  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Днепр-1
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ингулец
0'
1:0
11' Гол
Дуглас Силва
36'
33
Юрчук
Валерий
17
Лукас
Тэйлор
15
Логинов
Сергей
22
Дуглас
Силва
24
Дубинчак
Владислав
29
Назаренко
Александр
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
25
Чуже
Марио
8
Когут
Игорь
7
Довбик
Артём
14
Крынский
Владимир
35
Шишка
Михаил
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
23
Кучеренко
Александр
31
Плохотнюк
Михаил
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
10
Козак
Александр
49
Ситчинава
Ника
Днепр-1
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 4 0.29
2. Хобленко Алексей 3 (1) 0.21
3. Довбик Артём 2 (1) 0.14
4. Когут Игорь 1 0.07
5. Цуриков Андрей 1 0.07
6. Булеца Сергей 1 0.07
7. Чичиков Алексей 1 0.07
8. Дуглас Силва 1 0.07
9. Сваток Александр 1 0.07
10. Адамюк Владимир 1 0.07
11. Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.07
12. Кравченко Сергей 0 0
13. Пихалёнок Александр 0 0
14. Лукас Тэйлор 0 0
15. Дубинчак Владислав 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартулович Младен 4 (3) 0.31
2. Ситчинава Ника 3 (1) 0.23
3. Балан Денис 2 0.15
4. Янаков Денис 2 (1) 0.15
5. Коваленко Илья 1 0.08
6. Козак Александр 1 0.08
7. Щедрый Артём 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 4 1
2. Игнатенко Даниил 4 0
3. Назаренко Александр 4 0
4. Цуриков Андрей 2 1
5. Кравченко Сергей 3 0
6. Сваток Александр 3 0
7. Адамюк Владимир 3 0
8. Дубинчак Владислав 3 0
9. Хобленко Алексей 1 1
10. Логинов Сергей 2 0
11. Ди Франко Франсиско 2 0
12. Вакулко Юрий 2 0
13. Дуглас Силва 1 0
14. Пихалёнок Александр 1 0
15. Лукас Тэйлор 1 0
16. Ярмолюк Егор 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 7 0
2. Козак Александр 4 1
3. Кучеренко Александр 4 1
4. Балан Денис 4 0
5. Квасный Николай 4 0
6. Бартулович Младен 3 0
7. Коваленко Илья 3 0
8. Ситчинава Ника 3 0
9. Семенко Андрей 3 0
10. Щедрый Артём 2 0
11. Синегуб Олег 2 0
12. Янаков Денис 2 0
13. Крынский Владимир 2 0
14. Павлов Виталий 0 1
15. Ковалёв Максим 1 0
16. Запорожец Евгений 1 0
17. Мкомола Йохана 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 0 37.5% (6)
 Ингулец 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 23.08% (3) 0

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1
Ингулец Последние 20 матчей: +4 =13 -3
Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ингулец: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Днепр-1 2:2 Ингулец Товарищеские матчи Ингулец 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Ингулец 2:1 Днепр-1 Кубок Днепр-1 3:3 Ингулец Первый дивизион
Ингулец 1:2 Днепр-1 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла 0:1 Заявка 14 5 5 4 17 - 11 20
6. Александрия Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 14 4 4 6 14 - 20 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Рух Львов 1:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 23 12
12. Ингулец 0:1 Заявка 13 1 8 4 13 - 18 11
13. Днепр-1 1:0 Заявка 14 3 2 9 17 - 28 11
14. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла 0:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Рух Львов 1:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10. Ингулец 0:1 Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла 0:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 1:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
13. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
14. Рух Львов 1:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Дуглас Силва бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Днепр-1 67.4% (97)
X 18.8% (27)
Ингулец 13.9% (20)
Все прогнозы
3.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Ингулец
2.04
5.72
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.02 3.20 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.48 3.48
  1.25 5.72 11.09

Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.30 1.02 8.00 1.04 3.26 1.29 2.45 1.51 1.89 1.95 1.44 2.65 1.28 3.30 1.09 5.55 1.08 6.10 1.00 11.25
3.47 1.31 2.59 1.51 2.06 1.78 2.69 1.47 2.33 1.60 1.98 1.85 1.69 2.18 1.52 2.51 1.10 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.85 1.39 1.85 1.89 1.40 2.81
2.91 1.42 2.39 1.59 1.86 1.98 1.53 2.53 2.01 1.81 1.65 2.23 1.29 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.46 1.28 2.54 1.48 1.61 2.23 1.26 3.62
Где смотреть матч Днепр-1 1:0 Ингулец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Ингулец

Исход игры
Днепр-1
67.4% (97)
Ничья
18.8% (27)
Ингулец
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Днепр-1
36.1% (52)
2:1 Днепр-1
23.6% (34)
1:1 Ничья
13.2% (19)
1:2 Ингулец
9% (13)
2:0 Днепр-1
5.6% (8)
0:1 Ингулец
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 