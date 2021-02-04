Аполлон Смирнис
2:1
Перерыв
АЕК
1:0
16' ГолДауда Абиола
1:1
20' ГолОливейра Нелсон
2:1
27' ГолЛагос Тасcос
42' Желтая карточкаСимоэш Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Радоня ВедадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
16'
1:0
20'
1:1
27'
2:1
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|1
|0.5
|2.
|Лагос Тасcос
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.5
|2.
|Шимански Дамиан
|1
|0.5
|3.
|Гарсия Леви
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Китоко Ричи
|1
|0
|2.
|Калисир Андре
|1
|0
|3.
|Витлис Вассилис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Симоэш Андре
|1
|0
|2.
|Лаци Жига
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|АЕК
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =3 -12Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
АЕК Последние 20 матчей: +11 =3 -6ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Победитель
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