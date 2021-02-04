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Аполлон Смирнис
2:1
Перерыв
АЕК
0'
1:0
16' Гол
Дауда Абиола
1:1
20' Гол
Оливейра Нелсон
2:1
27' Гол
Лагос Тасcос
42' Желтая карточка
Симоэш Андре
Аполлон Смирнис
АЕК

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 1 0.5
2. Лагос Тасcос 1 0.5
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Нелсон 1 0.5
2. Шимански Дамиан 1 0.5
3. Гарсия Леви 1 0.5

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Китоко Ричи 1 0
2. Калисир Андре 1 0
3. Витлис Вассилис 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Симоэш Андре 1 0
2. Лаци Жига 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 0
 АЕК 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
АЕК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:2 АЕК Суперлига
Аполлон Смирнис 0:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 3:3 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Симоэш Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Лагос Тасcос бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Оливейра Нелсон бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Дауда Абиола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
АЕК
6.00
5.40
3.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 3.70 1.58
Бонус: 10 000 ₽ 15.00 5.40 1.22
  2.10 3.17 3.66

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25
8.40 1.05 3.20 1.32 2.46 1.51 1.77 1.98 1.41 2.80 1.28 3.45 1.09 6.40
2.54 1.51 2.19 1.68 1.86 1.96 1.66 2.23 1.48 2.65 1.42 2.79 2.62 1.49 2.11 1.74 1.85 1.98 1.57 2.40 1.43 2.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.80 1.40 1.84 1.90 1.38 2.90 1.08 7.00
2.39 1.56 1.97 1.84 1.52 2.50 1.33 3.19 1.37 3.00 1.47 2.63 1.26 3.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.65 1.25 2.55 1.48 1.62 2.20 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
Букмекер Да Нет
7.20 1.07
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
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