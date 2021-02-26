Вердер
2:1
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Айнтрахт Фр
0:1
9' ГолАндре Силва
35' Желтая карточкаГебреселассие Теодор
40' Желтая карточкаРоде Себастьян
1:1
48' ГолГебреселассие Теодор
2:1
62' ГолСарджент Джош
78' Желтая карточкаШмид Романо
82' Желтая карточкаФридль Марко
82' Желтая карточкаМёхвальд Кевин
82' Желтая карточкаЮнес Амин
90' Желтая карточкаТута
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
17
Агу
Феликс
35
Тута
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
0:1
40'
48'
62'
78'
82'
82'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.18
|2.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.18
|3.
|Сарджент Джош
|3
|0.14
|4.
|Мёхвальд Кевин
|3
|0.14
|5.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.14
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.09
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.09
|8.
|Топрак Омер
|2
|0.09
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.05
|10.
|Динкчи Эрен
|1
|0.05
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Юя Осако
|0
|0
|13.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|14.
|Рашица Милот
|0
|0
|15.
|Шмид Романо
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|19 (6)
|0.83
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.17
|3.
|Камада Даити
|3
|0.13
|4.
|Юнес Амин
|3
|0.13
|5.
|Йович Лука
|3
|0.13
|6.
|Костич Филип
|2
|0.09
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.09
|8.
|Н'Дика Эван
|2
|0.09
|9.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|10.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.04
|11.
|Абрахам Давид
|1
|0.04
|12.
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Соу Джибриль
|0
|0
|14.
|Цубер Стивен
|0
|0
|15.
|Дурм Эрик
|0
|0
|16.
|Туре Альмами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|4.
|Зельке Дейви
|4
|0
|5.
|Фридль Марко
|4
|0
|6.
|Мёхвальд Кевин
|2
|1
|7.
|Юя Осако
|3
|0
|8.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|9.
|Сарджент Джош
|3
|0
|10.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Топрак Омер
|1
|0
|15.
|Классен Дэви
|1
|0
|16.
|Чон Тахит
|1
|0
|17.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|7
|0
|2.
|Абрахам Давид
|4
|1
|3.
|Соу Джибриль
|5
|0
|4.
|Н'Дика Эван
|5
|0
|5.
|Баркок Аймен
|5
|0
|6.
|Хасебе Макото
|4
|0
|7.
|Тута
|4
|0
|8.
|Юнес Амин
|4
|0
|9.
|Дост Бас
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|12.
|Костич Филип
|2
|0
|13.
|Туре Альмами
|2
|0
|14.
|Камада Даити
|2
|0
|15.
|Цубер Стивен
|1
|0
|16.
|Кор Доминик
|1
|0
|17.
|Дурм Эрик
|1
|0
|18.
|Йович Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
|Айнтрахт Фр
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|4.76% (2)
|30.95% (13)
|14.29% (6)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04
Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =8 -3Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта
Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Вердер: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Айнтрахт Фр: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|62 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|40 - 18
|47
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|45 - 31
|36
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 39
|26
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 40
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|15 - 56
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|16.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 2:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вердер
14.6% (22)
Ничья
13.2% (20)
Айнтрахт Фр
72.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
74.83% (110)
Меньше
25.17% (37)
Обе команды забьют
Да
86.39% (127)
Нет
13.61% (20)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
51.7% (78)
1:1 Ничья
11.3% (17)
1:3 Айнтрахт Фр
8.6% (13)
2:1 Вердер
8.6% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
6% (9)
0:2 Айнтрахт Фр
3.3% (5)
2:0 Вердер
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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