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  3. Греция
Лариса
0:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
15' Желтая карточка
Граур Дини
38' Желтая карточка
Matias Acuna I
0:1
41' Гол
Арабули Бачана
43' Желтая карточка
Караманос Тасос
51' Желтая карточка
Штифлер Мануэль
65' Желтая карточка
Мартинес Анхель II
81' Желтая карточка
Жижич Никола
90'+4
1
Надь
Гергей
16
Жижич
Никола
22
Джузино
Эдриан
5
Михаил
Алексиос
66
Граур
Дини
7
Штифлер
Мануэль
30
Adrian
Colombino
2
Караникас
Никос
10
Бен-Хатира
Энис
29
Matias
Acuna
I
12
Муканджо
Бенжамин
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
11
Караманос
Тасос
80
Ба
Адама
19
Арабули
Бачана
Лариса
3-4-1-2
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

15'
Граур Дини
 
38'
Matias Acuna I
 
41'
0:1
Арабули Бачана
(Мартинес Анхель II)
43'
 
Караманос Тасос
46'
Николиас Александрос
Караникас Никос
 
51'
Штифлер Мануэль
 
63'
Дурмишай Фиорин
Штифлер Мануэль
 
65'
 
Мартинес Анхель II
69'
 
Казарян Геворг
Ба Адама
76'
Пинакас Димитрис
Муканджо Бенжамин
 
81'
Жижич Никола
 
88'
 
Бьярнасон Эльмар
Караманос Тасос
88'
 
Манджрекар Джеймс
Делетич Милош
89'
Спарв Тим
Adrian Colombino
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.27
2. Matias Acuna I 2 0.09
3. Спарв Тим 1 0.05
4. Николиас Александрос 1 0.05
5. Юнес Хамза 1 0.05
6. Мужек Матео 1 0.05
7. Филип Стелиано 0 0
8. Торже Андрей-Габриэль 0 0
9. Бен-Хатира Энис 0 0
10. Муканджо Бенжамин 0 0
11. Михаил Алексиос 0 0
12. Дурмишай Фиорин 0 0
13. Максименко Максим 0 0
14. Глинос Спиридон 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 4 (2) 0.18
2. Караманос Тасос 2 0.09
3. Романич Лазар 2 (2) 0.09
4. Бехарано Данни 1 0.05
5. Цукалос Николаос 1 0.05
6. Бьянкони Мигел 1 0.05
7. Делетич Милош 1 (1) 0.05
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Мартинес Анхель II 0 0
10. Хадзистравос Зисис 0 0
11. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Дурмишай Фиорин 7 0
3. Спарв Тим 6 0
4. Милосавлевич Радомир 6 0
5. Труич Никола 5 0
6. Михаил Алексиос 4 0
7. Плателлас Вангелис 4 0
8. Жижич Никола 4 0
9. Торже Андрей-Габриэль 3 0
10. Сецерович Аднан 3 0
11. Илиадис Теохарис 3 0
12. Бертос Манолис 2 0
13. Якимовски Никола 2 0
14. Adrian Colombino 2 0
15. Юнес Хамза 2 0
16. Matias Acuna I 2 0
17. Пинакас Димитрис 2 0
18. Бен-Хатира Энис 1 0
19. Штифлер Мануэль 1 0
20. Чосич Урош 1 0
21. Николиас Александрос 1 0
22. Граур Дини 1 0
23. Мужек Матео 1 0
24. Глинос Спиридон 1 0
25. Кости Иоаннис 1 0
26. Джузино Эдриан 1 0
27. Майданос Георгиос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Романич Лазар 5 1
4. Сарамантас Гиоргос 4 1
5. Бьярнасон Эльмар 3 0
6. Theofanis Tsandaris 3 0
7. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
8. Делетич Милош 1 1
9. Адежо Даниэл 2 0
10. Караманос Тасос 2 0
11. Палавандишвили Гуга 2 0
12. Булулис Константинос 2 0
13. Хадзистравос Зисис 0 1
14. Вассилакакис Тодорис 1 0
15. Ба Адама 1 0
16. Вильяльба Леонардо 1 0
17. Тайрон Густаво 1 0
18. Бьянкони Мигел 1 0
19. Мартинес Анхель II 1 0
20. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 41.67% (5)
 Ламия 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос
Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас
Ламия Последние 20 матчей: +3 =6 -11
ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия
Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия

Последние игры между собой

Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Ламия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Ламия 1:1 Лариса Товарищеские матчи Ламия 0:0 Лариса Суперлига Ламия 0:0 Лариса Суперлига Лариса 0:3 Ламия Суперлига
Ламия 2:1 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Ламия Суперлига Лариса 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:2 Лариса Суперлига Ламия 1:0 Лариса Футбольная лига Лариса 3:0 Ламия Футбольная лига Лариса 0:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Лариса Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. ПАОК Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
3. Арис Салоники Заявка 23 13 5 5 28 - 14 44
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. ПАС Янина Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
10. Аполлон Смирнис Заявка 23 6 4 13 23 - 32 22
11. ОФИ Заявка 23 5 4 14 19 - 37 19
12. Ламия Заявка 22 4 6 12 12 - 34 18
13. Панетоликос Заявка 23 3 8 12 12 - 30 17
14. Лариса Заявка 22 1 7 14 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
11. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
12. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
13. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
14. Лариса Заявка 11 0 5 6 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 11 3 1 7 9 - 16 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Караманос Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Арабули Бачана бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Matias Acuna получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Граур Дини получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 6.10 1.18
Бонус: 10 000 ₽ 2.50 2.95 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 6.25 1.10
  21.38 4.39 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.70 1.43 2.02 1.74 1.56 2.34 1.20 4.20 1.05 8.20
2.75 1.42 1.76 2.00 1.31 3.25 2.05 1.70 1.76 2.00 1.67 2.21 1.17 4.70 1.75 2.08 1.10 6.25 1.07 7.50 1.04 8.90 1.03 10.50 1.02 15.50 0.00 17.50 0.00 21.00
5.59 1.15 3.24 1.33 2.58 1.50 1.93 1.91 1.15 5.27 1.51 2.55 1.18 4.64 1.37 3.06 1.32 3.29 1.45 2.74 1.13 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.27 1.29 3.40 1.05 8.20
1.11 5.80 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.10
1.49 2.59 1.27 3.60 1.32 3.28 1.32 3.44 1.34 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.17 1.64 1.50 2.47 1.12 5.80
1.77 1.98 1.36 3.00 1.10 6.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
4.70 1.17
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