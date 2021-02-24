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  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Эльче
0' 41'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
23
Юмтити
Самуэль
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
8
Пьянич
Миралем
16
Гонсалес
Педро
17
Тринкан
Франсишку
10
Месси
Лионель
9
Брайтвайт Мартин
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
23
Сифу
6
Мфулу
Оменуке
14
Гутьеррес
Хосе
25
Мохика
Хоан
22
Ригони
Эмилиано
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
Барселона
4-3-3
Эльче
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 16 (3) 0.67
2. Гризманн Антуан 6 0.25
3. Фати Ансу 4 0.17
4. Де Йонг Френки 3 0.13
5. Тринкан Франсишку 3 0.13
6. Коутиньо Филиппе 2 0.08
7. Дембеле Усман 2 0.08
8. Гонсалес Педро 2 0.08
9. Брайтвайт Мартин 2 0.08
10. Альба Жорди 1 0.04
11. Роберто Серхи 1 0.04
12. Фирпо Жуниор 1 0.04
13. Ленгле Клеман 1 0.04
14. Пуч Рикард 1 0.04
15. Араухо Рональд 1 0.04
16. Бускетс Серхио 0 0
17. Дест Серджино 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 4 0.17
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.17
3. Бое Лукас 4 0.17
4. Моренте Тете 2 0.09
5. Каррильо Гидо 2 0.09
6. Милья Пере 1 0.04
7. Ригони Эмилиано 1 0.04
8. Гутьеррес Хосе 1 0.04
9. Кальво Даниэль 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Аленья Карлес 2 0
9. Мингеса Оскар 2 0
10. Пьянич Миралем 1 0
11. Брайтвайт Мартин 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Дембеле Усман 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 6 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 13.04% (6) 15.22% (7) 26.09% (12) 8.7% (4) 21.74% (10) 15.22% (7)
 Эльче 15% (3) 5% (1) 30% (6) 25% (5) 15% (3) 10% (2)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона
Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте
Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче
Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Барселона: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Эльче 0:2 Барселона Ла Лига Эльче 0:1 Барселона Кубок Жоана Гампера Эльче 0:6 Барселона Примера Эльче 0:4 Барселона Кубок Короля
Барселона 5:0 Эльче Кубок Короля Барселона 3:0 Эльче Примера Эльче 0:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
4. Барселона 0:0 Заявка 24 14 6 4 50 - 22 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Атлетик Б Заявка 23 8 5 10 33 - 27 29
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Эльче 0:0 Заявка 23 4 10 9 20 - 31 22
17. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона 0:0 Заявка 13 7 5 1 29 - 13 26
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче 0:0 Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона 0:0 Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Эльче 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
14. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 40'
    Большинство атак "Барселоны" сегодня развивается через правый фланг и Тринкана. Альба слева находится часто впереди, но активно в комбинациях участвует редко.
  • Фол, нарушение
    39'
    Бое у чужой штрафной площади попал локтем в челюсть Юмтити.
  • Травма, повреждение
    38'
    Тринкан на чужой половине поля попал рукой в глаз Мохике. Медики вышли на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ригони на фланге завали на газон Мингесу.
  • 36'
    "Барселона" от катилась к центральному кругу и неспешно перекатывает мяч.

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  • Угловой
    35'
    Ригони от углового флага навесил слишком сильно. Гутьеррес подобрал мяч, но слева издали пробил намного выше ворот.
  • 34'
    Прострел Сифу справа к воротам прервал Юмтити.
  • Офсайд
    32'
    Брайтвайт забрался в офсайд.
  • Офсайд
    31'
    Месси со штрафного навесил на Де Йонга, удар которого в упор Бадия парировал. Арбитры зафиксировали офсайд у Френки.
  • Фол, нарушение
    30'
    Милья ударил по ногам Пьянича. Двадцать девять метров до ворот.
  • Травма, повреждение
    28'
    Хосема наступил на кисть руки поскользнувшемуся Мингесе у штрафной площади "Эльче". Арбитр остановил матч, но медиков приглашать на поле не стал.
  • 26'
    Де Йонг на линии штрафной площади не смог принять мяч после длинного заброса вперёд Юмтити.
  • Угловой
    25'
    Второй угловой хозяев тоже не получился опасным. Навес на ближнюю штангу выбит защитниками "Эльче".
  • Угловой
    24'
    Разыграли хозяева угловой удар и тут же заработали следующий "стандарт".
  • 23'
    Гонсалес слева сделал пас на Месси за спину партнёру. Лионель пробить по воротам не смог.
  • 22'
    Бое пас направо на ход Гутьерресу сделал слишком слабо. Альба перехватил передачу.
  • Опасный момент
    21'
    БАДИЯ!!! Месси вывел справа к воротам Транкана. Франсишку финтами убрал защитников, сместился в цент р и пробил в левый угол. Бадия как-то сумел сложиться и отбить мяч.
  • Угловой
    20'
    Ригони от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда хозяева мяч спокойно выбили.
  • 19'
    Ригони слева ушёл от Мингесы, вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, куда партнёры не успели прибежать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Де Йонг у чужой штрафной площади подыграл рукой.
  • 16'
    Де Йоенг справа выдал отличный пас на ход Брайтвайту, но Мартин поскользнулся и дал себя опередить Бадии.
  • 14'
    "Барселона" переводит мяч с фланга на фланг на чужой половине поля.
  • Угловой
    13'
    Первый угловой удар в матче заработали гости. Ригони навесил Милью, который при противодействии соперников по воротам пробить не смог.
  • 12'
    Мингеса справа навесил к дальней штанге, где Бадия забрал мяч в руки.
  • 11'
    Гонсалес спотыкается в чужой штрафной площади. Арбитр повода для назначения пенальти не усматривает.
  • 10'
    "Барселона" комбинирует у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    9'
    Брайтвайт у центрального круга сбил Мфулу.
  • 8'
    Сифу прервал передачу Гонсалеса налево на Альбу.
  • 7'
    При подавляющем территориальном преимуществе "Барселоны" пока по созданным моментам равенство: 1-1.
  • Опасный момент
    6'
    Ригони слева вошёл в штрафную площадь и прострелил на Бое, который с десяти метров пробил выше ворот.
  • 5'
    Заброс Альбы слева в центр штрафной площади на Месси защитники "Эльче" прервали.
  • 4'
    Гостим стараются начинать атаки длинными передачами вперёд, которым пока не достаёт точности.
  • Опасный момент
    3'
    Тринкана партнёры справа вывели к воротам. Удар Франсишку в дальний угол Бадия сумел отразить, распластавшись на газоне.
  • 2'
    "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "Эльче" - в белой с зелёной полосой на груди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Камп Ноу"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.10 11.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.11 9.40 22.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.70 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.40 29.00
  1.28 5.23 12.88

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.80 1.08 5.59 1.13 3.60 1.30 2.09 1.75 1.70 2.16 1.49 2.65 1.24 3.89 1.21 4.40 1.08 7.25
6.50 1.07 5.80 1.11 3.14 1.34 2.59 1.50 1.97 1.93 1.57 2.40 1.40 2.86 1.19 4.30 1.14 4.80 1.04 7.80
7.72 1.05 7.20 1.09 3.00 1.38 2.27 1.62 1.70 2.15 1.35 3.15 1.24 4.00 1.76 2.14 1.08 6.53 1.07 8.40 1.06 7.21 1.05 7.78 1.06 8.10 1.08 8.70 1.02 14.00
2.91 1.44 2.49 1.57 2.07 1.81 1.72 2.19 1.54 2.56 2.03 1.85 1.77 2.12 1.60 2.42 1.94 1.94 1.74 2.17 1.55 2.56 1.52 2.63 1.41 3.02 1.17 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.27 3.55
4.70 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.29 3.60
1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.09 6.25 1.06 7.34
1.30 3.65 1.16 5.53 1.61 2.40 1.40 3.07 1.86 2.02 1.61 2.41 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.80 1.08 2.60 1.47 1.92 1.82 1.51 2.44
5.05 1.17 2.38 1.58 1.78 2.04 1.46 2.72 1.19 4.70
4.02 1.20 2.18 1.68 1.60 2.33 1.37 3.05 1.13 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
4.44 1.20
Где смотреть матч Барселона 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Эльче

Исход игры
Барселона
99.4% (157)
Ничья
0.6% (1)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.97% (79)
Меньше
49.03% (76)
Обе команды забьют
Да
22.58% (35)
Нет
77.42% (120)
Популярный счёт
2:0 Барселона
44.3% (70)
3:0 Барселона
25.3% (40)
3:1 Барселона
10.8% (17)
2:1 Барселона
7% (11)
4:1 Барселона
3.2% (5)
1:0 Барселона
3.2% (5)
4:0 Барселона
2.5% (4)
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