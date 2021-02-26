Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Малатьяспор
30
Мугни
Лукас
33
Айте
Флойд
91
Лима
Сандро
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
61
Явру
Зеки
20
Йылдыз
Ахмед
45
Хафез
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мугни ЛукасПолузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
-
91 Лима СандроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mehmet Altiparmak
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Хафез КаримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукоки ДжодиПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
12 Малле АлиНападающий
-
27 Eric Ndizeye
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.16
|2.
|Да Мотта Роберт
|4 (4)
|0.16
|3.
|Оздемир Берат
|3
|0.12
|4.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.08
|5.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.04
|6.
|Сио Жованни
|1
|0.04
|7.
|Станку Богдан
|1
|0.04
|8.
|Анжело Диего
|1
|0.04
|9.
|Дикмен Сонер
|1
|0.04
|10.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.04
|11.
|Фурман Доминик
|0
|0
|12.
|Айте Флойд
|0
|0
|13.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|14.
|Артан Омюрджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|10 (7)
|0.38
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.15
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.08
|4.
|Булут Умут
|2
|0.08
|5.
|Явру Зеки
|2
|0.08
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.08
|7.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.08
|8.
|Кайя Семих
|1
|0.04
|9.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.04
|11.
|Маллан Стефен
|1
|0.04
|12.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.04
|13.
|Топали Етмир
|1
|0.04
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|16.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|17.
|Шебаке Иссам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Да Мотта Роберт
|8
|0
|2.
|Кандеяш Даниэл
|6
|0
|3.
|Полома Пьер-Ив
|6
|0
|4.
|Йилдырым Мурат
|5
|0
|5.
|Сио Жованни
|5
|0
|6.
|Кызылдаг Арда
|5
|0
|7.
|Йилмаз Сефа
|4
|0
|8.
|Дикмен Сонер
|4
|0
|9.
|Айте Флойд
|3
|0
|10.
|Туре Зарго
|3
|0
|11.
|Фурман Доминик
|3
|0
|12.
|Йоханссон Маттиас
|1
|1
|13.
|Оздемир Берат
|2
|0
|14.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|15.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|16.
|Анжело Диего
|1
|0
|17.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
|18.
|Артан Омюрджан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аскуа Африйе
|8
|0
|2.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|3.
|Хафез Карим
|4
|1
|4.
|Тетте Бенджамин
|5
|0
|5.
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|6.
|Шебаке Иссам
|4
|0
|7.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|9.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|10.
|Топали Етмир
|3
|0
|11.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|12.
|Булут Умут
|2
|0
|13.
|Кайя Семих
|2
|0
|14.
|Шахан Олджай
|2
|0
|15.
|Фофана Морике
|1
|0
|16.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|17.
|Озбир Эртач
|1
|0
|18.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|19.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Малатьяспор
|10% (3)
|20% (6)
|10% (3)
|30% (9)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =3 -12Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор
Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги
Малатьяспор Последние 20 матчей: +6 =7 -7Малатьяспор 2:3 Коньяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор
Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Малатьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|41 - 24
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|42 - 30
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|26
|10
|10
|6
|37 - 29
|40
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 31
|32
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|12.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 30
|31
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|26
|7
|10
|9
|32 - 34
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 42
|27
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 45
|21
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|27 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|11.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 24
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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