Зацепился за мяч на фланге Модер и подал в центр штрафной, где в падении через себя пробил Зачири, но не попал в створ ворот.

Диагональ исполнял на левый фланг Гросс на ход Альсате, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Тилеманса.

Отличный пас пяткой исполнил Лаллана на ход Тау, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Ворвался Перес в штрафную на скорости с фланга, но упал в борьбе с Уайтом. Судья углядел нарушение со стороны форварда и показал желтую карточку.

Ничего не стал судья добавлять к времени первого тайма и отправил команды на перерыв!

41' После паса от Ндиди оказался Тилеманс на хорошей позиции для удара, но стрельнул точно в спину защитнику.

40' Очередная остановка в нашей игре. Уайт получил небольшое повреждение и нуждается в помощи медиков.

39' В верховой борьбе против Варди нарушил правила Гросс. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

38' По флангу Джастин забросил на ход Пересу, но того опередил Уайт и вынес мяч головой за боковую линию.

37' Отличным пасом Альсате выводил на ударную позицию Гросса, но до того мяч так и не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Джастин.

36' С фланга Альсате покатил в центр под удар Лаллане, но тот с лету отправил сферу далеко на трибуну.

35' Лаллана диагональ исполнял в штрафную на Зачири, но тот не смог выиграть борьбу за мяч у Джастина.

34' Догнал мяч у лицевой линии Зачири и подал на дальнюю штангу, но здесь тау не дотянулся головой до сферы.

33' Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

32' Ушел от соперника финтом Тау и попытался пробить с линии штрафной, но мяч заблокировал Амарти.

31' Сместился с фланга в центр Уайт и покатил в штрафную на Тау, но тому пробить по воротам не позволил Джастин.

30' Дальний заброс Тилеманс исполнял в штрафную на Варди, но вышел из ворот Уолтон и забрал мяч в свои руки.

29' Сместился Модер вдоль линии штрафной и пробил по воротам, но в створ ворот попасть ему не удалось.

28' Ворвался в штрафную соперника Тау и подал на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Гроссу не позволил защитник.

27' Прорывался по флангу на скорости Вонтаэ и прострелил вдоль ворот, но от ноги Бёрна мяч полетел на угловой.

26' Выиграл подбор у чужой штрафной Лаллана и тут же пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

25' Мягко забросил в штрафную соперника Альсате на ход Тау, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

24' С углового навесил Гросс на линию штрафной площади, но здесь выиграл верх Амарти и вынес сферу подальше.

23' С фланга попытался прострелить низом в штрафную Модер, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

22' На фланге Варди налетел прямой ногой на ногу Карбовнику. Штрафной удар будут исполнять гости.

21' С левого фланга навесил в штрафную соперника Бёрн, но здесь спокойно головой вынес сферу Сёюнджю.

20' Убежал по флангу Альсате и прострелил низом в штрафную, но этот пас без труда перехватил Амарти.

19' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сёюнджю. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

18' Выиграл подбор Тилеманс у чужой штрафной и пробил с лету по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

17' Перехватил мяч на чужой половине поля Варди, прошел к штрафной и пробил по воротам, но от ноги Данка мяч полетел на угловой.

16' С угла поля навесил Гросс на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Ндиди.

15' Теперь уже прорывался по флангу тау, сместился в штрафную, но напоролся на Амарти, который вынес сферу на угловой.

14' С углового навесил Тилеманс на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Карбовник и вынес мяч головой.

13' Диагональным пасом Тилеманс искал на правой бровке Вонтаэ, но того опередил Альсате и вынес мяч за пределы поля.

12' Долго катают мяч в центре поля "чайки", но пока без особого обострения у чужих ворот.

11' Мог убегать на ворота соперника Тау после паса от Гросса, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Амарти.

10' В центре поля Ндиди получил по ногам от Альсате. Штрафной удар будут исполнять игроки "Лестера".

9' Забрасывал Тау в штрафную соперника на ход Зачири, но тот не смог принять мяч как следует и подарил его защитнику.

8' Зацепился за мяч в чужой штрафной Тау и пробил с разворота, но крайне неточным вышел этот выстрел.

7' В разрез отдавал по флангу Модер на ход Тау, но тот не смог оторваться от Джастина и потерял сферу.

6' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Ндиди на ход Варди, но того опередил Данк и вынес сферу в аут.

5' Тонким пасом Тилеманс нашел в штрафной соперника Юндера, который пробил по воротам, но угодил в защитника.

4' Прорвался по флангу Томас и прострелил на дальнюю штангу, но здесь выиграл борьбу Уайт и вынес сферу подальше.

3' В разрез отдавал Юндер в штрафную. куда врывался Варди, но пробить по воротам ему не позволил Данк.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-белый комплект формы.