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Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лабьяд Закария 3 1.5
2. Тадич Душан 2 1
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 1 0.5
2. Мадуэке Нони 1 0.5
3. Макс Филипп 1 (1) 0.5
4. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.5
5. Томас Райян 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Гравенберх Райан 1 0
3. Ренсх Девайн 1 0
ПСВ
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)
 ПСВ 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс
Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк
Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс 2:2 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок
Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие
1/8 финала
6 Маастрихт
7 Эксельсиор
2 Витесс
1 АДО Ден Хааг
3 НЕК Неймеген
2 Фортуна Ситтард
1 ВВВ-Венло
0 Гоу Эхед Иглс
0 АЗ Алкмаар
1 Аякс
0 Волендам
2 ПСВ
1 Эммен
2 Херенвен
3 Фейеноорд
2 Хераклес
1/4 финала
0 Эксельсиор
1 Витесс
0 НЕК Неймеген
0 ВВВ-Венло
0 Аякс
0 ПСВ
0 Херенвен
0 Фейеноорд
1/2 финала
?
?
?
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Финал
?
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2021, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Аякс 87.5% (126)
    X 6.9% (10)
    ПСВ 5.6% (8)
    Все прогнозы
    2.03 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    ПСВ
    1.77
    4.55
    4.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.62 4.55 4.65
    Бонус: 10 000 ₽ 1.63 4.00 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.71 4.25 4.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.71 4.10 4.30
      1.77 4.10 4.41

    Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.80 1.11 2.80 1.40 2.28 1.58 1.78 1.97 1.46 2.60 1.33 3.15 1.13 5.40
    5.00 1.13 4.20 1.20 2.52 1.50 2.01 1.80 1.67 2.34 1.35 3.20 1.25 3.78 1.09 6.20 1.07 6.65 1.00 11.25
    12.00 1.01 5.00 1.15 4.20 1.21 2.48 1.50 2.00 1.81 1.77 2.05 1.62 2.30 1.73 2.11 1.32 3.20 1.23 3.80 1.10 6.20 1.08 6.80 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 13.50
    5.57 1.16 2.55 1.55 2.28 1.66 2.03 1.85 1.79 2.08 1.64 2.33 1.52 2.62 1.49 2.64 1.27 3.94 1.11 7.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 1.73 2.03 1.21 4.10
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
    2.60 1.47 1.67 2.20 1.25 3.65
    3.39 1.34 2.72 1.49 1.99 1.88 1.68 2.25 1.47 2.78 1.31 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.80 1.11 2.26 1.59 1.68 2.11 1.40 2.80
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32 1.17 5.10
    2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.45 2.65
    1.53 2.41
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
    3.50 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.42 1.52
    2.75 1.42
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    Прогнозы на матч Аякс - ПСВ

    Исход игры
    Аякс
    87.5% (126)
    Ничья
    6.9% (10)
    ПСВ
    5.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.23% (119)
    Меньше
    13.77% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    90.58% (125)
    Нет
    9.42% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    61.8% (89)
    3:2 Аякс
    8.3% (12)
    1:2 ПСВ
    4.9% (7)
    1:0 Аякс
    4.9% (7)
    3:1 Аякс
    4.9% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (6)
    2:0 Аякс
    4.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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