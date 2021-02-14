Днепр-1
2:0
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
Ингулец
1:0
11' ГолДуглас Силва
40' Желтая карточкаКвасный Николай
2:0
42' Гол в свои воротаКучеренко Александр
50' Желтая карточкаКогут Игорь
70' Желтая карточкаНазаренко Александр
72' Желтая карточкаПлохотнюк Михаил
82' Желтая карточкаДе Соуза Вагнер
90' Вторая желтая карточкаПлохотнюк Михаил
17
Лукас
Тэйлор
22
Дуглас
Силва
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Шишка МихаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
11'
40'
42'
50'
72'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|4
|0.29
|2.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.21
|3.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.14
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.07
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.07
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.07
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.07
|8.
|Дуглас Силва
|1
|0.07
|9.
|Сваток Александр
|1
|0.07
|10.
|Адамюк Владимир
|1
|0.07
|11.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|12.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|13.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|14.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|15.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|4 (3)
|0.31
|2.
|Ситчинава Ника
|3 (1)
|0.23
|3.
|Балан Денис
|2
|0.15
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.15
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.08
|6.
|Козак Александр
|1
|0.08
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|5
|1
|2.
|Назаренко Александр
|5
|0
|3.
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|4.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|5.
|Кравченко Сергей
|3
|0
|6.
|Сваток Александр
|3
|0
|7.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|8.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|9.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|10.
|Логинов Сергей
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Дуглас Силва
|1
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Де Соуза Вагнер
|1
|0
|16.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|17.
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|2.
|Козак Александр
|4
|1
|3.
|Кучеренко Александр
|4
|1
|4.
|Квасный Николай
|5
|0
|5.
|Балан Денис
|4
|0
|6.
|Бартулович Младен
|3
|0
|7.
|Коваленко Илья
|3
|0
|8.
|Ситчинава Ника
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Плохотнюк Михаил
|1
|1
|11.
|Щедрый Артём
|2
|0
|12.
|Синегуб Олег
|2
|0
|13.
|Янаков Денис
|2
|0
|14.
|Крынский Владимир
|2
|0
|15.
|Павлов Виталий
|0
|1
|16.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|17.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|18.
|Мкомола Йохана
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|0
|35.29% (6)
|Ингулец
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1
Ингулец Последние 20 матчей: +4 =13 -3Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ингулец: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 11
|21
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 19
|11
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Ворскла
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Днепр-1 2:0 Ингулец
Исход игры
Днепр-1
67.4% (97)
Ничья
18.8% (27)
Ингулец
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Днепр-1
36.1% (52)
2:1 Днепр-1
23.6% (34)
1:1 Ничья
13.2% (19)
1:2 Ингулец
9% (13)
2:0 Днепр-1
5.6% (8)
0:1 Ингулец
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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