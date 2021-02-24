Лариса
0:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Alkazar Stadium
Ламия
15' Желтая карточкаГраур Дини
38' Желтая карточкаMatias Acuna I
0:1
41' ГолАрабули Бачана
43' Желтая карточкаКараманос Тасос
51' Желтая карточкаШтифлер Мануэль
16
Жижич
Никола
66
Граур
Дини
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Граур ДиниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ба АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
15'
38'
41'
43'
51'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.27
|2.
|Matias Acuna I
|2
|0.09
|3.
|Спарв Тим
|1
|0.05
|4.
|Николиас Александрос
|1
|0.05
|5.
|Юнес Хамза
|1
|0.05
|6.
|Мужек Матео
|1
|0.05
|7.
|Филип Стелиано
|0
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|9.
|Бен-Хатира Энис
|0
|0
|10.
|Муканджо Бенжамин
|0
|0
|11.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|12.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|13.
|Максименко Максим
|0
|0
|14.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|4 (2)
|0.18
|2.
|Караманос Тасос
|2
|0.09
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.09
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.05
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.05
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.05
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Мартинес Анхель II
|0
|0
|10.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|11.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|3.
|Спарв Тим
|6
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|6
|0
|5.
|Труич Никола
|5
|0
|6.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|7.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|9.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|10.
|Жижич Никола
|3
|0
|11.
|Илиадис Теохарис
|3
|0
|12.
|Бертос Манолис
|2
|0
|13.
|Якимовски Никола
|2
|0
|14.
|Adrian Colombino
|2
|0
|15.
|Юнес Хамза
|2
|0
|16.
|Matias Acuna I
|2
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|18.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|19.
|Чосич Урош
|1
|0
|20.
|Николиас Александрос
|1
|0
|21.
|Граур Дини
|1
|0
|22.
|Мужек Матео
|1
|0
|23.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|24.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|25.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|26.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Романич Лазар
|5
|1
|4.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|5.
|Бьярнасон Эльмар
|3
|0
|6.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|7.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|8.
|Делетич Милош
|1
|1
|9.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|10.
|Караманос Тасос
|2
|0
|11.
|Палавандишвили Гуга
|2
|0
|12.
|Булулис Константинос
|2
|0
|13.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|14.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|15.
|Ба Адама
|1
|0
|16.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|17.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|18.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|19.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|41.67% (5)
|Ламия
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос
Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас
Ламия Последние 20 матчей: +3 =6 -11ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия
Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия
Последние игры между собой
Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Ламия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|ПАОК
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|28 - 14
|44
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 22
|38
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|23 - 32
|22
|11.
|ОФИ
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|19 - 37
|19
|12.
|Ламия
|1:0 Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 34
|18
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|12 - 30
|17
|14.
|Лариса
|0:1 Заявка
|22
|1
|7
|14
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|11.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|12.
|Ламия
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|14.
|Лариса
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
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