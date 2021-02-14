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Мариуполь
0:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
5' Желтая карточка
Ситало Артём
0:1
38' Гол
Ситало Артём
47' Желтая карточка
Oleh Ocheretko
52' Желтая карточка
Кирюханцев Игорь
64' Желтая карточка
Быков Алексей
65' Желтая карточка
Пашаев Павел
73' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
90' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
90'+3
31
Кудрик
Олег
15
Kyrylo
Melichenko
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
11
Oleh
Ocheretko
9
Мишнёв
Дмитрий
29
Танковский
Вячеслав
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
55
Бондаренко
Валерий
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
23
Шастал
Дмитрий
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
Мариуполь
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.21
2. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.14
3. Топалов Дмитрий 2 0.14
4. Сикан Даниил 2 (1) 0.14
5. Кулаков Андрей 1 0.07
6. Горбунов Сергей Олегович 1 0.07
7. Oleh Ocheretko 1 0.07
8. Танковский Вячеслав 1 0.07
9. Сагуткин Даниил 1 0.07
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 3 0.21
2. Банада Евгений 3 0.21
3. Третьяков Максим 2 (1) 0.14
4. Безбородько Денис 2 0.14
5. Шастал Дмитрий 2 0.14
6. Лучкевич Валерий 1 0.07
7. Мышенко Богдан 1 0.07
8. Грицук Василий 1 0.07
9. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.07
10. Гордиенко Артём 1 0.07
11. Бондаренко Валерий 1 0.07
12. Устименко Денис 1 0.07
13. Mykyta Dudka 1 0.07
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 5 0
2. Петерман Никита 3 1
3. Сагуткин Даниил 2 1
4. Игнатенко Даниил 2 1
5. Чех Максим 2 1
6. Мишнёв Дмитрий 3 0
7. Топалов Дмитрий 3 0
8. Чоботенко Сергей 3 0
9. Oleh Ocheretko 3 0
10. Кирюханцев Игорь 2 0
11. Тищенко Игорь 1 0
12. Гальчук Евгений 1 0
13. Кащук Алексей 1 0
14. Сикан Даниил 1 0
15. Стасюк Пётр 1 0
16. Кулаков Андрей 1 0
17. Бондаренко Артём 1 0
18. Муравский Назарий 1 0
19. Доброхотов Ярослав 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 7 0
2. Гречишкин Дмитрий 4 0
3. Мышенко Богдан 4 0
4. Ситало Артём 4 0
5. Банада Евгений 2 1
6. Безбородько Денис 2 1
7. Бондаренко Валерий 2 1
8. Лучкевич Валерий 1 1
9. Мирошниченко Денис 2 0
10. Третьяков Максим 2 0
11. Бабогло Владислав 2 0
12. Мельник Александр 2 0
13. Гордиенко Артём 1 0
14. Довгий Алексей 1 0
15. Панькив Юрий 1 0
16. Задерака Максим 1 0
17. Ковалец Кирилл 1 0
18. Грицук Василий 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Стецков Тимур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Александрия 15% (3) 0 25% (5) 25% (5) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь
Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Александрия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Александрия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Александрия 4:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига Александрия 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Александрия Премьер-лига
Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла 0:1 Заявка 14 5 5 4 17 - 11 20
6. Александрия Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 14 4 4 6 14 - 20 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Рух Львов 1:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 23 12
12. Ингулец 0:1 Заявка 13 1 8 4 13 - 18 11
13. Днепр-1 1:0 Заявка 14 3 2 9 17 - 28 11
14. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла 0:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Рух Львов 1:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10. Ингулец 0:1 Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла 0:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 1:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
13. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
14. Рух Львов 1:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ситало Артём бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Ситало Артём получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Мариуполь 29.9% (44)
X 49.7% (73)
Александрия 20.4% (30)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.35 2.38
  30.88 5.79 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.02 8.30 1.03 3.40 1.27 2.70 1.43 1.92 1.92 1.48 2.54 1.28 3.34 1.12 5.15 1.08 6.30 1.01 10.50
2.87 1.41 1.70 2.15 1.41 2.86 1.70 2.17 1.43 2.80 1.30 3.42 1.47 2.67 1.45 2.74 1.30 3.56 1.10 7.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.94 1.37 1.88 1.86 1.43 2.70
1.75 2.07 1.45 2.68 1.17 4.81 1.46 2.65 1.20 4.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.54
Где смотреть матч Мариуполь 0:1 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Александрия

Исход игры
Мариуполь
29.9% (44)
Ничья
49.7% (73)
Александрия
20.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.08% (39)
Меньше
72.92% (105)
Обе команды забьют
Да
70.83% (102)
Нет
29.17% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (63)
1:0 Мариуполь
13.6% (20)
2:1 Мариуполь
12.9% (19)
1:2 Александрия
11.6% (17)
0:1 Александрия
7.5% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
2:0 Мариуполь
2% (3)
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