 1.53 2.54 1.25 4.01 1.10 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.45 1.51 1.60 2.25 1.16 4.90
4.05 1.24 2.72 1.46 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75
3.43 1.33 2.74 1.47 2.00 1.86 1.72 2.13 1.43 2.81 1.15 5.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.49 1.30 3.30
5.45 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.64
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
Где смотреть матч Суонси 0:1 Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Суонси 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Суонси
0% (0)
Ничья
2% (3)
Манчестер Сити
98% (149)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
36.8% (56)
1:3 Манчестер Сити
21.1% (32)
1:2 Манчестер Сити
15.8% (24)
0:3 Манчестер Сити
14.5% (22)
0:1 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:5 Манчестер Сити
1.3% (2)
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