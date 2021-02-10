Эвертон
0:1
Первый тайм: 8'
Стадион: Гудисон Парк
Тоттенхэм
0:1
3' ГолСанчес Давинсон
33
Ольсен
Робин
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
33
Дэвис
Бен
11
Ламела
Эрик
27
Лукас
Моура
- Основной состав
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
-
53 Harry Tyrer
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тосун Дженк
|1
|0.5
|2.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.5
|3.
|Мина Йерри
|1
|0.5
|4.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.5
|5.
|Ришарлисон
|1
|0.5
|6.
|Родригес Хамес
|0
|0
|7.
|Гомеш Андре
|0
|0
|8.
|Гордон Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Карлос
|3
|1.5
|2.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|1
|3.
|Лукас Моура
|1
|0.5
|4.
|Бэйл Гарет
|1
|0.5
|5.
|Уинкс Гарри
|1
|0.5
|6.
|Девайн Алфи
|1
|0.5
|7.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|8.
|Сон Хынмин
|0
|0
|9.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|10.
|Алли Деле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Годфри Бен
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Эвертон
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Тоттенхэм
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер
Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Эвертон
30.3% (44)
Ничья
31.7% (46)
Тоттенхэм
37.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
55.71% (78)
Меньше
44.29% (62)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
27.6% (40)
1:1 Ничья
25.5% (37)
2:1 Эвертон
19.3% (28)
1:0 Эвертон
9% (13)
0:1 Тоттенхэм
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!