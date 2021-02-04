1:0
12' ГолСардинеро Адриан
1:1
19' ГолДувикас Анастасиос
40' Желтая карточкаМельядо Мигель
67' Желтая карточкаТекио Серхио
86' Желтая карточкаНейра Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вафеас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Переа ХуанНападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
12'
19'
40'
67'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|1
|0.5
|2.
|Яннулис Костас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Николас II
|1
|0.5
|2.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.5
|3.
|Митоглу Герасимос
|1
|0.5
|4.
|Бартоло Хулиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|2
|0
|2.
|Мельядо Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|1
|0
|2.
|Ренату Сантуш
|1
|0
|3.
|Текио Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Волос
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ
Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Волос: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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