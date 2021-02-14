Днепр-1
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Днепр-Арена
Ингулец
1:0
11' ГолДуглас Силва
17
Лукас
Тэйлор
22
Дуглас
Силва
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Шишка МихаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
11'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|4
|0.29
|2.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.21
|3.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.14
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.07
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.07
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.07
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.07
|8.
|Дуглас Силва
|1
|0.07
|9.
|Сваток Александр
|1
|0.07
|10.
|Адамюк Владимир
|1
|0.07
|11.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|12.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|13.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|14.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|15.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|4 (3)
|0.31
|2.
|Ситчинава Ника
|3 (1)
|0.23
|3.
|Балан Денис
|2
|0.15
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.15
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.08
|6.
|Козак Александр
|1
|0.08
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|4
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|3.
|Назаренко Александр
|4
|0
|4.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|5.
|Кравченко Сергей
|3
|0
|6.
|Сваток Александр
|3
|0
|7.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|8.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|9.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|10.
|Логинов Сергей
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Дуглас Силва
|1
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|16.
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|2.
|Козак Александр
|4
|1
|3.
|Кучеренко Александр
|4
|1
|4.
|Балан Денис
|4
|0
|5.
|Квасный Николай
|4
|0
|6.
|Бартулович Младен
|3
|0
|7.
|Коваленко Илья
|3
|0
|8.
|Ситчинава Ника
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Щедрый Артём
|2
|0
|11.
|Синегуб Олег
|2
|0
|12.
|Янаков Денис
|2
|0
|13.
|Крынский Владимир
|2
|0
|14.
|Павлов Виталий
|0
|1
|15.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|16.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|17.
|Мкомола Йохана
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|25% (4)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|0
|37.5% (6)
|Ингулец
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1
Ингулец Последние 20 матчей: +4 =13 -3Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ингулец: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 11
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|12.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 18
|11
|13.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|17 - 28
|11
|14.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|14.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Ингулец
Исход игры
Днепр-1
67.4% (97)
Ничья
18.8% (27)
Ингулец
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Днепр-1
36.1% (52)
2:1 Днепр-1
23.6% (34)
1:1 Ничья
13.2% (19)
1:2 Ингулец
9% (13)
2:0 Днепр-1
5.6% (8)
0:1 Ингулец
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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