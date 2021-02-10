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Эвертон
0:1
Первый тайм: 8'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
3' Гол
Санчес Давинсон
8'
33
Ольсен
Робин
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
33
Дэвис
Бен
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
28
Н'Домбеле
Тангай
23
Бергвейн
Стевен
11
Ламела
Эрик
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
Эвертон
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Санчес Давинсон
(Сон Хынмин)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тосун Дженк 1 0.5
2. Дукуре Абдулай 1 0.5
3. Мина Йерри 1 0.5
4. Калверт-Льюин Доминик 1 0.5
5. Ришарлисон 1 0.5
6. Родригес Хамес 0 0
7. Гомеш Андре 0 0
8. Гордон Энтони 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 3 1.5
2. Н'Домбеле Тангай 2 1
3. Лукас Моура 1 0.5
4. Бэйл Гарет 1 0.5
5. Уинкс Гарри 1 0.5
6. Девайн Алфи 1 0.5
7. Доэрти Мэтт 0 0
8. Сон Хынмин 0 0
9. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
10. Алли Деле 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Годфри Бен 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Эвертон 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)
 Тоттенхэм 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер
Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    7'
    Калверт-Льюин при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Дэвид Кут всё видел и дал свисток в пользу "Тоттенхэма". 
  • 6'
    Дэвис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мина за счёт грамотной позиции выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 5'
    Доэрти прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Бергвейн не смог сразу за него зацепиться. 
  • 4'
    Сигурдссон из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Калверта-Льюина, Санчес успел выбить мяч в аут. 
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Санчес!!! Угловой заработал "Тоттенхэм". Сон выполнил подачу к линии вратарской, Санчес удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот, Ольсен на этот раз был бессилен. 
  • Опасный момент
    2'
    Сразу же "Тоттенхэм" создаёт голевой момент. Ламела и Моура разогнали атаку при смещении в центр с правого фланга, Лука отдал передачу на левый угол штрафной площади, Бергвейн обработал мяч и выполнил подачу в центр штрафной площади, Ламела головой пробил в левый угол ворот, Ольсен в прыжке спас свою команду, а игравший на добивании Моура не попал в левый угол ворот. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние, наверняка "Эвертон" и "Тоттенхэм" будут сегодня стараться играть в атакующий футбол и порадуют нас немалым количеством забитых мячей. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Дэвид Кут из Западного Йоркшира. Помогать ему на бровках будут Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервным арбитром на этот матч назначен Мартин Аткинсон из Лидса. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Кубка Англии между "Эвертоном" из Ливерпуля и лондонским "Тоттенхэмом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 145
Эвертон 30.3% (44)
X 31.7% (46)
Тоттенхэм 37.9% (55)
Все прогнозы
2.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Тоттенхэм
2.88
3.40
2.85
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.30 2.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.20 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.40 2.74
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.25 2.85
  2.82 3.31 2.66

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.15 1.36 2.38 1.59 1.73 2.12 1.27 3.75 1.09 7.60
8.40 1.03 7.50 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.90 2.10 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.40
9.80 1.03 7.30 1.07 3.30 1.31 2.55 1.51 2.06 1.76 1.80 2.01 1.42 2.75 1.29 3.35 1.12 5.80 1.09 6.50 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
3.49 1.32 2.92 1.44 2.63 1.52 2.10 1.77 1.83 2.05 1.63 2.35 1.43 2.92 1.30 3.67 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.73 2.04 1.35 3.05 1.07 7.40
2.83 1.43 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.82 1.99 1.36 2.95 1.10 6.30
2.89 1.44 2.37 1.62 1.85 2.03 1.53 2.60 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.47 1.50 1.60 2.24 1.15 5.00
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.20 1.32
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Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Тоттенхэм

Исход игры
Эвертон
30.3% (44)
Ничья
31.7% (46)
Тоттенхэм
37.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
55.71% (78)
Меньше
44.29% (62)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
27.6% (40)
1:1 Ничья
25.5% (37)
2:1 Эвертон
19.3% (28)
1:0 Эвертон
9% (13)
0:1 Тоттенхэм
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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