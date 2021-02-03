Суонси
Позже
Стадион: Либерти
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каллен Лиэм
|2
|1
|2.
|Гримес Мэтт
|2 (1)
|1
|3.
|Раутледж Уэйн
|1
|0.5
|4.
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.5
|5.
|Купер Оливер
|1
|0.5
|6.
|Данда Ян
|0
|0
|7.
|Мэннинг Райан
|0
|0
|8.
|Гаррик Джордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Силва Бернарду
|2
|1
|2.
|Фоден Фил
|2
|1
|3.
|Жезус Габриэль
|1
|0.5
|4.
|Торрес Ферран
|1
|0.5
|5.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|6.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|7.
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|8.
|Марез Рияд
|0
|0
|9.
|Канселу Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данда Ян
|1
|0
|2.
|Эванс Камерон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
|2.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Суонси
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Манчестер Сити
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Суонси Последние 20 матчей: +12 =5 -3Суонси 2:0 Норвич Ротерхэм 1:3 Суонси Суонси 1:1 Брентфорд Суонси 5:1 Ноттингем Форест
Барнсли 0:2 Суонси Стивенэйдж 0:2 Суонси Суонси 2:1 Уотфорд Суонси 0:0 Рединг КПР 0:2 Суонси Суонси 2:0 Барнсли Дерби 2:0 Суонси Кардифф Сити 0:2 Суонси Суонси 0:0 Борнмут Суонси 2:0 Лутон Таун Мидлсбро 2:1 Суонси Ноттингем Форест 0:1 Суонси Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Суонси 1:0 Ротерхэм Норвич 1:0 Суонси Брентфорд 1:1 Суонси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Суонси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Суонси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Суонси 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Суонси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Суонси Премьер-лига Суонси 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Суонси Премьер-лига Суонси 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Суонси Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Суонси» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Суонси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Суонси» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Суонси - Манчестер Сити
Исход игры
Суонси
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Манчестер Сити
97.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
44.68% (21)
Нет
55.32% (26)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
35.4% (17)
1:2 Манчестер Сити
25% (12)
1:3 Манчестер Сити
16.7% (8)
0:3 Манчестер Сити
14.6% (7)
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