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  2. Матчи
  3. Англия
Лестер
0:0
Перерыв

Стадион:
Брайтон
0'
44' Желтая карточка
Перес Айосе
12
Уорд
Дэнни
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
46
Вонтаэ
Дейли-Кэмпбелл
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
33
Томас
Люк
19
Юндер
Дженгиз
9
Варди
Джейми
17
Перес
Айосе
31
Уолтон
Кристиан
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
6
Карбовник
Михал
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
13
Гросс
Паскаль
33
Бёрн
Дэн
22
Тау
Перси
17
Альсате
Стивен
29
Зачири
Анди
Лестер
3-4-3
Брайтон
3-4-2-1

Ход матча

44'
Перес Айосе
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэддисон Джеймс 1 0.33
2. Тилеманс Юри 1 (1) 0.33
3. Олбрайтон Марк 1 0.33
4. Перес Айосе 1 0.33
5. Юндер Дженгиз 1 0.33
6. Джастин Джеймс 1 0.33
7. Барнс Харви 1 0.33
8. Прает Деннис 0 0
9. Кастань Тимоти 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альсате Стивен 1 0.33
2. Марч Соломон 1 0.33
3. Биссума Ив 1 0.33
4. Прёппер Дэви 0 0
5. Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Фофана Уэсли 1 0
Брайтон
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Брайтон 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер
Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм
Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер 3:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал судья добавлять к времени первого тайма и отправил команды на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Ворвался Перес в штрафную на скорости с фланга, но упал в борьбе с Уайтом. Судья углядел нарушение со стороны форварда и показал желтую карточку.
  • Офсайд
    44'
    Отличный пас пяткой исполнил Лаллана на ход Тау, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 43'
    Диагональ исполнял на левый фланг Гросс на ход Альсате, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Тилеманса.
  • 42'
    Зацепился за мяч на фланге Модер и подал в центр штрафной, где в падении через себя пробил Зачири, но не попал в створ ворот.

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  • 41'
    После паса от Ндиди оказался Тилеманс на хорошей позиции для удара, но стрельнул точно в спину защитнику.
  • 40'
    Очередная остановка в нашей игре. Уайт получил небольшое повреждение и нуждается в помощи медиков.
  • 39'
    В верховой борьбе против Варди нарушил правила Гросс. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 38'
    По флангу Джастин забросил на ход Пересу, но того опередил Уайт и вынес мяч головой за боковую линию.
  • 37'
    Отличным пасом Альсате выводил на ударную позицию Гросса, но до того мяч так и не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Джастин.
  • 36'
    С фланга Альсате покатил в центр под удар Лаллане, но тот с лету отправил сферу далеко на трибуну.
  • 35'
    Лаллана диагональ исполнял в штрафную на Зачири, но тот не смог выиграть борьбу за мяч у Джастина.
  • 34'
    Догнал мяч у лицевой линии Зачири и подал на дальнюю штангу, но здесь тау не дотянулся головой до сферы.
  • 33'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 32'
    Ушел от соперника финтом Тау и попытался пробить с линии штрафной, но мяч заблокировал Амарти.
  • 31'
    Сместился с фланга в центр Уайт и покатил в штрафную на Тау, но тому пробить по воротам не позволил Джастин.
  • 30'
    Дальний заброс Тилеманс исполнял в штрафную на Варди, но вышел из ворот Уолтон и забрал мяч в свои руки. 
  • 29'
    Сместился Модер вдоль линии штрафной и пробил по воротам, но в створ ворот попасть ему не удалось.
  • 28'
    Ворвался в штрафную соперника Тау и подал на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Гроссу не позволил защитник.
  • Угловой
    27'
    Прорывался по флангу на скорости Вонтаэ и прострелил вдоль ворот, но от ноги Бёрна мяч полетел на угловой.
  • 26'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Лаллана и тут же пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 25'
    Мягко забросил в штрафную соперника Альсате на ход Тау, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 24'
    С углового навесил Гросс на линию штрафной площади, но здесь выиграл верх Амарти и вынес сферу подальше.
  • Угловой
    23'
    С фланга попытался прострелить низом в штрафную Модер, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 22'
    На фланге Варди налетел прямой ногой на ногу Карбовнику. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 21'
    С левого фланга навесил в штрафную соперника Бёрн, но здесь спокойно головой вынес сферу Сёюнджю.
  • 20'
    Убежал по флангу Альсате и прострелил низом в штрафную, но этот пас без труда перехватил Амарти.
  • 19'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сёюнджю. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 18'
    Выиграл подбор Тилеманс у чужой штрафной и пробил с лету по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    17'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Варди, прошел к штрафной и пробил по воротам, но от ноги Данка мяч полетел на угловой.
  • 16'
    С угла поля навесил Гросс на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Ндиди.
  • Угловой
    15'
    Теперь уже прорывался по флангу тау, сместился в штрафную, но напоролся на Амарти, который вынес сферу на угловой.
  • 14'
    С углового навесил Тилеманс на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Карбовник и вынес мяч головой.
  • 13'
    Диагональным пасом Тилеманс искал на правой бровке Вонтаэ, но того опередил Альсате и вынес мяч за пределы поля.
  • 12'
    Долго катают мяч в центре поля "чайки", но пока без особого обострения у чужих ворот.
  • 11'
    Мог убегать на ворота соперника Тау после паса от Гросса, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Амарти.
  • 10'
    В центре поля Ндиди получил по ногам от Альсате. Штрафной удар будут исполнять игроки "Лестера".
  • 9'
    Забрасывал Тау в штрафную соперника на ход Зачири, но тот не смог принять мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 8'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Тау и пробил с разворота, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 7'
    В разрез отдавал по флангу Модер на ход Тау, но тот не смог оторваться от Джастина и потерял сферу.
  • 6'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Ндиди на ход Варди, но того опередил Данк и вынес сферу в аут.
  • 5'
    Тонким пасом Тилеманс нашел в штрафной соперника Юндера, который пробил по воротам, но угодил в защитника.
  • 4'
    Прорвался по флангу Томас и прострелил на дальнюю штангу, но здесь выиграл борьбу Уайт и вынес сферу подальше.
  • 3'
    В разрез отдавал Юндер в штрафную. куда врывался Варди, но пробить по воротам ему не позволил Данк.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В одном из интереснейших поединков 1/8 финала Кубка Англии нас ждет противостояние "Лестера" и "Брайтона". Обе команды будут заряжены только на победу, потому нас ждет интереснейшая игра. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 145
Лестер 95.2% (138)
X 2.8% (4)
Брайтон 2.1% (3)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Брайтон
2.66
3.95
5.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.07 3.05 3.95
Бонус: 10 000 ₽ 1.84 3.65 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.95 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.80 3.60
  2.40 2.71 3.75

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 3.30 1.34 2.50 1.53 1.79 2.03 1.42 2.90 1.30 3.60 1.10 7.00
8.80 1.03 7.60 1.05 3.18 1.33 2.48 1.53 1.83 2.08 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.00
5.10 1.14 3.75 1.25 2.05 1.72 1.52 2.42 2.06 1.80 1.32 3.20 1.69 2.14 1.11 5.80 1.09 6.50 1.01 12.60 1.07 7.50 1.01 11.50 1.01 10.50 0.00 18.00
3.36 1.35 2.31 1.66 1.91 1.97 1.65 2.33 1.40 3.09 1.79 2.09 1.61 2.41 1.44 2.88 1.45 2.92 1.31 3.66 1.11 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.79 1.96 1.37 2.95 1.08 7.00
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.20 1.08 7.60
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.08 7.00 1.07 7.50
1.35 3.24 1.19 4.79 1.52 2.60 1.34 3.33 1.40 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.60 1.47 1.64 2.18 1.16 4.80
3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.20
2.48 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.70 1.25
Где смотреть матч Лестер 0:0 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 0:0 Брайтон

Исход игры
Лестер
95.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Брайтон
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (78)
Меньше
44.68% (63)
Обе команды забьют
Да
53.9% (76)
Нет
46.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Лестер
40.7% (59)
2:0 Лестер
22.8% (33)
1:0 Лестер
17.2% (25)
3:1 Лестер
5.5% (8)
3:0 Лестер
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Лестер
1.4% (2)
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