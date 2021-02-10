Суонси
0:1
Перерыв
Стадион: Либерти
Манчестер Сити
0:1
30' ГолУокер Кайл
37' Желтая карточкаБен Кабанго
44
Бен
Кабанго
21
Данда
Ян
50
Гарсия
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Бен КабангоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Данда ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Уэбб ЛьюисВратарь
-
34 Фриман КиронЗащитник
- Защитник
-
26 Нотон КайлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Арриола ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
Ход матча
30'
0:1
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каллен Лиэм
|2
|0.67
|2.
|Гримес Мэтт
|2 (1)
|0.67
|3.
|Раутледж Уэйн
|1
|0.33
|4.
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.33
|5.
|Купер Оливер
|1
|0.33
|6.
|Данда Ян
|0
|0
|7.
|Мэннинг Райан
|0
|0
|8.
|Гаррик Джордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Силва Бернарду
|2
|0.67
|2.
|Фоден Фил
|2
|0.67
|3.
|Уокер Кайл
|1
|0.33
|4.
|Жезус Габриэль
|1
|0.33
|5.
|Торрес Ферран
|1
|0.33
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|7.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|8.
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|9.
|Марез Рияд
|0
|0
|10.
|Родри Эрнандес
|0
|0
|11.
|Канселу Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данда Ян
|1
|0
|2.
|Эванс Камерон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
|2.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Суонси
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Манчестер Сити
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Суонси Последние 20 матчей: +12 =5 -3Суонси 2:0 Норвич Ротерхэм 1:3 Суонси Суонси 1:1 Брентфорд Суонси 5:1 Ноттингем Форест
Барнсли 0:2 Суонси Стивенэйдж 0:2 Суонси Суонси 2:1 Уотфорд Суонси 0:0 Рединг КПР 0:2 Суонси Суонси 2:0 Барнсли Дерби 2:0 Суонси Кардифф Сити 0:2 Суонси Суонси 0:0 Борнмут Суонси 2:0 Лутон Таун Мидлсбро 2:1 Суонси Ноттингем Форест 0:1 Суонси Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Суонси 1:0 Ротерхэм Норвич 1:0 Суонси Брентфорд 1:1 Суонси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Суонси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Суонси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Суонси 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Суонси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Суонси Премьер-лига Суонси 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Суонси Премьер-лига Суонси 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Суонси Премьер-лига
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Суонси» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Суонси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Суонси» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Суонси 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Суонси
0% (0)
Ничья
2% (3)
Манчестер Сити
98% (149)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
36.8% (56)
1:3 Манчестер Сити
21.1% (32)
1:2 Манчестер Сити
15.8% (24)
0:3 Манчестер Сити
14.5% (22)
0:1 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:5 Манчестер Сити
1.3% (2)
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