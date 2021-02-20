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Барселона
 
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Стадион:
Эльче

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 16 (3) 0.7
2. Гризманн Антуан 6 0.26
3. Фати Ансу 4 0.17
4. Де Йонг Френки 3 0.13
5. Тринкан Франсишку 3 0.13
6. Коутиньо Филиппе 2 0.09
7. Дембеле Усман 2 0.09
8. Гонсалес Педро 2 0.09
9. Брайтвайт Мартин 2 0.09
10. Альба Жорди 1 0.04
11. Роберто Серхи 1 0.04
12. Фирпо Жуниор 1 0.04
13. Ленгле Клеман 1 0.04
14. Пуч Рикард 1 0.04
15. Араухо Рональд 1 0.04
16. Бускетс Серхио 0 0
17. Дест Серджино 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 4 0.18
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.18
3. Бое Лукас 4 0.18
4. Моренте Тете 2 0.09
5. Каррильо Гидо 2 0.09
6. Милья Пере 1 0.05
7. Ригони Эмилиано 1 0.05
8. Гутьеррес Хосе 1 0.05
9. Кальво Даниэль 1 0.05
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Аленья Карлес 2 0
9. Мингеса Оскар 2 0
10. Пьянич Миралем 1 0
11. Брайтвайт Мартин 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Дембеле Усман 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 6 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 13.04% (6) 15.22% (7) 26.09% (12) 8.7% (4) 21.74% (10) 15.22% (7)
 Эльче 15% (3) 5% (1) 30% (6) 25% (5) 15% (3) 10% (2)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона
Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте
Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче
Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Барселона: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Эльче 0:2 Барселона Ла Лига Эльче 0:1 Барселона Кубок Жоана Гампера Эльче 0:6 Барселона Примера Эльче 0:4 Барселона Кубок Короля
Барселона 5:0 Эльче Кубок Короля Барселона 3:0 Эльче Примера Эльче 0:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 23 14 5 4 50 - 22 47
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Атлетик Б Заявка 23 8 5 10 33 - 27 29
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Барселона Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Барселона 98% (49)
    X 2% (1)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Эльче
    1.15
    9.40
    22.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.14 9.00 17.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.15 8.40 17.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 9.40 19.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.12 8.80 22.00
      1.14 9.16 20.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.80 1.09 3.50 1.31 2.06 1.77 1.68 2.20 1.47 2.70 1.21 4.50
    6.80 1.06 6.15 1.09 3.46 1.29 2.68 1.47 2.02 1.88 1.62 2.30 1.46 2.64 1.21 4.05 1.16 4.30 1.05 6.90
    6.90 1.08 6.10 1.10 3.30 1.32 2.65 1.45 1.99 1.84 1.81 2.03 1.62 2.33 1.42 2.80 1.22 4.10 1.17 4.60 1.06 7.40 1.05 8.00 1.01 13.00
    3.58 1.31 2.34 1.64 2.04 1.83 1.85 2.03 1.64 2.34 1.52 2.62 1.43 2.88 1.18 5.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.89 1.85 1.26 3.60
    5.00 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
    3.20 1.33 1.88 1.92 1.39 2.95
    3.47 1.33 2.33 1.64 1.91 1.95 1.65 2.31 1.40 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.60 1.09 2.55 1.48 1.90 1.84 1.50 2.47
    5.20 1.16 2.53 1.52 1.83 1.97 1.49 2.62 1.23 4.20
    2.46 1.51 1.84 1.90 1.49 2.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.80
    2.03 1.74
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
    3.45 1.28
    Где смотреть матч Барселона - Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Эльче

    Исход игры
    Барселона
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    22.45% (11)
    Нет
    77.55% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    44% (22)
    3:0 Барселона
    26% (13)
    2:1 Барселона
    8% (4)
    3:1 Барселона
    8% (4)
    4:0 Барселона
    4% (2)
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