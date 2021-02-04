Астерас
0:1
Перерыв
Арис Салоники
13' Желтая карточкаБельок Франко
17' Желтая карточкаМатео Гарсия
0:1
45' ГолМанос Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
13'
17'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мансини Даниэль
|1
|0.5
|2.
|Бертолио Факундо
|1
|0.5
|3.
|Манос Димитриос
|1
|0.5
|4.
|Сундгрен Даниэль
|0
|0
|5.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мунафо Хуан
|1
|0
|2.
|Бельок Франко
|1
|0
|3.
|Суарес Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сакик Эмануэль
|1
|0
|2.
|Матео Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас
Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =3 -5Астерас 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас
Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Арис Салоники 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига
Победитель
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