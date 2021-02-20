Вестерн Юнайтед
4:1
Конец матча
Стадион: Mars Stadium
Макартур
20' Желтая карточкаЛуштица Стивен
25' Желтая карточкаСусняр Александар
1:0
26' ГолГуаррочена Икер
2:0
45' ГолБериша Бесарт
3:0
54' ГолПирьес Дилан
4:0
66' ГолБериша Бесарт
68' Желтая карточкаСусаета Маркель
74' Желтая карточкаJake Hollman
4:1
90' ГолДербишир Мэтт
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Ayom Majok
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
31 Lachlan Rose
-
21 Jake Hollman
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
20'
26'
1:0
45'
46'
46'
54'
66'
4:0
68'
74'
90'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|3
|0.5
|2.
|Пирьес Дилан
|3
|0.5
|3.
|Имаи Томоки
|1
|0.17
|4.
|Санчес Виктор
|1
|0.17
|5.
|Луштица Стивен
|1
|0.17
|6.
|Гуаррочена Икер
|1
|0.17
|7.
|Вуйица Иван
|1
|0.17
|8.
|Ускок Томислав
|1
|0.17
|9.
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|10.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|11.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|12.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дербишир Мэтт
|6
|0.67
|2.
|Пуйо Лоик
|1
|0.11
|3.
|Беньят Эчебария
|1
|0.11
|4.
|Генро Денис
|1
|0.11
|5.
|Сусаета Маркель
|1
|0.11
|6.
|Миллиган Марк
|1
|0.11
|7.
|Сусняр Александар
|1
|0.11
|8.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0.11
|9.
|Оар Томас
|0
|0
|10.
|Jake Hollman
|0
|0
|11.
|Lachlan Rose
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|4
|0
|2.
|Луштица Стивен
|3
|0
|3.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|4.
|Калвер Аарон
|2
|0
|5.
|Ускок Томислав
|2
|0
|6.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|7.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|8.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|9.
|Берджесс Макс
|1
|0
|10.
|Вуйица Иван
|1
|0
|11.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|12.
|Ayom Majok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Сусняр Александар
|3
|0
|3.
|Jake Hollman
|3
|0
|4.
|Дербишир Мэтт
|2
|0
|5.
|Франьич Иван
|2
|0
|6.
|Генро Денис
|2
|0
|7.
|Федеричи Адам
|1
|0
|8.
|Сусаета Маркель
|1
|0
|9.
|Antony Golec
|1
|0
|10.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|11.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|12.
|Michael Ruhs
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Макартур
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Сидней
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|7.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|10.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Сидней
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Брисбен Роар
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сидней
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.12
|9.00
|21.00
|
|2.83
|3.23
|2.61
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