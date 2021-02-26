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Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Малатьяспор
0' 16'
1
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
12
Акбаш
Мустафа
4
Кызылдаг
Арда
3
Пехливан
Халиль
8
Дикмен
Сонер
23
Да
Мотта
Роберт
21
Кандеяш
Даниэл
30
Мугни
Лукас
33
Айте
Флойд
91
Лима
Сандро
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
17
Хадебе
Тинейдж
61
Явру
Зеки
20
Йылдыз
Ахмед
77
Эскихеллач
Мустафа
4
Маллан
Стефен
45
Хафез
Карим
19
Тетте
Бенджамин
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Малатьяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.16
2. Да Мотта Роберт 4 (4) 0.16
3. Оздемир Берат 3 0.12
4. Йилмаз Сефа 2 0.08
5. Йилдырым Мурат 1 0.04
6. Сио Жованни 1 0.04
7. Станку Богдан 1 0.04
8. Анжело Диего 1 0.04
9. Дикмен Сонер 1 0.04
10. Кызылдаг Арда 1 0.04
11. Фурман Доминик 0 0
12. Айте Флойд 0 0
13. Полома Пьер-Ив 0 0
14. Артан Омюрджан 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 10 (7) 0.38
2. Канатсизкуш Кубилай 4 0.15
3. Тетте Бенджамин 2 0.08
4. Булут Умут 2 0.08
5. Явру Зеки 2 0.08
6. Аскуа Африйе 2 0.08
7. Ндайишимийе Юссуф 2 0.08
8. Кайя Семих 1 0.04
9. Эскихеллач Мустафа 1 0.04
10. Фофана Морике 1 0.04
11. Маллан Стефен 1 0.04
12. Йылдыз Ахмед 1 0.04
13. Топали Етмир 1 0.04
14. Хафез Карим 0 0
15. Куэва Кристиан 0 0
16. Лукоки Джоди 0 0
17. Шебаке Иссам 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Да Мотта Роберт 8 0
2. Кандеяш Даниэл 6 0
3. Полома Пьер-Ив 6 0
4. Йилдырым Мурат 5 0
5. Сио Жованни 5 0
6. Кызылдаг Арда 5 0
7. Йилмаз Сефа 4 0
8. Дикмен Сонер 4 0
9. Айте Флойд 3 0
10. Туре Зарго 3 0
11. Фурман Доминик 3 0
12. Йоханссон Маттиас 1 1
13. Оздемир Берат 2 0
14. Алтыпармак Гёкхан 0 1
15. Нордфельдт Кристоффер 1 0
16. Анжело Диего 1 0
17. Беришбек Рахметулла 1 0
18. Артан Омюрджан 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Аскуа Африйе 8 0
2. Бюйюк Адем 6 0
3. Хафез Карим 4 1
4. Тетте Бенджамин 5 0
5. Хадебе Тинейдж 5 0
6. Шебаке Иссам 4 0
7. Лукоки Джоди 3 0
8. Сантос Уоллес 3 0
9. Йылдыз Ахмед 3 0
10. Топали Етмир 3 0
11. Канатсизкуш Кубилай 1 1
12. Булут Умут 2 0
13. Кайя Семих 2 0
14. Шахан Олджай 2 0
15. Фофана Морике 1 0
16. Сукуи Фернандо 1 0
17. Озбир Эртач 1 0
18. Дамлу Абдулсамед 1 0
19. Эскихеллач Мустафа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 15.79% (3) 0 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Малатьяспор 10% (3) 20% (6) 10% (3) 30% (9) 16.67% (5) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор
Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги
Малатьяспор Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Малатьяспор 2:3 Коньяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор
Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Малатьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
3. Фенербахче Заявка 25 16 3 6 47 - 27 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 25 12 6 7 41 - 24 42
6. Хатайспор Заявка 25 12 6 7 42 - 30 42
7. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 26 10 10 6 37 - 29 40
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Гёзтепе Заявка 25 8 8 9 35 - 31 32
11. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
12. Коньяспор 0:0 Заявка 25 8 7 10 32 - 30 31
13. Малатьяспор 0:0 Заявка 26 7 10 9 32 - 34 31
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор Заявка 25 6 9 10 30 - 42 27
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Денизлиспор Заявка 25 5 6 14 23 - 43 21
20. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 25 5 6 14 20 - 45 21
21. Анкарагюджю Заявка 24 5 5 14 27 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
7. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Коньяспор 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
10. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
11. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Малатьяспор 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
11. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Малатьяспор 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 19 12
15. Коньяспор 0:0 Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генчлербирлиги
Ничья
Малатьяспор
3.15
3.42
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.30 2.35
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.30 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.42 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.25 2.65

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Малатьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.30 1.30 2.55 1.48 1.79 1.95 1.43 2.70 1.30 3.30 1.10 6.20
7.00 1.06 6.10 1.10 2.94 1.38 2.32 1.61 1.80 2.12 1.46 2.72 1.29 3.46 1.11 5.60 1.08 6.15 1.01 10.00
9.50 1.04 7.00 1.08 3.00 1.35 2.35 1.60 1.94 1.86 1.72 2.12 1.73 2.11 1.35 3.05 1.25 3.75 1.09 6.50 1.07 7.30 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.82 1.93 1.38 2.90 1.08 6.80
2.53 1.52 1.72 2.12 1.36 3.15 1.11 6.60 1.08 7.90
1.74 2.08 1.33 3.10 1.09 6.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.66 2.13 1.17 4.60
3.60 1.29 2.59 1.50 1.63 2.28 1.30 3.52 1.20 4.60
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
1.83 1.92
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.50 1.28
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