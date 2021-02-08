Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лабьяд Закария
|3
|1.5
|2.
|Тадич Душан
|2
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|1
|0.5
|2.
|Мадуэке Нони
|1
|0.5
|3.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.5
|4.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.5
|5.
|Томас Райян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Классен Дэви
|1
|0
|2.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|3.
|Ренсх Девайн
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|ПСВ
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс - ПСВ
Исход игры
Аякс
77.8% (35)
Ничья
11.1% (5)
ПСВ
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
86.05% (37)
Меньше
13.95% (6)
Обе команды забьют
Да
95.35% (41)
Нет
4.65% (2)
Популярный счёт
2:1 Аякс
60% (27)
1:2 ПСВ
11.1% (5)
1:1 Ничья
8.9% (4)
3:2 Аякс
6.7% (3)
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