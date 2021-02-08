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Аякс
 
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ПСВ

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лабьяд Закария 3 1.5
2. Тадич Душан 2 1
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 1 0.5
2. Мадуэке Нони 1 0.5
3. Макс Филипп 1 (1) 0.5
4. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.5
5. Томас Райян 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Гравенберх Райан 1 0
3. Ренсх Девайн 1 0
ПСВ
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)
 ПСВ 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс
Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк
Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс 2:2 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок
Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие
1/8 финала
6 Маастрихт
7 Эксельсиор
2 Витесс
1 АДО Ден Хааг
3 НЕК Неймеген
2 Фортуна Ситтард
1 ВВВ-Венло
0 Гоу Эхед Иглс
0 АЗ Алкмаар
1 Аякс
0 Волендам
2 ПСВ
1 Эммен
2 Херенвен
3 Фейеноорд
2 Хераклес
1/4 финала
0 Эксельсиор
0 Витесс
0 НЕК Неймеген
0 ВВВ-Венло
0 Аякс
0 ПСВ
0 Херенвен
0 Фейеноорд
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Аякс 77.8% (35)
    X 11.1% (5)
    ПСВ 11.1% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    ПСВ
    1.62
    4.60
    4.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.62 4.55 4.65
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.60 4.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.60 4.70
      1.62 4.49 4.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.20 1.08 5.45 1.12 3.04 1.36 2.45 1.55 1.91 1.99 1.52 2.53 1.38 2.94 1.17 4.55 1.12 5.10 1.03 8.40
    14.00 0.00 6.50 1.09 5.60 1.12 3.10 1.35 2.48 1.50 2.04 1.78 1.90 1.90 1.73 2.11 1.55 2.46 1.37 2.90 1.19 4.40 1.15 5.00 1.05 7.90 1.04 8.30 0.00 13.00
    3.16 1.33 2.54 1.50 2.13 1.69 1.91 1.91 1.69 2.12 1.51 2.51 1.34 3.10 1.14 5.51
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.55 1.20 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
    2.95 1.36 1.80 2.01 1.33 3.10
    3.15 1.36 2.18 1.68 1.81 2.02 1.57 2.41 1.34 3.28
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    4.80 1.18 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.00
    2.39 1.53 1.78 1.97 1.45 2.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.42 2.75
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.55
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    Прогнозы на матч Аякс - ПСВ

    Исход игры
    Аякс
    77.8% (35)
    Ничья
    11.1% (5)
    ПСВ
    11.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.05% (37)
    Меньше
    13.95% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    95.35% (41)
    Нет
    4.65% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    60% (27)
    1:2 ПСВ
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    3:2 Аякс
    6.7% (3)
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