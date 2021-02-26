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Бешикташ
3:0
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
1:0
22' Гол
Ларин Кайл
2:0
38' Гол
Абубакар Венсан
3:0
39' Гол
Ляич Адем
54' Желтая карточка
Сагаль Анхело
90'+3
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Росье
Валентен
24
Вида
Домагой
23
Велинтон
Соуза
21
Н'Сакала
Фабрис
5
Соуза
Жосеф
17
Ларин
Кайл
13
Хатчинсон
Атиба
22
Ляич
Адем
7
Н'Куду
Жорж-Кевин
14
Абубакар
Венсан
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
30
Бен
Мохамед
Айман
42
Дискеруд
Миккел
5
Акташ
Кубилай
8
Муравски
Радослав
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
11
Мешанович
Мурис
Бешикташ
4-1-4-1
Денизлиспор
4-3-3

Ход матча

22'
Ларин Кайл
1:0
38'
 
Бакалорц Марвин
Юмлу Мустафа
38'
Абубакар Венсан
2:0
39'
Ляич Адем
(Абубакар Венсан)
3:0
46'
 
Оздемир Озер
Лопеш Тьягу
54'
 
Сагаль Анхело
65'
Уйсал Неджип
Ляич Адем
 
65'
Тёре Гёкхан
Н'Куду Жорж-Кевин
 
68'
 
Сако Хади
Дискеруд Миккел
68'
 
Аяроглу Хасан
Мешанович Мурис
74'
Озьякуп Огузхан
Вида Домагой
 
83'
 
Доссеви Матьё
Сагаль Анхело
83'
Токёз Дорукхан
Хатчинсон Атиба
 
84'
Хасич Айдин
Абубакар Венсан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларин Кайл 13 0.52
2. Абубакар Венсан 13 (4) 0.52
3. Менса Бернард 4 (1) 0.16
4. Хатчинсон Атиба 3 0.12
5. Н'Куду Жорж-Кевин 3 (1) 0.12
6. Вида Домагой 3 0.12
7. Озьякуп Огузхан 2 0.08
8. Ляич Адем 2 0.08
9. Тосун Дженк 2 0.08
10. Хасич Айдин 2 0.08
11. Геззаль Рашид 1 0.04
12. Соуза Жосеф 1 0.04
13. Росье Валентен 1 0.04
14. Уйсал Неджип 1 0.04
15. Н'Сакала Фабрис 1 0.04
16. Тёре Гёкхан 1 0.04
17. Ленс Джермейн 1 0.04
18. Бойд Тайлер 1 0.04
19. Ялчын Гювен 1 0.04
20. Токёз Дорукхан 0 0
21. Йылмаз Рыдван 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 9 (1) 0.35
2. Мешанович Мурис 4 0.15
3. Нияз Реджеп 3 0.12
4. Сако Хади 1 0.04
5. Оздемир Озер 1 0.04
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.04
7. Суботич Невен 1 0.04
8. Дискеруд Миккел 1 0.04
9. Йылмаз Огуз 1 0.04
10. Veton Tusha 1 0.04
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0

Карточки

Бешикташ
# Игрок      
1. Токёз Дорукхан 6 1
2. Росье Валентен 7 0
3. Н'Сакала Фабрис 3 1
4. Соуза Жосеф 3 1
5. Ларин Кайл 3 1
6. Вида Домагой 4 0
7. Велинтон Соуза 4 0
8. Менса Бернард 4 0
9. Уйсал Неджип 3 0
10. Геззаль Рашид 3 0
11. Дестаноглу Эрсин 1 1
12. Хатчинсон Атиба 2 0
13. Ленс Джермейн 1 0
14. Ляич Адем 1 0
15. Бойд Тайлер 1 0
16. Н'Куду Жорж-Кевин 1 0
17. Монтеро Франcиско 1 0
18. Ялчын Гювен 1 0
19. Йылмаз Рыдван 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 1
2. Родальега Уго 7 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Фабиано Лейсманн 5 0
6. Бергдич Закария 4 0
7. Лопеш Тьягу 4 0
8. Сагаль Анхело 4 0
9. Мешанович Мурис 3 0
10. Юмлу Мустафа 3 0
11. Айтач Сакыб 2 0
12. Нияз Реджеп 2 0
13. Йылмаз Огуз 2 0
14. Дискеруд Миккел 1 0
15. Пантилимон Костел 1 0
16. Гёнен Дженк 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Оздемир Озер 1 0
19. Озкал Мухаммет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бешикташ 7.14% (4) 10.71% (6) 17.86% (10) 12.5% (7) 23.21% (13) 28.57% (16)
 Денизлиспор 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 8.7% (2) 39.13% (9)

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Бешикташ
Бешикташ 1:2 Трабзонспор Бешикташ 2:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Бешикташ 2:0 Галатасарай Бешикташ 1:0 Ризеспор Хатайспор 2:2 Бешикташ Бешикташ 6:0 Ризеспор Кайсериспор 0:2 Бешикташ Бешикташ 3:0 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Бешикташ 4:0 Эрзурумспор Бешикташ 3:1 Тарсус Аланьяспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Касымпаша Фенербахче 3:4 Бешикташ Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор

Последние игры между собой

Бешикташ: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Денизлиспор 2:3 Бешикташ Суперлига Денизлиспор 1:5 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Бешикташ Суперлига
Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Бешикташ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Бешикташ Заявка 25 17 3 5 56 - 26 54
3. Фенербахче Заявка 25 16 3 6 47 - 27 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 25 12 6 7 41 - 24 42
6. Хатайспор Заявка 25 12 6 7 42 - 30 42
7. Газишехир Газиантеп Заявка 26 10 10 6 37 - 29 40
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Гёзтепе Заявка 25 8 8 9 35 - 31 32
11. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
12. Коньяспор Заявка 25 8 7 10 32 - 30 31
13. Малатьяспор Заявка 26 7 10 9 33 - 35 31
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор Заявка 25 6 9 10 30 - 42 27
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Генчлербирлиги Заявка 25 5 6 14 21 - 46 21
20. Денизлиспор Заявка 26 5 6 15 23 - 46 21
21. Анкарагюджю Заявка 24 5 5 14 27 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 13 10 1 2 30 - 7 31
2. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
7. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
10. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
11. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
11. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Малатьяспор Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
15. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.34 5.20 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.85 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.50 29.00
  1.32 5.51 9.54

Самый высокий коэффициент на матч «Бешикташ» – «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бешикташ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бешикташ» – «Денизлиспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
5.40 1.13 2.65 1.45 2.11 1.68 1.68 2.11 1.28 3.45 1.11 6.00
5.05 1.14 4.25 1.19 2.52 1.50 1.92 1.88 1.65 2.38 1.32 3.38 1.24 3.88 1.08 6.45 1.06 6.95 1.00 10.75
10.00 1.04 8.40 1.07 3.35 1.31 2.63 1.48 2.33 1.60 2.12 1.72 1.72 2.10 1.73 2.11 2.00 1.80 2.70 3.35 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 15.00 1.12 10.00 1.09 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00
5.43 1.17 2.37 1.61 2.10 1.77 1.84 2.03 1.64 2.31 1.51 2.60 1.49 2.70 2.75 1.47 2.20 1.70 1.92 1.95 1.59 2.40 1.44 2.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.67 2.12 1.18 4.50
4.05 1.24 2.79 1.44 1.68 2.19 1.25 3.95 1.17 4.85
2.40 1.57 1.53 2.50 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
2.98 1.40 2.36 1.61 1.80 2.05 1.55 2.47 1.37 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.40 1.13 2.15 1.65 1.60 2.25 1.36 3.00
5.25 1.16 3.52 1.30 2.01 1.80 1.50 2.59 1.28 3.64 1.15 5.45
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.45 1.28
Где смотреть матч Бешикташ 3:0 Денизлиспор онлайн

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