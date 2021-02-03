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Эвертон
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тосун Дженк 1 0.5
2. Дукуре Абдулай 1 0.5
3. Мина Йерри 1 0.5
4. Калверт-Льюин Доминик 1 0.5
5. Ришарлисон 1 0.5
6. Родригес Хамес 0 0
7. Гомеш Андре 0 0
8. Гордон Энтони 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 3 1.5
2. Н'Домбеле Тангай 2 1
3. Лукас Моура 1 0.5
4. Бэйл Гарет 1 0.5
5. Уинкс Гарри 1 0.5
6. Девайн Алфи 1 0.5
7. Доэрти Мэтт 0 0
8. Сон Хынмин 0 0
9. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
10. Алли Деле 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Годфри Бен 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Эвертон 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)
 Тоттенхэм 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер
Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Эвертон 27.3% (12)
    X 34.1% (15)
    Тоттенхэм 38.6% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.77
    3.35
    2.92
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.30 2.75
    Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.15 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.35 2.92
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.10 2.70
      2.69 3.18 2.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.08 3.00 1.39 2.25 1.65 1.67 2.22 1.25 4.00 1.08 8.20
    7.60 1.05 6.25 1.08 2.94 1.38 2.24 1.65 1.77 2.28 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.85 1.05 7.40
    9.10 1.05 6.70 1.09 2.90 1.38 2.26 1.63 1.89 1.91 1.69 2.18 1.32 3.15 1.22 3.85 1.08 6.80 1.06 7.60 0.00 13.00 0.00 13.50 0.00 19.00
    3.13 1.37 2.74 1.47 2.33 1.63 1.93 1.94 1.69 2.22 1.51 2.61 1.24 4.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.67 2.12 1.32 3.20 1.06 7.80
    2.59 1.50 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
    1.70 2.15 1.32 3.20 1.07 7.00
    2.59 1.49 2.21 1.68 1.71 2.17 1.42 2.79 1.27 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.35 1.55 1.56 2.32 1.14 5.20
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.60
    2.37 1.55 1.55 2.31 1.20 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    1.86 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    5.00 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.26
    3.55 1.25
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    Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Эвертон
    27.3% (12)
    Ничья
    34.1% (15)
    Тоттенхэм
    38.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    29.5% (13)
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    2:1 Эвертон
    22.7% (10)
    0:1 Тоттенхэм
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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