Лестер
0:0
Перерыв
Стадион: Кинг Пауэр
Брайтон
44' Желтая карточкаПерес Айосе
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
3
Уайт
Бен
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
33
Бёрн
Дэн
22
Тау
Перси
29
Зачири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Бёрн ДэнПолузащитник
-
22 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Уир ДженсенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.33
|2.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.33
|3.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.33
|4.
|Перес Айосе
|1
|0.33
|5.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.33
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.33
|7.
|Барнс Харви
|1
|0.33
|8.
|Прает Деннис
|0
|0
|9.
|Кастань Тимоти
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альсате Стивен
|1
|0.33
|2.
|Марч Соломон
|1
|0.33
|3.
|Биссума Ив
|1
|0.33
|4.
|Прёппер Дэви
|0
|0
|5.
|Макаллистер Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Брайтон
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер
Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм
Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Брайтон
Исход игры
Лестер
95.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Брайтон
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (78)
Меньше
44.68% (63)
Обе команды забьют
Да
53.9% (76)
Нет
46.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Лестер
40.7% (59)
2:0 Лестер
22.8% (33)
1:0 Лестер
17.2% (25)
3:1 Лестер
5.5% (8)
3:0 Лестер
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Лестер
1.4% (2)
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