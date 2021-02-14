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Мариуполь
 
Позже

Стадион:
Александрия
31
Кудрик
Олег
15
Kyrylo
Melichenko
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
11
Oleh
Ocheretko
9
Мишнёв
Дмитрий
29
Танковский
Вячеслав
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
55
Бондаренко
Валерий
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
23
Шастал
Дмитрий
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
Мариуполь
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.23
2. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.15
3. Топалов Дмитрий 2 0.15
4. Сикан Даниил 2 (1) 0.15
5. Кулаков Андрей 1 0.08
6. Горбунов Сергей Олегович 1 0.08
7. Oleh Ocheretko 1 0.08
8. Танковский Вячеслав 1 0.08
9. Сагуткин Даниил 1 0.08
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Банада Евгений 3 0.23
2. Ситало Артём 2 0.15
3. Третьяков Максим 2 (1) 0.15
4. Безбородько Денис 2 0.15
5. Шастал Дмитрий 2 0.15
6. Лучкевич Валерий 1 0.08
7. Мышенко Богдан 1 0.08
8. Грицук Василий 1 0.08
9. Гордиенко Артём 1 0.08
10. Бондаренко Валерий 1 0.08
11. Устименко Денис 1 0.08
12. Mykyta Dudka 1 0.08
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.08
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Петерман Никита 3 1
2. Быков Алексей 4 0
3. Сагуткин Даниил 2 1
4. Игнатенко Даниил 2 1
5. Чех Максим 2 1
6. Мишнёв Дмитрий 3 0
7. Топалов Дмитрий 3 0
8. Чоботенко Сергей 2 0
9. Oleh Ocheretko 2 0
10. Тищенко Игорь 1 0
11. Гальчук Евгений 1 0
12. Кащук Алексей 1 0
13. Кирюханцев Игорь 1 0
14. Сикан Даниил 1 0
15. Стасюк Пётр 1 0
16. Кулаков Андрей 1 0
17. Бондаренко Артём 1 0
18. Муравский Назарий 1 0
19. Доброхотов Ярослав 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 6 0
2. Гречишкин Дмитрий 4 0
3. Мышенко Богдан 4 0
4. Банада Евгений 2 1
5. Безбородько Денис 2 1
6. Бондаренко Валерий 2 1
7. Ситало Артём 3 0
8. Лучкевич Валерий 1 1
9. Третьяков Максим 2 0
10. Бабогло Владислав 2 0
11. Мельник Александр 2 0
12. Гордиенко Артём 1 0
13. Мирошниченко Денис 1 0
14. Довгий Алексей 1 0
15. Панькив Юрий 1 0
16. Задерака Максим 1 0
17. Ковалец Кирилл 1 0
18. Грицук Василий 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Стецков Тимур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Александрия 15.79% (3) 0 21.05% (4) 26.32% (5) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь
Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Александрия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Александрия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Александрия 4:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига Александрия 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Александрия Премьер-лига
Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
6. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
7. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Александрия Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
9. Мариуполь Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
12. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Александрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Мариуполь 29.9% (44)
X 49.7% (73)
Александрия 20.4% (30)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мариуполь
Ничья
Александрия
3.02
3.45
2.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.45 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.35 2.38
  3.02 3.32 2.42

Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.02 8.30 1.03 3.40 1.27 2.70 1.43 1.92 1.92 1.48 2.54 1.28 3.34 1.12 5.15 1.08 6.30 1.01 10.50
3.43 1.31 2.63 1.50 2.12 1.74 1.85 1.99 1.64 2.28 1.44 2.82 1.30 3.56 1.10 7.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.94 1.37 1.88 1.86 1.43 2.70
2.96 1.41 2.43 1.57 1.89 1.94 1.55 2.48 1.39 3.03
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.54
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Прогнозы на матч Мариуполь - Александрия

Исход игры
Мариуполь
29.9% (44)
Ничья
49.7% (73)
Александрия
20.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.08% (39)
Меньше
72.92% (105)
Обе команды забьют
Да
70.83% (102)
Нет
29.17% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (63)
1:0 Мариуполь
13.6% (20)
2:1 Мариуполь
12.9% (19)
1:2 Александрия
11.6% (17)
0:1 Александрия
7.5% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
2:0 Мариуполь
2% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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