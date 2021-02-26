Коньяспор
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Конья Бююкшехир
Газишехир Газиантеп
14' Желтая карточкаРахманович Амер
89
Скубич
Нейц
28
Соуза
Андре
94
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рашид ОсамаПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.28
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.16
|3.
|Шенгелия Леван
|3
|0.12
|4.
|Евтович Марко
|3
|0.12
|5.
|Чикалеши Сокол
|3
|0.12
|6.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.12
|7.
|Скубич Нейц
|2
|0.08
|8.
|Даци Эрдон
|2
|0.08
|9.
|Милошевич Дени
|1
|0.04
|10.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.04
|11.
|Чагиран Муса
|1
|0.04
|12.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0.04
|13.
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|14.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|15.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|16.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|17.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|18.
|Чалык Ахмет
|0
|0
|19.
|Рахманович Амер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|11 (7)
|0.42
|2.
|Демир Мухаммет
|6
|0.23
|3.
|Миральяс Кевин
|5
|0.19
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.12
|5.
|Жефферсон IV
|2
|0.08
|6.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.08
|7.
|Андре Филипе
|2
|0.08
|8.
|Нуха Дико
|2
|0.08
|9.
|Шахин Дженк
|1
|0.04
|10.
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|11.
|Ветрих Амедей
|1
|0.04
|12.
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|13.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|14.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|15.
|Ольковски Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|8
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|6
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|5
|0
|4.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|5.
|Демирбаг Адиль
|4
|0
|6.
|Кравец Артём
|3
|0
|7.
|Скубич Нейц
|3
|0
|8.
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|9.
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|10.
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|11.
|Демирок Угур
|2
|0
|12.
|Чагиран Муса
|2
|0
|13.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|14.
|Милошевич Дени
|2
|0
|15.
|Мия Фарук
|2
|0
|16.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|17.
|Гючтекин Огуз
|2
|0
|18.
|Даци Эрдон
|2
|0
|19.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|20.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|21.
|Рахманович Амер
|1
|0
|22.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миральяс Кевин
|7
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|6
|0
|4.
|Максим Александру
|6
|0
|5.
|Джилободжи Папи
|6
|0
|6.
|Жефферсон IV
|3
|1
|7.
|Демир Мухаммет
|4
|0
|8.
|Тошка Алин
|4
|0
|9.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|10.
|Вурал Гюрай
|3
|0
|11.
|Озер Кенан
|2
|0
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0
|13.
|Нуха Дико
|2
|0
|14.
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|15.
|Соуза Андре
|2
|0
|16.
|Акташ Кубилай
|2
|0
|17.
|Андре Филипе
|1
|0
|18.
|Родерик Миранда
|1
|0
|19.
|Ольковски Павел
|1
|0
|20.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|21.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|22.
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|23.
|Рашид Осама
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|6.25% (2)
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|43.75% (14)
|Газишехир Газиантеп
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Малатьяспор 2:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Денизлиспор Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор
Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =4 -6Газишехир Газиантеп 0:0 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|41 - 24
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|42 - 30
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|26
|10
|10
|6
|37 - 29
|40
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 31
|32
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|12.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 30
|31
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|26
|7
|10
|9
|32 - 34
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 42
|27
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 45
|21
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|27 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|11.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 24
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.48
|2.98
|3.02
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