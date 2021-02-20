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Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Макартур
0' 4'
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
22
Ускок
Томислав
2
Калвер
Аарон
5
Пирьес
Дилан
20
Санчес
Виктор
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
34
Гуаррочена
Икер
23
Диаманти
Алессандро
7
Бериша
Бесарт
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
5
Миллиган
Марк
4
Беньят
Эчебария
33
Сусаета
Маркель
8
Генро
Денис
14
Наджар
Муди
27
Дербишир
Мэтт
Вестерн Юнайтед
Макартур

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пирьес Дилан 2 0.4
2. Имаи Томоки 1 0.2
3. Санчес Виктор 1 0.2
4. Бериша Бесарт 1 0.2
5. Луштица Стивен 1 0.2
6. Вуйица Иван 1 0.2
7. Ускок Томислав 1 0.2
8. Уэлс Лаклан 0 0
9. Диаманти Алессандро 0 0
10. Хэмилл Брендан 0 0
11. Пэйн Коннор 0 0
Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дербишир Мэтт 5 0.63
2. Пуйо Лоик 1 0.13
3. Беньят Эчебария 1 0.13
4. Генро Денис 1 0.13
5. Сусаета Маркель 1 0.13
6. Миллиган Марк 1 0.13
7. Сусняр Александар 1 0.13
8. Aleksandar Jovanovic I 1 0.13
9. Оар Томас 0 0
10. Jake Hollman 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 4 0
2. Диаманти Алессандро 2 0
3. Луштица Стивен 2 0
4. Калвер Аарон 2 0
5. Ускок Томислав 2 0
6. Бериша Бесарт 1 0
7. Хэмилл Брендан 1 0
8. Пэйн Коннор 1 0
9. Берджесс Макс 1 0
10. Вуйица Иван 1 0
11. Уэлс Лаклан 1 0
12. Ayom Majok 1 0
Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 1
2. Дербишир Мэтт 2 0
3. Франьич Иван 2 0
4. Сусняр Александар 2 0
5. Генро Денис 2 0
6. Jake Hollman 2 0
7. Федеричи Адам 1 0
8. Antony Golec 1 0
9. Беньят Эчебария 1 0
10. Aleksandar Jovanovic I 1 0
11. Michael Ruhs 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Юнайтед 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
Макартур 8.33% (1) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 33.33% (4) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз
Макартур Последние 8 матчей: +4 =2 -2
Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Макартур Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:3 Сидней
Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Макартур 8 4 2 2 12 - 9 14
3. Брисбен Роар 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
5. Сидней 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Аделаида Юнайтед 8 3 1 4 11 - 16 10
7. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
8. Ньюкасл Джетс 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Мельбурн Виктори 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mars Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Макартур
2.90
3.64
3.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.45 2.37
  2.40 3.64 3.02

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Юнайтед» – «Макартур» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Макартур» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Юнайтед» – «Макартур», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
13.00 1.01 9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 2.01 1.80 1.80 2.02 1.58 2.37 1.37 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 10.00 0.00 15.00
3.91 1.29 3.00 1.44 2.33 1.67 2.00 1.91 1.77 2.15 1.55 2.58 1.37 3.27 1.14 6.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.04 1.78 1.44 2.65 1.14 5.20
3.02 1.43 2.47 1.60 1.93 1.97 1.58 2.52 1.42 3.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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