Стерлинг с левой половины поля ворвался в штрафную площадь, в борьбе с Гехи Рахим оказался на газоне, Питер Бэнкс показал, что нужно играть дальше.

Жезус при входе в штрафную площадь с правого фланга раскачал Мэннинга, затем Габриэль выполнил прострел к левой штанге, Стерлинг в борьбе с Латибодьером не смог пробить точно в ближний угол ворот.

Две минуты добавил Питер Бэнкс к основному времени первого тайма.

Игроки "Манчестер Сити" спокойно контролируют мяч в центре поля и уже просто ждут свистка на перерыв.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Манчестер Сити" на выезде спокойно переигрывает "Суонси". Свой единственный мяч "горожане" забили немного каверзно, но в целом команда Хосепа Гвардиола изначально показала, что она в Уэльсе будет играть на победу, а поэтому свой гол гости в любом случае заслужили. Посмотрим, как Стив Купер перестроит игру своей команды после перерыва. "Суонси" в целом играет довольно неплохо, но если "Манчестер Сити" забьёт второй гол, шансов на спасение этой встречи у "лебедей" уже практически не останется.

42' Кабанго из центра поля выполнил заброс на ход Робертсу по правому флангу, Коннор в касание сбросил мяч к линии штрафной площади, защитники "Манчестер Сити" сыграли внимательно и перехватили мяч.

41' Данда с углового выполнил подачу к линии вратарской, Латибодьер головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

40' Лоу прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Гехи в касание перевёл мяч ближе к центру по линии штрафной, Данда удачно сбросил мяч к левому углу вратарской, Лоу не смог в касание пробить по воротам, а затем его накрыл Гарсия и выбил мяч на угловой.

39' Гюндоган со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

38' Защитник "Суонси" Бен Кабанго получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Гюндогана.

37' Теперь уже Торрес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Мэннингом Ферран оказался на газоне, Питер Бэнкс показал, что будет удар от ворот.

36' Уокер с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, где уже открывался Гюндоган, Гехи прочитал момент и перехватил мяч.

35' Данда пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Манчестер Сити".

34' Торрес в центре поля нарушил правила против Гехи. Сам Марк быстро разыграл стандарт.

33' "Суонси" провёл неплохую атаку через правый фланг. Робертс прошёл вперёд по флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Фултон головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

32' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Уокер!!! Менди и Родри перевели мяч с левого фланга на правый, где оказался Уокер. Кайл выдержал паузу и выдержал хорошую передачу к линии вратарской на Торреса, Ферран в падении пытался пробить по воротам, но в итоге он не попал по мячу, тем не менее мяч изначально шёл в левый угол ворот, Вудмен ждал именно удара от Торреса, а поэтому голкипер "Суонси" уже не успел среагировать должным образом, лишь кончиками пальцев в прыжке задел мяч Фредди, этого было недостаточно для спасения.

31' Гюндоган ушёл на правый фланг и уже практически от лицевой линии Илкай выполнил прострел к линии вратарской, там были только игроки "Суонси".

30' Кабанго в центре поля нарушил теперь уже правила против Жезуса. Вновь "Манчестер Сити" не удалось быстро разыграть стандарт.

29' Гримес в центре поля огрел по ногам Родри. Игроки "Манчестер Сити" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

28' Гюндоган прошёл вперёд по центру и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Суонси".

27' Пока не всегда игроки "Манчестер Сити" понимают друг друга. Сейчас Лапорт прошёл немного вперёд по левой половине поля, затем Эмерик выполнил передачу на ход Менди по левому флангу, но и Бенжамен как-то не особо ждал пас, плюс сам пас также вышел довольно сильным.

26' Лапорт из глубины поля выполнил неплохую передачу на ход Жезусу к левому углу штрафной площади, Габриэль немного поздно стартовал, а поэтому не успел к мячу.

25' Гюндоган с углового выполнил подачу во вратарскую, Вудмен уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.

24' Вновь последовала передача на ход Торресу по правой половине поля от Родри, Ферран ушёл от Гехи и пробил в левый угол ворот, Вудмен в прыжке перевёл мяч на угловой.

23' У Гарсии в борьбе за мяч с Робертсом на левом углу своей штрафной площади поехала нога на влажном газоне, защитник "Манчестер Сити" в итоге оказался на газоне, а Питер Бэнкс дал ошибочный свисток в пользу гостей.

22' Кабанго ошибся с передачей вперёд от линии своей штрафной площади, игроки "Манчестер Сити" перехватили мяч. Последовал заброс обратно к линии штрафной площади, точно по центру расположился Родри, который обработал мяч и сбросил его немного вправо на Торреса, Ферран решил без обработки пробить в ближний угол ворот, мяч полетел слабо, Вудмен спокойно забрал его в руки.

21' Торрес прошёл вперёд по правому флангу, а затем Ферран выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Вудмену.

20' Моррис перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Сити", правила были нарушены против Гарсии.

19' "Суонси" удалось пока продержаться и не пропустить быстрый гол, но контратаки у "лебедей" практически не получаются, а вот "Манчестер Сити" всё же не так далёк от забитого мяча.

18' Угловой у ворот "Суонси". Гюндоган выполнил подачу к правому углу вратарской, Лапорт удачно набежал на мяч и в прыжке головой пробил в левый угол ворот, мяч вновь пролетел рядом со штангой.

17' Уокер сместился в центр с левого фланга, затем Кайл выполнил передачу на ход Родри по левой половине поля, испанец вошёл в штрафную площадь, но сразу покатил мяч на левый фланг Менди, Бенжамен в касание выполнил подачу к линии вратарской на Жезуса, Габриэль в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

16' Менди с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Жезуса, Латибодьер хорошо прочитал момент и спокойно выбил мяч в аут.

15' Уокер попытался на правом фланге у штрафной площади "Суонси" раскачать сразу двух соперников, но в итоге в борьбе с Гримесом Кайл потерял мяч.

14' Родри разогнал очередную атаку "Манчестер Сити" через левую половину поля, затем последовала передача на ход Менди, Бенжамен в касание выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел слишком высоко и ушёл на правый фланг.

13' Родри из центра поля сейчас также выполнил низом передачу к левому углу штрафной площади, Менди уже ждал пас, но всё равно Бенжамен не смог за мяч зацепиться.

12' Гюндоган теперь уже в касание после передачи от Менди с левого фланга выполнил перевод на левый угол штрафной площади, Стерлинг не особо ждал пас, а поэтому не смог выиграть борьбу за мяч у Латибодьера.

11' Из глубины поля последовал заброс на ход Моррису по левому флангу, Джордан убежал от Гарсии, вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр к линии штрафной, Данда немного не успел к мячу и не смог завершить момент ударом по воротам.

10' Торрес сместился немного в центр с правого фланга, но передача в штрафную площадь у Феррана не прошла.

9' "Суонси" довольно сильно прижался к своей штрафной площади, такими темпами команду Стива Купера ждёт быстрый пропущенный гол.

8' Гюндоган с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Суонси" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

7' Менди с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Мэннинг не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

6' "Манчестер Сити" полностью перехватил контроль над мячом, но пока "горожане" не форсируют события и ищут лучший вариант для развития атаки.

5' Поднялся Жезус, разбегался Габриэль и показал, что он готов продолжать игру.

4' Повредил Габриэль Жезус стопу, вышли на поле врачи "Манчестер Сити", пауза в игре.

3' Жезус сместился в радиусу штрафной площади с левого фланга, последовал удар в левый угол ворот, но мяч полетел не очень сильно, Вудмен отбил мяч к левому углу штрафной площади, подбор быз за игроками "Суонси".

2' Гримес при проходе по левому флангу отыгрался с Лоу, затем Мэтт убежал к лицевой линии поля и немного не уследил за положением мяча, будет удар от ворот.