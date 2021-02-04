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Астерас
0:1
Перерыв
Арис Салоники
0'
13' Желтая карточка
Бельок Франко
17' Желтая карточка
Матео Гарсия
0:1
45' Гол
Манос Димитриос
Астерас
Арис Салоники

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мансини Даниэль 1 0.5
2. Бертолио Факундо 1 0.5
3. Манос Димитриос 1 0.5
4. Сундгрен Даниэль 0 0
5. Сакик Эмануэль 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Мунафо Хуан 1 0
2. Бельок Франко 1 0
3. Суарес Дани 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Сакик Эмануэль 1 0
2. Матео Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 0 0 0 0
 Арис Салоники 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас
Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Астерас 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас
Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Манос Димитриос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Матео Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Бельок Франко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Арис Салоники
3.18
4.23
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.25 2.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.10 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.30 2.27
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.30 2.80
  12.49 4.23 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.20 1.08 2.85 1.39 2.16 1.65 1.62 2.20 1.23 3.95 1.07 7.60
7.60 1.04 6.70 1.07 2.94 1.37 2.27 1.62 1.72 2.21 1.34 3.20 1.24 3.80 1.07 6.80 1.05 7.40
3.25 1.31 1.50 2.48 2.23 1.61 1.86 1.88 1.27 3.55
3.02 1.38 2.16 1.70 3.25 1.33 2.70 1.46 2.15 1.71 1.70 2.16 1.49 2.60 1.49 2.56 1.40 2.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.50 1.49 1.65 2.15 1.32 3.20 1.06 7.80
2.71 1.45 1.77 2.03 1.36 3.08
1.15 5.00 1.69 2.10 1.32 3.20
1.57 2.38 1.32 3.23 1.41 2.85 1.27 3.61 1.32 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 2.32 1.56 1.55 2.35 1.13 5.40
3.45 1.30 2.31 1.60 1.56 2.40 1.23 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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