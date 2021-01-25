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Тамбов
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.21
2. Карапетян Александр 3 0.16
3. Панченко Кирилл 2 0.11
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.11
5. Карасёв Павел 1 0.05
6. Костюков Михаил 1 0.05
7. Грицаенко Алексей 1 0.05
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
12. Меренчуков Дмитрий 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.16
2. Муллин Камиль 3 0.16
3. Серченков Сергей 1 0.05
4. Степанов Данил 1 0.05
5. Понсе Андрес 1 0.05
6. Макаров Сергей 0 0
7. Кожемякин Олег 0 0
8. Николаев Олег 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Тетрашвили Гурам 1 1
11. Килин Антон 1 1
12. Ойеволе Адессойе 2 0
13. Чичерин Никита 2 0
14. Рыбин Алексей 2 0
15. Балашов Виталий 1 0
16. Володько Максим 1 0
17. Чагров Никита 1 0
18. Карасёв Павел 1 0
19. Карапетян Александр 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 7 0
2. Гогуа Седрик 4 1
3. Макаров Сергей 5 0
4. Кожемякин Олег 5 0
5. Байрыев Азат 3 1
6. Алейник Олег 4 0
7. Кверквелия Соломон 4 0
8. Жигулёв Илья 4 0
9. Давиташвили Зурико 4 0
10. Понсе Андрес 2 1
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 1 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Муллин Камиль 1 0
17. Пискунов Антон 1 0
18. Кипиани Николай 1 0
19. Матрикарди Патрисио 1 0
20. Серченков Сергей 1 0
21. Чондрич Йосип 1 0
22. Николаев Олег 1 0
23. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 15.38% (2) 0 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5)
 Ротор 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин
Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура
Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Ротор 0:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 2:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
11. Химки Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Тамбов Заявка 19 3 4 12 13 - 29 13
16. Уфа Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Химки Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Тамбов 27.4% (17)
    X 40.3% (25)
    Ротор 32.3% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Ротор
    14.25
    6.75
    1.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 10.00 5.20 1.32
    Бонус: 10 000 ₽ 11.00 5.60 1.28
    Бонус: 5 000 ₽ 14.25 6.75 1.24
    Бонус: 5 000 ₽ 11.00 5.20 1.30

    Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    3.30 1.32 1.82 2.00 1.28 3.60
    8.50 1.03 7.70 1.06 3.54 1.28 2.83 1.43 2.03 1.87 1.59 2.36 1.39 2.90 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.40
    8.80 1.04 6.50 1.10 2.90 1.38 2.60 1.49 2.10 1.73 1.84 1.97 1.77 2.05 1.55 2.44 1.23 3.95 1.08 7.10 1.07 7.80 0.00 13.50 0.00 14.00 0.00 19.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.93 1.87 1.45 2.75 1.15 5.35 1.11 6.55
    1.90 1.90 1.39 2.85 1.08 7.10
    2.37 1.47 2.08 1.66 1.61 2.16 1.30 2.77 1.16 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.80 2.01 1.36 3.12 1.24 4.05
    2.33 1.55 1.52 2.33 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.47
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
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    Прогнозы на матч Тамбов - Ротор

    Исход игры
    Тамбов
    27.4% (17)
    Ничья
    40.3% (25)
    Ротор
    32.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.33% (17)
    Меньше
    71.67% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (36)
    Нет
    40% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (19)
    1:0 Тамбов
    16.1% (10)
    0:1 Ротор
    14.5% (9)
    1:2 Ротор
    11.3% (7)
    2:1 Тамбов
    11.3% (7)
    0:0 Ничья
    6.5% (4)
    1:3 Ротор
    4.8% (3)
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