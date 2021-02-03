Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.5
|2.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.5
|3.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.5
|4.
|Перес Айосе
|1
|0.5
|5.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.5
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.5
|7.
|Барнс Харви
|1
|0.5
|8.
|Прает Деннис
|0
|0
|9.
|Кастань Тимоти
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альсате Стивен
|1
|0.5
|2.
|Марч Соломон
|1
|0.5
|3.
|Биссума Ив
|1
|0.5
|4.
|Прёппер Дэви
|0
|0
|5.
|Макаллистер Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Брайтон
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер
Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм
Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер - Брайтон
Исход игры
Лестер
95.6% (43)
Ничья
4.4% (2)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Лестер
44.4% (20)
2:0 Лестер
22.2% (10)
1:0 Лестер
11.1% (5)
3:0 Лестер
8.9% (4)
1:1 Ничья
4.4% (2)
3:1 Лестер
4.4% (2)
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