"Барселона" от катилась к центральному кругу и неспешно перекатывает мяч.

Ригони на фланге завали на газон Мингесу.

Тринкан на чужой половине поля попал рукой в глаз Мохике. Медики вышли на поле.

Бое у чужой штрафной площади попал локтем в челюсть Юмтити.

Большинство атак "Барселоны" сегодня развивается через правый фланг и Тринкана. Альба слева находится часто впереди, но активно в комбинациях участвует редко.

35' Ригони от углового флага навесил слишком сильно. Гутьеррес подобрал мяч, но слева издали пробил намного выше ворот.

34' Прострел Сифу справа к воротам прервал Юмтити.

32' Брайтвайт забрался в офсайд.

31' Месси со штрафного навесил на Де Йонга, удар которого в упор Бадия парировал. Арбитры зафиксировали офсайд у Френки.

30' Милья ударил по ногам Пьянича. Двадцать девять метров до ворот.

28' Хосема наступил на кисть руки поскользнувшемуся Мингесе у штрафной площади "Эльче". Арбитр остановил матч, но медиков приглашать на поле не стал.

26' Де Йонг на линии штрафной площади не смог принять мяч после длинного заброса вперёд Юмтити.

25' Второй угловой хозяев тоже не получился опасным. Навес на ближнюю штангу выбит защитниками "Эльче".

24' Разыграли хозяева угловой удар и тут же заработали следующий "стандарт".

23' Гонсалес слева сделал пас на Месси за спину партнёру. Лионель пробить по воротам не смог.

22' Бое пас направо на ход Гутьерресу сделал слишком слабо. Альба перехватил передачу.

21' БАДИЯ!!! Месси вывел справа к воротам Транкана. Франсишку финтами убрал защитников, сместился в цент р и пробил в левый угол. Бадия как-то сумел сложиться и отбить мяч.

20' Ригони от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда хозяева мяч спокойно выбили.

19' Ригони слева ушёл от Мингесы, вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, куда партнёры не успели прибежать.

18' Де Йонг у чужой штрафной площади подыграл рукой.

16' Де Йоенг справа выдал отличный пас на ход Брайтвайту, но Мартин поскользнулся и дал себя опередить Бадии.

14' "Барселона" переводит мяч с фланга на фланг на чужой половине поля.

13' Первый угловой удар в матче заработали гости. Ригони навесил Милью, который при противодействии соперников по воротам пробить не смог.

12' Мингеса справа навесил к дальней штанге, где Бадия забрал мяч в руки.

11' Гонсалес спотыкается в чужой штрафной площади. Арбитр повода для назначения пенальти не усматривает.

10' "Барселона" комбинирует у центрального круга.

9' Брайтвайт у центрального круга сбил Мфулу.

8' Сифу прервал передачу Гонсалеса налево на Альбу.

7' При подавляющем территориальном преимуществе "Барселоны" пока по созданным моментам равенство: 1-1.

6' Ригони слева вошёл в штрафную площадь и прострелил на Бое, который с десяти метров пробил выше ворот.

5' Заброс Альбы слева в центр штрафной площади на Месси защитники "Эльче" прервали.

4' Гостим стараются начинать атаки длинными передачами вперёд, которым пока не достаёт точности.

3' Тринкана партнёры справа вывели к воротам. Удар Франсишку в дальний угол Бадия сумел отразить, распластавшись на газоне.

2' "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "Эльче" - в белой с зелёной полосой на груди.