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ОФИ
1:1
Первый тайм: 43'
Волос
0'
1:0
12' Гол
Сардинеро Адриан
1:1
19' Гол
Дувикас Анастасиос
40' Желтая карточка
Мельядо Мигель
43'
ОФИ
Волос

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 1 0.5
2. Яннулис Костас 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Николас II 1 0.5
2. Дувикас Анастасиос 1 0.5
3. Митоглу Герасимос 1 0.5
4. Бартоло Хулиан 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 1 0
2. Мельядо Мигель 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 1 0
2. Ренату Сантуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 0 0 0
 Волос 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ
ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ
Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Волос: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Волос 2:0 ОФИ Кубок Волос 1:4 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Волос Суперлига Волос 1:0 ОФИ Суперлига
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Волос
2.20
3.60
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 2.85 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.60 3.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 2.90 3.75

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.02 7.90 1.05 3.26 1.31 2.55 1.50 1.87 2.01 1.44 2.75 1.29 3.40 1.11 5.60 1.08 6.30 1.00 11.25
2.60 1.47 2.10 1.69 1.83 1.91 1.72 2.04 1.52 2.44 2.13 1.66 1.35 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
2.90 1.40 1.90 1.88 1.41 2.86
1.86 1.88 1.39 2.85 1.37 2.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.50 1.65 2.21 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
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