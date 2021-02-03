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Суонси
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Суонси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каллен Лиэм 2 1
2. Гримес Мэтт 2 (1) 1
3. Раутледж Уэйн 1 0.5
4. Дьёкереш Виктор 1 0.5
5. Купер Оливер 1 0.5
6. Данда Ян 0 0
7. Мэннинг Райан 0 0
8. Гаррик Джордан 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Бернарду 2 1
2. Фоден Фил 2 1
3. Жезус Габриэль 1 0.5
4. Торрес Ферран 1 0.5
5. Фернандиньо Фернандо 0 0
6. Де Брёйне Кевин 0 0
7. Гюндоган Илкай 0 0
8. Марез Рияд 0 0
9. Канселу Жоау 0 0

Карточки

Суонси
# Игрок      
1. Данда Ян 1 0
2. Эванс Камерон 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0
2. Лапорт Эмерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Суонси 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Манчестер Сити 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Суонси Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Суонси 2:0 Норвич Ротерхэм 1:3 Суонси Суонси 1:1 Брентфорд Суонси 5:1 Ноттингем Форест
Барнсли 0:2 Суонси Стивенэйдж 0:2 Суонси Суонси 2:1 Уотфорд Суонси 0:0 Рединг КПР 0:2 Суонси Суонси 2:0 Барнсли Дерби 2:0 Суонси Кардифф Сити 0:2 Суонси Суонси 0:0 Борнмут Суонси 2:0 Лутон Таун Мидлсбро 2:1 Суонси Ноттингем Форест 0:1 Суонси Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Суонси 1:0 Ротерхэм Норвич 1:0 Суонси Брентфорд 1:1 Суонси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Суонси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Суонси 2:3 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 5:0 Суонси Премьер-лига Суонси 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига
Суонси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Суонси 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Суонси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига Суонси 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Суонси Премьер-лига Суонси 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Суонси Премьер-лига Суонси 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Суонси Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Суонси 0% (0)
    X 2.1% (1)
    Манчестер Сити 97.9% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Суонси
    Ничья
    Манчестер Сити
    12.88
    6.65
    1.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 12.50 6.50 1.25
    Бонус: 10 000 ₽ 12.00 6.20 1.24
    Бонус: 5 000 ₽ 12.50 6.65 1.26
      12.88 6.13 1.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Суонси» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Суонси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Суонси» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    5.00 1.17 2.47 1.55 1.95 1.86 1.60 2.36 1.24 4.10 1.09 7.40
    4.80 1.14 4.05 1.21 2.46 1.52 1.95 1.85 1.63 2.42 1.32 3.38 1.22 4.10 1.08 6.50 1.06 7.00
    5.48 1.16 2.54 1.54 2.27 1.66 2.00 1.86 1.76 2.11 1.61 2.37 1.24 4.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.26 2.46 1.51 1.60 2.24 1.16 4.90
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.21 1.37 2.56 1.53 1.91 1.94 1.62 2.34 1.43 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.49 1.30 3.30
    5.15 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.09 1.69
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Где смотреть матч Суонси - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Суонси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Суонси
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (1)
    Манчестер Сити
    97.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    35.4% (17)
    1:2 Манчестер Сити
    25% (12)
    1:3 Манчестер Сити
    16.7% (8)
    0:3 Манчестер Сити
    14.6% (7)
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