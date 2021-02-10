Первый тайм

7' Калверт-Льюин при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Дэвид Кут всё видел и дал свисток в пользу "Тоттенхэма".

6' Дэвис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мина за счёт грамотной позиции выбил мяч подальше от своих ворот.

5' Доэрти прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Бергвейн не смог сразу за него зацепиться.

4' Сигурдссон из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Калверта-Льюина, Санчес успел выбить мяч в аут.

3' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Санчес!!! Угловой заработал "Тоттенхэм". Сон выполнил подачу к линии вратарской, Санчес удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот, Ольсен на этот раз был бессилен.

2' Сразу же "Тоттенхэм" создаёт голевой момент. Ламела и Моура разогнали атаку при смещении в центр с правого фланга, Лука отдал передачу на левый угол штрафной площади, Бергвейн обработал мяч и выполнил подачу в центр штрафной площади, Ламела головой пробил в левый угол ворот, Ольсен в прыжке спас свою команду, а игравший на добивании Моура не попал в левый угол ворот.