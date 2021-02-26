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Коньяспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
14' Желтая карточка
Рахманович Амер
41' Желтая карточка
Родерик Миранда
49' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
55' Желтая карточка
Нуха Дико
90'+7
34
Бирничан
Эрай
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
27
Диоманде
Исмаэль
71
Секидика
Джесс
11
Милошевич
Дени
29
Рахманович
Амер
17
Чикалеши
Сокол
1
Гювенч
Гюнай
16
Ольковски
Павел
3
Джилободжи
Папи
24
Родерик
Миранда
6
Тошка
Алин
13
Мораис
Жуниор
II
28
Соуза
Андре
74
Ветрих
Амедей
44
Максим
Александру
27
Миральяс
Кевин
94
Нуха
Дико
Коньяспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Ход матча

14'
Рахманович Амер
 
41'
 
Родерик Миранда
46'
Мия Фарук
Рахманович Амер
 
49'
Диоманде Исмаэль
 
55'
 
Нуха Дико
66'
Хаджиахметович Амир
Милошевич Дени
 
74'
 
Вурал Гюрай
Мораис Жуниор II
74'
 
Эрсой Эртугрул
Родерик Миранда
79'
 
Басачикоглу Билал
Миральяс Кевин
80'
 
Акбаба Чаглар
Максим Александру
83'
Даци Эрдон
Секидика Джесс
 
84'
 
Озер Кенан
Нуха Дико

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 4 Офсайды 7
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.28
2. Демирок Угур 4 (4) 0.16
3. Шенгелия Леван 3 0.12
4. Евтович Марко 3 0.12
5. Чикалеши Сокол 3 0.12
6. Хаджиахметович Амир 3 0.12
7. Скубич Нейц 2 0.08
8. Даци Эрдон 2 0.08
9. Милошевич Дени 1 0.04
10. Бардакчи Абдулкерим 1 0.04
11. Чагиран Муса 1 0.04
12. Диоманде Исмаэль 1 0.04
13. Секидика Джесс 1 0.04
14. Хауберт Гильерме 0 0
15. Бютюки Зюмер 0 0
16. Улудаг Алпер 0 0
17. Шахинер Омер Али 0 0
18. Чалык Ахмет 0 0
19. Рахманович Амер 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 11 (7) 0.42
2. Демир Мухаммет 6 0.23
3. Миральяс Кевин 5 0.19
4. Озер Кенан 3 0.12
5. Жефферсон IV 2 0.08
6. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.08
7. Андре Филипе 2 0.08
8. Шахин Дженк 1 0.04
9. Джилободжи Папи 1 0.04
10. Ветрих Амедей 1 0.04
11. Нуха Дико 1 0.04
12. Соялп Фуркан 1 0.04
13. Вурал Гюрай 0 0
14. Джейлан Огуз 0 0
15. Ольковски Павел 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 8 0
2. Бардакчи Абдулкерим 6 0
3. Чалык Ахмет 5 0
4. Улудаг Алпер 4 0
5. Демирбаг Адиль 4 0
6. Кравец Артём 3 0
7. Скубич Нейц 3 0
8. Шахинер Омер Али 3 0
9. Чикалеши Сокол 3 0
10. Хауберт Гильерме 3 0
11. Демирок Угур 2 0
12. Чагиран Муса 2 0
13. Шехич Ибрагим 2 0
14. Диоманде Исмаэль 2 0
15. Милошевич Дени 2 0
16. Рахманович Амер 2 0
17. Мия Фарук 2 0
18. Хаджиахметович Амир 2 0
19. Гючтекин Огуз 2 0
20. Даци Эрдон 2 0
21. Эдуок Самуэль 2 0
22. Шенгелия Леван 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Миральяс Кевин 7 1
2. Мораис Жуниор II 5 1
3. Ветрих Амедей 6 0
4. Максим Александру 6 0
5. Джилободжи Папи 6 0
6. Жефферсон IV 3 1
7. Демир Мухаммет 4 0
8. Тошка Алин 4 0
9. Джейлан Огуз 2 1
10. Нуха Дико 3 0
11. Вурал Гюрай 3 0
12. Озер Кенан 2 0
13. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0
14. Родерик Миранда 2 0
15. Гювенч Гюнай 2 0
16. Соуза Андре 2 0
17. Акташ Кубилай 2 0
18. Андре Филипе 1 0
19. Ольковски Павел 1 0
20. Соялп Фуркан 1 0
21. Кожуль Звонимир 1 0
22. Эрсой Эртугрул 1 0
23. Рашид Осама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 6.25% (2) 6.25% (2) 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 43.75% (14)
 Газишехир Газиантеп 13.89% (5) 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 19.44% (7) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Малатьяспор 2:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Денизлиспор Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор
Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Газишехир Газиантеп 0:0 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Кубок Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Суперлига Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
3. Фенербахче Заявка 25 16 3 6 47 - 27 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 25 12 6 7 41 - 24 42
6. Хатайспор Заявка 25 12 6 7 42 - 30 42
7. Газишехир Газиантеп Заявка 26 10 10 6 37 - 29 40
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Гёзтепе Заявка 25 8 8 9 35 - 31 32
11. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
12. Коньяспор Заявка 25 8 7 10 32 - 30 31
13. Малатьяспор Заявка 26 7 10 9 33 - 35 31
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор Заявка 25 6 9 10 30 - 42 27
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Денизлиспор Заявка 25 5 6 14 23 - 43 21
20. Генчлербирлиги Заявка 25 5 6 14 21 - 46 21
21. Анкарагюджю Заявка 24 5 5 14 27 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
7. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
10. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
11. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
11. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Малатьяспор Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
15. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
19. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Родерик Миранда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Рахманович Амер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Нуха Дико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 2.98 3.02

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Газишехир Газиантеп», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.00 1.06 5.90 1.10 2.78 1.42 2.09 1.74 1.62 2.44 1.28 3.64 1.20 4.33 1.05 7.60 1.03 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.67 2.21 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.20 1.67 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.15
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