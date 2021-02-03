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Лестер
 
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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэддисон Джеймс 1 0.5
2. Тилеманс Юри 1 (1) 0.5
3. Олбрайтон Марк 1 0.5
4. Перес Айосе 1 0.5
5. Юндер Дженгиз 1 0.5
6. Джастин Джеймс 1 0.5
7. Барнс Харви 1 0.5
8. Прает Деннис 0 0
9. Кастань Тимоти 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альсате Стивен 1 0.5
2. Марч Соломон 1 0.5
3. Биссума Ив 1 0.5
4. Прёппер Дэви 0 0
5. Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Фофана Уэсли 1 0
Брайтон
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Брайтон 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер
Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм
Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер 3:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Лестер 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Брайтон
    1.94
    3.80
    4.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.70 4.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.89 3.70 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.76 4.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.70 3.90
      1.88 3.80 4.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.05 3.60 1.29 2.80 1.45 1.91 1.90 1.51 2.60 1.35 3.25 1.13 6.20
    9.40 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 1.95 1.95 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
    11.50 1.02 8.30 1.05 3.45 1.29 2.65 1.45 2.17 1.69 1.89 1.91 1.69 2.14 1.49 2.65 1.32 3.20 1.13 5.30 1.11 6.00 1.02 9.90 1.01 10.50 0.00 16.50
    3.72 1.28 2.86 1.44 2.25 1.67 1.94 1.93 1.71 2.18 1.50 2.66 1.33 3.39 1.12 6.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.40
    3.00 1.39 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.00
    1.93 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70
    2.83 1.41 2.43 1.56 1.97 1.89 1.56 2.43 1.37 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 2.80 1.40 1.71 2.06 1.19 4.40
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
    2.65 1.44 1.67 2.07 1.27 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.96
    1.77 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Лестер - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Брайтон

    Исход игры
    Лестер
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    44.4% (20)
    2:0 Лестер
    22.2% (10)
    1:0 Лестер
    11.1% (5)
    3:0 Лестер
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    3:1 Лестер
    4.4% (2)
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