Мариуполь
Позже
Стадион: Славутич-Арена
Александрия
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.23
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.15
|3.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.15
|4.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.15
|5.
|Кулаков Андрей
|1
|0.08
|6.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.08
|7.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.08
|8.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.08
|9.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Банада Евгений
|3
|0.23
|2.
|Ситало Артём
|2
|0.15
|3.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.15
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.15
|5.
|Шастал Дмитрий
|2
|0.15
|6.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.08
|7.
|Мышенко Богдан
|1
|0.08
|8.
|Грицук Василий
|1
|0.08
|9.
|Гордиенко Артём
|1
|0.08
|10.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.08
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.08
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.08
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерман Никита
|3
|1
|2.
|Быков Алексей
|4
|0
|3.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|4.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|5.
|Чех Максим
|2
|1
|6.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|7.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|9.
|Oleh Ocheretko
|2
|0
|10.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|11.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|12.
|Кащук Алексей
|1
|0
|13.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|14.
|Сикан Даниил
|1
|0
|15.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|16.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|17.
|Бондаренко Артём
|1
|0
|18.
|Муравский Назарий
|1
|0
|19.
|Доброхотов Ярослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|6
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|4
|0
|3.
|Мышенко Богдан
|4
|0
|4.
|Банада Евгений
|2
|1
|5.
|Безбородько Денис
|2
|1
|6.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|7.
|Ситало Артём
|3
|0
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|9.
|Третьяков Максим
|2
|0
|10.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|11.
|Мельник Александр
|2
|0
|12.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|13.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|14.
|Довгий Алексей
|1
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|0
|16.
|Задерака Максим
|1
|0
|17.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|18.
|Грицук Василий
|1
|0
|19.
|Дубра Каспар
|1
|0
|20.
|Стецков Тимур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Александрия
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь
Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Александрия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Александрия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мариуполь - Александрия
Исход игры
Мариуполь
29.9% (44)
Ничья
49.7% (73)
Александрия
20.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.08% (39)
Меньше
72.92% (105)
Обе команды забьют
Да
70.83% (102)
Нет
29.17% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (63)
1:0 Мариуполь
13.6% (20)
2:1 Мариуполь
12.9% (19)
1:2 Александрия
11.6% (17)
0:1 Александрия
7.5% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
2:0 Мариуполь
2% (3)
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