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Коньяспор
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
14' Желтая карточка
Рахманович Амер
16'
34
Бирничан
Эрай
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
27
Диоманде
Исмаэль
71
Секидика
Джесс
11
Милошевич
Дени
29
Рахманович
Амер
17
Чикалеши
Сокол
1
Гювенч
Гюнай
16
Ольковски
Павел
3
Джилободжи
Папи
24
Родерик
Миранда
6
Тошка
Алин
13
Мораис
Жуниор
II
28
Соуза
Андре
74
Ветрих
Амедей
44
Максим
Александру
27
Миральяс
Кевин
94
Нуха
Дико
Коньяспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Ход матча

14'
Рахманович Амер
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.28
2. Демирок Угур 4 (4) 0.16
3. Шенгелия Леван 3 0.12
4. Евтович Марко 3 0.12
5. Чикалеши Сокол 3 0.12
6. Хаджиахметович Амир 3 0.12
7. Скубич Нейц 2 0.08
8. Даци Эрдон 2 0.08
9. Милошевич Дени 1 0.04
10. Бардакчи Абдулкерим 1 0.04
11. Чагиран Муса 1 0.04
12. Диоманде Исмаэль 1 0.04
13. Секидика Джесс 1 0.04
14. Хауберт Гильерме 0 0
15. Бютюки Зюмер 0 0
16. Улудаг Алпер 0 0
17. Шахинер Омер Али 0 0
18. Чалык Ахмет 0 0
19. Рахманович Амер 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 11 (7) 0.42
2. Демир Мухаммет 6 0.23
3. Миральяс Кевин 5 0.19
4. Озер Кенан 3 0.12
5. Жефферсон IV 2 0.08
6. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.08
7. Андре Филипе 2 0.08
8. Нуха Дико 2 0.08
9. Шахин Дженк 1 0.04
10. Джилободжи Папи 1 0.04
11. Ветрих Амедей 1 0.04
12. Соялп Фуркан 1 0.04
13. Вурал Гюрай 0 0
14. Джейлан Огуз 0 0
15. Ольковски Павел 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 8 0
2. Бардакчи Абдулкерим 6 0
3. Чалык Ахмет 5 0
4. Улудаг Алпер 4 0
5. Демирбаг Адиль 4 0
6. Кравец Артём 3 0
7. Скубич Нейц 3 0
8. Шахинер Омер Али 3 0
9. Чикалеши Сокол 3 0
10. Хауберт Гильерме 3 0
11. Демирок Угур 2 0
12. Чагиран Муса 2 0
13. Шехич Ибрагим 2 0
14. Милошевич Дени 2 0
15. Мия Фарук 2 0
16. Хаджиахметович Амир 2 0
17. Гючтекин Огуз 2 0
18. Даци Эрдон 2 0
19. Эдуок Самуэль 2 0
20. Диоманде Исмаэль 1 0
21. Рахманович Амер 1 0
22. Шенгелия Леван 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Миральяс Кевин 7 1
2. Мораис Жуниор II 5 1
3. Ветрих Амедей 6 0
4. Максим Александру 6 0
5. Джилободжи Папи 6 0
6. Жефферсон IV 3 1
7. Демир Мухаммет 4 0
8. Тошка Алин 4 0
9. Джейлан Огуз 2 1
10. Вурал Гюрай 3 0
11. Озер Кенан 2 0
12. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0
13. Нуха Дико 2 0
14. Гювенч Гюнай 2 0
15. Соуза Андре 2 0
16. Акташ Кубилай 2 0
17. Андре Филипе 1 0
18. Родерик Миранда 1 0
19. Ольковски Павел 1 0
20. Соялп Фуркан 1 0
21. Кожуль Звонимир 1 0
22. Эрсой Эртугрул 1 0
23. Рашид Осама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 6.25% (2) 6.25% (2) 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 43.75% (14)
 Газишехир Газиантеп 13.89% (5) 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 19.44% (7) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Малатьяспор 2:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Денизлиспор Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор
Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Газишехир Газиантеп 0:0 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Кубок Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Суперлига Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
3. Фенербахче Заявка 25 16 3 6 47 - 27 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 25 12 6 7 41 - 24 42
6. Хатайспор Заявка 25 12 6 7 42 - 30 42
7. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 26 10 10 6 37 - 29 40
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Гёзтепе Заявка 25 8 8 9 35 - 31 32
11. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
12. Коньяспор 0:0 Заявка 25 8 7 10 32 - 30 31
13. Малатьяспор 0:0 Заявка 26 7 10 9 32 - 34 31
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор Заявка 25 6 9 10 30 - 42 27
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Денизлиспор Заявка 25 5 6 14 23 - 43 21
20. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 25 5 6 14 20 - 45 21
21. Анкарагюджю Заявка 24 5 5 14 27 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
7. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Коньяспор 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
10. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
11. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Малатьяспор 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
11. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Малатьяспор 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 19 12
15. Коньяспор 0:0 Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Газишехир Газиантеп
2.48
2.98
3.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 2.98 3.02

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Газишехир Газиантеп», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.00 1.06 5.90 1.10 2.78 1.42 2.09 1.74 1.62 2.44 1.28 3.64 1.20 4.33 1.05 7.60 1.03 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.67 2.21 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.20 1.67 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.15
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