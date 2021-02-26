Бешикташ
3:0
Конец матча
Стадион: Vodafone Park
Денизлиспор
1:0
22' ГолЛарин Кайл
2:0
38' ГолАбубакар Венсан
3:0
39' ГолЛяич Адем
54' Желтая карточкаСагаль Анхело
24
Вида
Домагой
17
Ларин
Кайл
22
Ляич
Адем
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
-
19 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакан Кутлу
Ход матча
22'
1:0
38'
2:0
39'
3:0
54'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларин Кайл
|13
|0.52
|2.
|Абубакар Венсан
|13 (4)
|0.52
|3.
|Менса Бернард
|4 (1)
|0.16
|4.
|Хатчинсон Атиба
|3
|0.12
|5.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3 (1)
|0.12
|6.
|Вида Домагой
|3
|0.12
|7.
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.08
|8.
|Ляич Адем
|2
|0.08
|9.
|Тосун Дженк
|2
|0.08
|10.
|Хасич Айдин
|2
|0.08
|11.
|Геззаль Рашид
|1
|0.04
|12.
|Соуза Жосеф
|1
|0.04
|13.
|Росье Валентен
|1
|0.04
|14.
|Уйсал Неджип
|1
|0.04
|15.
|Н'Сакала Фабрис
|1
|0.04
|16.
|Тёре Гёкхан
|1
|0.04
|17.
|Ленс Джермейн
|1
|0.04
|18.
|Бойд Тайлер
|1
|0.04
|19.
|Ялчын Гювен
|1
|0.04
|20.
|Токёз Дорукхан
|0
|0
|21.
|Йылмаз Рыдван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.35
|2.
|Мешанович Мурис
|4
|0.15
|3.
|Нияз Реджеп
|3
|0.12
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Токёз Дорукхан
|6
|1
|2.
|Росье Валентен
|7
|0
|3.
|Н'Сакала Фабрис
|3
|1
|4.
|Соуза Жосеф
|3
|1
|5.
|Ларин Кайл
|3
|1
|6.
|Вида Домагой
|4
|0
|7.
|Велинтон Соуза
|4
|0
|8.
|Менса Бернард
|4
|0
|9.
|Уйсал Неджип
|3
|0
|10.
|Геззаль Рашид
|3
|0
|11.
|Дестаноглу Эрсин
|1
|1
|12.
|Хатчинсон Атиба
|2
|0
|13.
|Ленс Джермейн
|1
|0
|14.
|Ляич Адем
|1
|0
|15.
|Бойд Тайлер
|1
|0
|16.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|1
|0
|17.
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|18.
|Ялчын Гювен
|1
|0
|19.
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|1
|2.
|Родальега Уго
|7
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|6.
|Бергдич Закария
|4
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|4
|0
|8.
|Сагаль Анхело
|4
|0
|9.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|10.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бешикташ
|7.14% (4)
|10.71% (6)
|17.86% (10)
|12.5% (7)
|23.21% (13)
|28.57% (16)
|Денизлиспор
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|39.13% (9)
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: +16 =2 -2Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Бешикташ
Бешикташ 1:2 Трабзонспор Бешикташ 2:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Бешикташ 2:0 Галатасарай Бешикташ 1:0 Ризеспор Хатайспор 2:2 Бешикташ Бешикташ 6:0 Ризеспор Кайсериспор 0:2 Бешикташ Бешикташ 3:0 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Бешикташ 4:0 Эрзурумспор Бешикташ 3:1 Тарсус Аланьяспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Касымпаша Фенербахче 3:4 Бешикташ Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|56 - 26
|54
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|41 - 24
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|42 - 30
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|37 - 29
|40
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 31
|32
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 30
|31
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 35
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 42
|27
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 46
|21
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 46
|21
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|27 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|11.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 24
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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